Magyar labdarúgó-válogatott - A kapitány is kíváncsi, mire lesz képes a csapat

Magyarországnak vissza kell szereznie a pozícióját, vissza kell térnie a győzelem útjára - hangsúlyozta Georges Leekens, aki a magyar labdarúgó-válogatott kispadján pénteken, a kazahok elleni barátságos mérkőzésen mutatkozik be, majd kedden a skótokkal szemben irányítja csapatát.



"Két mérkőzés áll előttünk. Nagyon érdekel engem is, mire képesek a játékosok. Új év kezdődik, a nulláról indulunk, kíváncsi vagyok, hova tudunk eljutni" - mondta a Telkiben rendezett hétfői sajtótájékoztatón az októberben kinevezett belga szövetségi kapitány.



A szakvezető elárulta: már egyezetett a Kazahsztánban, a Kajrat Almatiban játszó Elek Ákossal és az Asztanában futballozó Kleinheisler Lászlóval arról, hogy nekik mik a tapasztalataik, szerintük mire lehet számítani a kazahok ellen. Majd arra a kérdésre, hogy milyen játékra lesz szükség a soron következő ellenfelekkel szemben, úgy reagált: két különböző mérkőzésre számít, mert két különböző stílusú csapatot fogadnak. Ugyanakkor leszögezte: "nem az a kérdés, hogy ők hogyan játszanak, hanem az, hogy mi".



Leekens hangsúlyozta, bár a felkészülési találkozók azt a célt szolgálják, hogy a Nemzetek Ligája őszi rajtjára összeálljon egy új csapat, de ő nyerni szeret.



"Még a barátságos mérkőzéseken sem szeretek veszíteni" - mondta, ugyanakkor hozzátette: fontosnak tarja, hogy a válogatott ne legyen görcsös.



Megemlítette, hogy a sérülten érkezett Kádár Tamás mellett Elek Ákosnak van kisebb izomproblémája, de ő kedden valószínűleg már edzhet.



Kiemelte: számára nagyon fontos a hozzáállás, és pozitív példaként említette, hogy Kádár a sérülése ellenére a csapattal van, az Amerikából érkezettek pedig a hosszú utazás dacára nagyon örülnek, hogy itt lehetnek a válogatottnál.



"Ami igazán fontos, az az, hogy változtatni szeretnénk, el akarjuk érni, hogy higgyenek, bízzanak magukban a játékosok" - folytatta, majd hangsúlyozta, hogy számára elsődleges a csapategység. Megemlítette, hogy a korábbi hagyományt megtartva templomba is elmennek, ami ugyanakkor nem kötelező program.



Beszélt arról is, hogy figyelik a fiatalokat, mert ők jelentik a jövőt, sok korosztályos mérkőzést megnéztek, és igyekeznek majd beépíteni új játékosokat.



A technikai stábba februárban bekerült Patrick De Wilde úgy fogalmazott, bár sokfelé dolgozott már, minden nap tud újat tanulni Leekens mellett, aki az egyik legtapasztaltabb edző Belgiumban.



"Ő az, aki lerakta annak a belga válogatottnak az alapjait, amely manapság sikeresen szerepel" - emlékeztetett rá.



A sajtótájékoztatón a csapatot Elek Ákos és Ugrai Roland képviselte, akik egyetértettek abban, hogy Leekens "egy kicsit lazább", mint elődje, Bernd Storck volt.



Elek - amint azt kérdésre válaszolva elárulta - a kazah válogatottba behívott csapattársairól tájékoztatta a kapitányt, Kleinheisler pedig a játékstílusról, amely az új kapitány személye miatt az ő csapatáéhoz, az Asztanáéhoz lesz hasonló várhatóan.



"A hangulat jó, van mindenkiben egy egészséges várakozás. Szeretnénk ezeket a mérkőzéseket felhasználni arra, hogy úgy mehessünk majd neki a Nemzetek Ligájának, hogy újra egységesek vagyunk. Szeretnénk jól indulni az új kapitánnyal" - mondta Elek.



Ehhez csatlakozva Ugrai, a DVTK támadója úgy fogalmazott: "Az egyik legfontosabb az, hogy a szurkolókat is kiszolgáljuk. Szeretnénk stabil csapatot felépíteni a Nemzetek Ligájára."



Arra a felvetésre, hogy ő tavaly jó teljesítményt nyújtott a válogatottban, érzi-e, hogy emiatt megvan a bizalom iránta, azt mondta: "tiszta lappal indulunk, új a kapitány, ismét meg kell mutatni mindenkinek, hogy itt a helye".



A magyar csapat pénteken 19 órától játszik a kazahokkal a Groupama Arénában, majd kedden 20 órától ugyanott a skótokkal.