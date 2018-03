Magyarország - Skócia online 0-1

21:30

Kollégánk a helyszínről:

A második félidőben a magyar közönség sem olyan lelkes, mint volt az első 45 perc alatt. Hajdú B. István a kazahok elleni meccs közben azt mondta, nagyon-nagy baj, ha a lelátókon eluralkodik a közöny.

A nagyobb helyezetektől mindenkinek felgyorsul a pulzusa a stadionban, de most hirtelen két lehetőséget is elszalasztottuk. Talán ez ad egy kis erőt a szurkolóknak és a játékosoknak is.