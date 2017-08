Magyar foci - Gyirmóton rajtol az U21-es válogatott

Két év múlva, 2019-ben Olaszország és San Marino közösen rendezi meg az U21-es Európa-bajnokságot, a 12 csapatos döntő egyben a 2020-as olimpia európai kvalifikációs tornája is lesz. A sorozatban az 1996. január 1-je után született labdarúgók vehetnek részt. A mieink a belgákkal, a törökökkel, a svédekkel, a ciprusiakkal és a máltaiakkal együtt kerültek a 6-os számú csoportba, melynek első helyezettje automatikus résztvevője lesz az EB-döntőnek, a kilenc csoport négy legjobb másodikja pedig rájátszásban szerezheti meg a két maradék helyet.



Az EB-selejtező-sorozat márciusban kezdődött meg, csoportunkban eddig egy mérkőzést játszottak le, a belgák hazai pályán a vártnál szorosabb meccsen 2–1-re legyőzték a mieink első ellenfelét, a máltai válogatottat.



A magyar válogatottra első tétmérkőzése előtt még egy felkészülési összecsapás is vár: szeptember 1-jén 18 órakor Padernbornban, a németek ellen lép pályára a csapat. Michael Boris szövetségi edző 20 mezőnyjátékost és 3 kapust hívott meg a két mérkőzésre készülő keretébe, amely vasárnap kezdi meg a közös munkát.



A keretben három olyan játékos szerepel, aki már A válogatottsággal is rendelkezik: Sallai Roland, Vida Máté és Tóth Bence. A keret magja az OTP Bank Ligában szerepel, de három légiós is hazautazik a találkozóra: a lengyel élvonalban szereplő Kecskés Ákos, a portugál Guimaraesben futballozó Bíró Bence, valamint a keret legfiatalabb tagja, a 2000-es születésű Szoboszlai Dominik, az osztrák másodosztályú Liefering labdarúgója.



Ami a csapat programját illeti: a játékosok a vasárnapi találkozót követően augusztus 30-án, szerdán utaznak el Padernbornba, a pénteki felkészülési mérkőzés helyszínére, majd a szombati hazaérkezés után Győrben készülnek a szeptember 5-i, Málta elleni EB-selejtezőre (Gyirmót, 17.00).



A magyar keret

Kapusok: Demjén Patrik (MTK), Bukrán Erik (DVTK), Horváth Dániel (Csákvár).



Védők: Lenzsér Bence (Paksi FC), Jancsó András (Haladás), Kecskés Ákos (Termalica), Tóth Bence (Videoton FC), Szalai Attila (Mezőkövesd), Spandler Csaba (Puskás Akadémia), Szivacski Donát (Vasas).



Középpályások: Óvári Zsolt (DVTK), Csernik Kornél (Ferencváros), Vida Máté (Vasas), Haris Attila (Balmazújváros), Tóth Máté (Haladás), Katona Máté (MTK), Szoboszlai Dominik (Liefering), Szabó Bence (Videoton FC).



Támadók: Zsótér Donát (Újpest FC), Sallai Roland (Puskás Akadémia), Koszta Márk (Mezőkövesd), Bíró Bence (Gui- maraes), Makrai Gábor (DVTK).