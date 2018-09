Magyar Kupa - A korábbi győztes érkezik Lipótra

A lipótiak a Magyar Kupában két megyei selejtezőn vannak túl, az első fordulóban 19 gólt rúgtak A SFAC-nak, majd a Lébény elleni 3–0 jelentette számukra a főtáblára jutást.



A Kecskemét az NB III Közép csoportjának 8. helyén áll, eddigi hét találkozójából kettőt nyert meg, háromszor ért el döntetlent és kétszer szenvedett vereséget. Legutóbb a szintén élvonalbeli múlttal rendelkező Dunaújvárossal vívott rangadót, s maradt alul 2–1-re.



Érdekesség, hogy Kecskeméten korábban több Győrött dolgozó edző is megfordult. A klubnál dolgozott Horváth Ferenc és Bekő Balázs is.



„Jól szerepelünk eddig a megyei első osztályban, meglátjuk, mire lesz ez elég egy nagy múltú, most harmadosztályú csapat ellen. Igazi értékmérő lehet ez a kupamérkőzés" – fogalmazott a találkozóval kapcsolatban Tóth Péter, a lipótiak főtámogatója.



Az összecsapás szombaton 15 órakor kezdődik Lipóton.