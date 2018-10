Magyar Kupa: Lipóton, Ménfőcsanakon, Győrben is érdekes mérkőzések lesznek ma

Több érdekességet is kínál a mai, szinte egész napos kupaszerda: Lipóton, Ménfőcsanakon, Győrben is nagy érdeklődéssel várják az összecsapást a Magyar Kupában a 32 közé jutásért. A Gyirmót eközben Budapesten vendégeskedik.



III. kerületi TVE –Gyirmót FC Győr

Hévízi út, 12 ó. V.: Németh Á.

„Két kiütéses győzelmünk után duzzad a csapat az erőtől és mentálisan is kitűnő formában vagyunk. Mint minden mérkőzésünkön, most is a győzelem a cél, mindig azt mondom a fiúknak, hogy nincs más eredmény, csak a győzelem – mondta Szepessy László vezetőedző. – A kupamérkőzéseket nehéznek találom, mert megvan a saját koreográfiájuk. Meg kell törni az ellenfelet, hogy aztán meg tudd nyerni a mérkőzést, amihez türelem kell. Szükség lesz a rangadók sorában a rotációra is."



Lipót-Pékség–Ajka

Lipót, 12.30 ó. V.: Jakab.

„Nagyon nehéz ellenfelet fogadunk, az Ajka nyolcpontos előnnyel vezeti az NB III Nyugati csoportját – kezdi Varga Péter, a Lipót edzője. – Kiváló csapat, egyértelműen bajnokesélyesnek számít az osztályában. Ahogy mondani szokták, ennek ellenére nem feltartott kezekkel lépünk pályára, mindent megpróbálunk a siker érdekében. A korábbi fordulóban a szintén NB III-as Kecskemétet búcsúztattuk, talán még egyszer lesz ilyen örömben részünk. A fiúk nagyon várják a kupameccset."

A Ménfőcsanak (pirosban) jó meccset akar játszani a Mezőkövesddel. Ménfőcsanak–Mezőkövesd Zsóry FC

Ménfőcsanak, 15.30 ó. V.: Gaál Gy.

A Herold Trans Ménfőcsanak vezetőedzője, Mayer János szerint nincs félnivalója csapatának.

„Nyomás nélkül léphetünk pályára, hiszen két osztály különbségnél nem mi vagyunk a favoritok. Nem pihentetünk játékost, megtiszteljük az ellenfelünket és a lehető legjobb kezdő tizeneggyel állunk ki ellenük. Meglátjuk, hogyan alakul a mérkőzés, mert egy találkozón bármi megeshet. Úgy megyünk ki a pályára, hogy jó focit, egy jó meccset akarunk játszani."



ETO FC Győr–Újpest

Győr, ETO Park, 20 ó. V.: Kovács G.

A két klub közös történelmében általában jó hangulatú találkozókat vívott egymással a két csapat.

Király József, az ETO vezetőedzője: „A címvédőt fogadjuk, ez elmond mindent ellenfelünkről. Mindkét csapat eredményes múlttal büszkélkedhet. Nem mi vagyunk a mérkőzés esélyesei, de egy kupameccsen bármi előfordulhat."