Magyar Kupa - Meccsláz: telt ház várja Bőnyön a 14-szeres magyar bajnok Budapest Honvédot

Ők biztosan ott lesznek a vasárnapi meccsen: Szarka Tamás, Varga Gergő és Borov Mihály.

A megyei csapatok közül egyértelműen a Bőny SE csapata fogta ki a legnagyobb halat a Magyar Kupa-főtábla sorsolásakor, hiszen a legendás Puskás Ferenc nevével fémjelzett, 14-szeres bajnok Budapest Honvéd gárdáját kapta ellenfélül a kistelepülés csapata.A jelenleg a megyei II. osztály Győri csoportjában szereplő, s ott a harmadik helyen tanyázó bőnyiek nyilván halovány továbbjutási reményekkel várják a vasárnapi mérkőzést, viszont az már most biztos, ünnepnap lesz az élvonalbeli gárda fellépése Bőnyön.Aki siet a vasárnapi ebéddel, felfoghatja desszertnek is az MK-találkozót.Szabó Csaba elnök elárulta, elővételben is szépen fogynak a jegyek, a Honvéd is indít szurkolói buszt, így minden bizonnyal telt ház előtt indul majd útjára a labda 12.30 órakor.Megnéztük a faluban, hogyan várják a helyiek a találkozót, a pályán Varga Gergővel futottunk össze, akiben felemás érzések vannak a meccs kapcsán. A Bőny játékosa két héttel ezelőtt edzésen szenvedett bokatörést, ezért nem tud pályára lépni.

Nagyon sajnálom, hogy nem lehetek ott a csapatban, de természetesen a lelátón ott leszek, szurkolok a fiúknak, hiszen hatalmas lehetőség számukra, hogy NB I-es csapat ellen játszhatnak, ráadásul tétmeccset. Biztos, hogy mindent megtesznek a jó eredmény érdekében, de tudjuk, nem mi vagyunk az esélyesek"

– mondta a sérült labdarúgó.Szarka Tamás képviselővel, a Bőnyi Polgárőr Egyesület alelnökével is találkoztunk, aki a mérkőzés biztosításában segít. Remélhetőleg békés, ünnepi hangulat lesz a kilencven perc során: „A polgárőrség megalakult, de sajnos a működését még nem kezdhette meg, ezért Nagyszentjános és Győrszent-iván polgárőrei segítenek be a meccsen. Nagyon örülünk, hogy élvonalbeli csapattal játszhatunk, komoly hírnevet hoz ez a településnek."Borov Mihály, a sportkör korábbi elnöke azt emelte ki, hogy a játékosok maguknak teremtették meg a lehetőséget arra, hogy most a Budapest Honvédot fogadhatják.

Ide el is kellett jutni, meg persze a sorsoláskor kellett a szerencse is, hogy az igazán nagy csapatok közül kapjunk valakit. A Honvéd került az utunkba, köszönjük szépen a fiúknak, hogy itt vannak, sok sikert kívánunk nekik a mérkőzéshez, élvezzék minden percét, mi pedig nagyon szurkolunk majd nekik"

– mondta a korábbi sportvezető.Zobák Csaba játékos-edző is nagy várakozással tekint a meccs elé: „Azt mondanom sem kell, a motivációval nincs gond senkinél. Némileg viccesen azt beszéltük egymás között, hogy azért Angliában már volt olyan, hogy egy nagyon kiscsapat legyőzött egy sztáralakulatot. Ha ez nem is Anglia, azért csodák léteznek. Mi mindent kiadunk magunkból, aztán meglátjuk, mi sül ki ebből. Reálisan nézve szeretnénk becsülettel helytállni."A jelenlegi elnök, Szabó Csaba korábban elmondta, Bőny az elmúlt években felkerült a magyar labdarúgás térképére, hiszen az elmúlt években játszottak már a Fradi és az ETO öregfiúkcsapata ellen, amikor a Gyirmót feljutott az élvonalba, a felkészülés során ők is pályára léptek Bőnyön.

Az utóbbi évek, de talán évtizedek legrangosabb bőnyi futballeseménye elé nézünk, elvégre a tavalyelőtti bajnokkal tétmeccsen csapunk össze. Azt gondolom, ha valami, ez igazán viszi Bőny és a helyi foci jó hírét"

– fogalmazott az elnök.A csapat egyébként speciális, erre a mérkőzésre készített mezben lép majd pályára. A kezdőrúgást pedig egy bőnyi származású, de fővárosban élő Honvéd-szurkoló család 12 éves fia végzi majd el.