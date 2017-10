Magyar Kupa - Az ETO és a Gyirmót jutott tovább, kiesett a Csorna és a Bácsa

Gyirmót FC Győr–Mezőkövesd 2–1 (1–1, 1–1, 2–1)

Gyirmót, 350 néző. V.: Kovács J. Z.



Gyirmót: Rusák – Achim, Lengyel, Lázár, Présinger – Kiss M. – Czár, Sandal (Varga P., 89.), Nagy P., Stieber (Szegi, 82.) – Paku (Jano, 107.). Vezetőedző: Molnár László.



Mezőkövesd: Dombó – Farkas D., Szeles, Szalai A. (Hudák, szünetben), Fótyik – Köböl (Keita, 45.) – Majtán, Brasen, Tóth B., Murai – Novák (Veselinovic, 69.). Vezetőedző: Kuttor Attila.



Gsz.: Stieber (36.), Kiss M. (95.), ill. Novák (26.).

A 4. percben Paku fejese csattant a kapufán, majd negyedóra elteltével Kiss M. szabadrúgásból lőtt a lécre. Gólt azonban a korábban Gyirmóton is játszó Novák révén a vendégek szereztek. 0–1. Tíz perc múlva egy mintaszerű támadás végén Stieber lőtt a vendégkapu jobb oldalába. 1–1. A rendes játékidő végén Rusák tartotta meccsben bravúrjaival a csapatát. A hosszabbításban Kiss M. alapvonal közeléből kapura csavart lövése után a vendéghálóőr már csak a gólvonal mögül tudta kiöklözni a labdát. 2–1.

A sok hibával tarkított találkozón az agilisabban játszó hazaiak megérdemelten harcolták ki a továbbjutást.



Molnár László: – Örülök, hogy első osztályú csapattal szemben tovább tudtunk jutni. A fiúk szíve ott volt a pályán, a két gólunk, a két kapufánk mellett volt két nagy kapusbravúrunk is.



Kuttor Attila: – A legrosszabb forgatókönyv történt, hiszen hosszabbításban buktuk el a továbbjutást. Jó futballt mutattunk be, nem mi voltunk a gyengébb csapat a pályán.



SZEOL SC–WKW ETO FC Győr 2–3 (0–3)

Szeged, SZVSE-pálya, 250 néző. V.: Csonka.



SZEOL SC: Leindler – Rácz L., Gajág, Szabó A., Grünvald – Benkő (Kéri, 59.), Forró, Lévai (Ondrejó, a szünetben), Skribek, Simai (Mihály D., 66.) – Göncző. Megbízott edző: Halkó Pál.



ETO: Gyurákovics – Vadász, Debreceni (Nagy Á., 55.), Gyagya, Rokszin (Kiliti, 75.) – Tajthy, Pongrácz – Beliczky, Kabát, Erdélyi (Zeke, 61.) – Szabó L. Vezetőedző: Szentes Lázár.



Gsz.: Mihály D. (80.), Ondrejó (91.), ill. Rokszin (11., 42.), Szabó L. (45+1.).

Az osztálykülönbség főleg az első félidőben látszódott, amikor a vendégek három gólt szereztek: egyet szöglet után lövésből, egyet jobb oldali beadás után fejesből, egyet pedig távoli lövésből. Ez utóbbi igen látványosra sikerült, hiszen Szabó L. úgy lőtt a bal felső sarokba, hogy a labda a felső lécről vágódott a vonal mögé. A második félidőben az ETO pedig talán túlságosan is megnyugodott.



Halkó Pál: – Elégedett lehetek a fiatalok helytállásával, így mindenképpen pozitívan zártuk ezt a meccset.



Szentes Lázár: – Két ellentétes félidő volt. Az elsőben azt nyújtottuk, amit ilyenkor kell, hiszen hamar gólt szereztünk és még kettőt hozzátettünk. A szünet után viszont néhány játékosom azt hitte, megvan a meccs. A cserék után láttam olyan dolgokat, amelyeket többet nem szeretnék a Győr játékosaitól.



Csorna–Nyíregyháza Spartacus FC 2–4 (0–2)

Csorna. V.: dr. Kovács.



Csorna: Lőre – Füredi, Kelemen M., Nagy Sz., Litresics, Czanik, Csikós (Baranyai M., 40.), Kerékgyártó, Kis Sz. (Németh B., 46.), Nehéz (Fehér K., 61.), Serfőző. Edző: Horváth Dénes.



Nyíregyháza: Megyeri – Fodor, Sinanovic (Csernák, 68.), Holdampf, Gajdos, Hinora, Bajzát (Rudolf, 52.), Papp M. (Gréczi, 57.), Forró, Kelemen D., Csilus T. Edző: Lucsánszky Tamás.



Gsz.: Németh B. (80.), Füredi (88.), ill. Sinanovic (30.), Fodor (45.), Gajdos (60.), Csilus T. (67.).

A Csorna méltó ellenfele volt az NB II-es Nyíregyházának.



Horváth Dénes: – Amelyik félidőben jól játszottunk, ott nem sikerült a gólszerzés, amikor gyengébben, akkor pedig kettőt is lőttünk.



Lucsánszky Tamás: – A csapatom jó teljesítményt nyújtva jutott tovább.



Bácsa–Vecsés 1–1 (1–1, 1–1, 1–1), tizenegyesekkel 3–4

Bácsa, 100 néző. V.: dr. Jakab.



Bácsa: Katona T. – Katona M., Kiss B. (Kun), Kurucz, Kulcsár – Gajdos, Veller, Katona V. (Bárdosi), Bögöly – Sipos, Kalmár. Edző: Korsós György.

Vecsés: Komora (Gendur) – Reydan, Borsi, Radnai, Márki – Csordás, Farkas T. (Tóth Gy.), Farkas Á. – Szalai, Rein, Tóth O. Edző: Gendur László.



Gsz.: Gajdos, ill. Csordás.

A fegyelmezetten és kapura is veszélyesen játszó hazaiak felnőttek a feladathoz és eltüntették az osztálykülönbséget. A tizenegyeseknél Fortuna a vendégeket támogatta.



Korsós György: – Kifejezetten jó mérkőzésen egy szimpatikus ellenfél ellen, férfias küzdelemben igazságos eredmény született. Minden elismerésem a csapatomé, veretlenül távoztunk a Magyar Kupából.



Gendur László: – Az ellenfél szervezettsége miatt nagyon megnehezítette a dolgunkat. Az összkép alapján igazságos a döntetlen. Utána szerencsénk volt.

Előzetes

A Magyar Kupa 7. fordulójában a továbbjutás reményében szerdán 13.30 órakor lép pályára a WKW-ETO FC Győr Szegeden, ahol az NB III-as SZEOL lesz a zöld-fehérek ellenfele.



A Gyirmót FC Győrnek valószínű, jóval nehezebb dolga lesz 17 órától, amikor az NB I-es Mezőkövesdet fogadja.



A hazai kék-sárgáknak kisebb bravúr kell a következő körbe kerüléshez.



Érdekes párharcok lehetnek 13.30 órától: Csornai SE (NB III)–Nyíregyháza (NB II) és Bácsa (megyei I)–Vecsés (NB III).



A 8. forduló sorsolását ma 21.50 órától tartják az M4 Sporton.