Magyar Kupa - 16 közé juthat az ETO és a Gyirmót

A héten már a 16 közé jutásért rendeznek találkozókat a Magyar Kupában, s bár élvonalbeli párharc nem lesz, a papírforma szerint több NB I-es klub nehéz mérkőzésre számíthat a nyolcaddöntőért.



A legjobb 16 mezőnyében biztosan lesz majd második vonalnál lejjebb szereplő együttes is, mivel a megyei I-ben játszó Nagykanizsa az NB III-as Érdet, a szintén megye I-es Sényő pedig a harmadosztályú Rákosmentét fogadja.



A párharcok egy mérkőzésen eldőlnek, s szerda este már a kupa következő körének sorsolását is megtartják.



A sorozatban már csak két Győr-Moson-Sopron megyei együttes érdekelt.



WKW-ETO FC Győr–Nyíregyháza Spartacus

Győr, ETO Park, ma, 16.30 ó. V.: Szilasi.



Az ETO számára nem sikerült jól a legutóbbi két bajnoki forduló: hazai pályán a Mosonmagyaróvártól, idegenben pedig a Gyirmóttól kapott ki. Az anyagi gondokkal küzdő csapat tagjai ma az azonos osztálybeli Nyíregyháza ellen nemcsak a továbbjutásért, hanem az önbecsülésükért is küzdenek.



MTK Budapest–Gyirmót FC Győr

Új Hidegkuti-stadion, ma, 20.00. V.: Erdős.



A kék-sárgák a helyi rivális ETO legyőzésének örömével lépnek pályára az NB II listavezetőjének otthonában. Bár az esély a hazaiak oldalán van, a kupában minden előfordulhat, így a jó erőkből álló Gyirmót is reménykedhet a továbbjutásban.