Magyar másodedzőt kapott az osztrák labdarúgó válogatott

A német Franco Foda lett az osztrák labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya, a másodedző pedig Szabics Imre.



Az osztrák szövetség (ÖFB) hétfőn sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a nemzeti csapatot 2011 óta irányító svájci Marcel Kollernek távoznia kellett, mert a gárda nem jutott ki a jövő évi oroszországi világbajnokságra.



Az újonnan kinevezett Foda jelenleg a Sturm Graz vezetőedzője, ezt a pozícióját december végéig a kapitányi poszt mellett továbbra is ellátja.



A tréner az APA osztrák hírügynökségnek elmondta, hogy Szabics Imre és Thomas Kristl segíti majd a munkáját. Az új szakmai stábot kedden kora délután sajtótájékoztatón mutatják be.



Foda 1999 és 2001 között a Sturm Grazban csapattársa, később edzője volt Szabics Imrének, aki 2016 óta pályaedzőként segíti munkáját az osztrák együttesnél.



Szabics a magyar válogatottnál is dolgozott, a korábbi szövetségi kapitány, Dárdai Pál másodedzője volt.