Makwala egyedül futva végül elődöntős 200-on

A nemzetközi szövetség (IAAF) engedélyezte ugyanis a szám selejtezőjét kényszerűen kihagyó botswanai sprinternek, hogy az esti elődöntő előtt "szólózzon", s ha 20.53 másodpercet (vagy annál jobbat) teljesít, rajthoz állhat a második körben. Makwala jó eséllyel pályázott a továbbjutásra, mivel 19.77 másodperccel övé az idei legjobb idő. Nem is okozott csalódást sem magának, sem szurkolóinak: az esőzés ellenére, egyedül futva is remekelt, 20.20 másodperc alatt ért célba a közönség zajos éltetése közepette, beérkezése után pedig örömében öt fekvőtámaszt is csinált, jelezve, fizikailag és lelkileg is rendben van.Makwalát betegség miatt nem engedték elindulni a 400-as döntőben, miután az egyik áldozatává vált a több versenyzőt is érintő ételmérgezésnek. A 30 éves atléta a 200 méter hétfői előfutamai előtt lett rosszul, ám kedden futni akart és ki is ment a stadionba. Azonban nem engedték rajthoz állni, visszaküldték a szállodába, mert a brit egészségügyi rendelkezések szerint a fertőzés miatt 48 órás karanténban kell lennie. Az elkülönítés szerda délután ért véget.A hétfői 200-as előfutamokból idővel - tehát nem közvetlenül - a portugál David Lima jutott tovább utolsóként 20.54-gyel, ezért kellett Makwalának legalább 20.53-at futnia.

KORÁBBAN ÍRTUK



Teljesen egyedül futhat Makwala 200-on



Isaac Makwala lehetőséget kapott rá, hogy - ha jól teljesít - ott legyen a 200 méteres férfi síkfutás elődöntőjében a londoni atlétikai világbajnokságon.



A nemzetközi szövetség (IAAF) engedélyezte ugyanis a szám selejtezőjét kényszerűen kihagyó botswanai sprinternek, hogy az esti elődöntő előtt két órával, teljesen egyedül lefussa a távot. Ha 20.53 másodpercet teljesít, vagy annál jobb időt ér el, rajthoz állhat a második körben.



Makwalát betegség miatt nem engedték elindulni a 400-as döntőben, miután az egyik áldozatává vált a több versenyzőt is érintő ételmérgezésnek. A 30 éves atléta a 200 méter hétfői előfutamai előtt lett rosszul, ám kedden futni akart és ki is ment a stadionba. Azonban nem engedték rajthoz állni, visszaküldték a szállodába, mert a brit egészségügyi rendelkezések szerint a fertőzés miatt 48 órás karanténban kell lennie. Az elkülönítés szerdán délután ért véget.



Makwala jó eséllyel pályázik a továbbjutásra, mivel 19.77 másodperccel övé az idei legjobb idő.