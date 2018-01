Magyar érmek a jég-sárkányhajó vb-n

A januári versenyen 27 ország több mint 300 sportolója vett részt.



A hazánkat képviselő együttes gerincét a váci Dunai Sárkányok Klub sportolói adták. A csapat tagja volt a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnökségi tagja, Szabó Miklós, a váciak vezetője.



A világbajnokságon 4, 5 és 12 fős egységek versenyeztek 100 és 200 méteren. Bár a jég-sárkányhajózás technikája nagyban eltér a sárkányhajózástól, a magyar csapat itt is kiválóan szerepelt, sok esetben olyan rutinos jég-sárkányhajós csapatokat maguk mögé utasítva, mint a kanadaiak vagy a kínaiak.



A magyarok a 12 fős hajók mezőnyében 100 méteren első, 200 méteren a második helyen végeztek. Az ötfős hajók mezőnyében 100-on és 200-on is ezüstérmet szereztek, akárcsak a négyfős egységek 200 m-es versenyében.



A csapattagok elmondása szerint a legnagyobb kihívást a rettentő hideg jelentette. A versenynek helyt adó Belső-Mongóliában nem ritka a mínusz 30 fok alatti hőmérséklet, igen nagy a nap közbeni hőingadozás, valamint erős és hideg szél fúj Szibéria felől. Érdekesség, hogy az időjárás előrejelzés megadja a valós hőmérsékletet és a relatív hőérzetet is: ezek az ott tartózkodás első napjaiban mínusz 28 és mínusz 38 fok voltak. További nehézséget jelentett az 1500-2000 méteres tengerszint feletti magasságon tapasztalt oxigénhiány.



A világbajnokságot a város közepén lévő befagyott tó (Longze Lake) jegén rendezték. A szervezők kitettek magukért, színpompás nyitó és záró ceremónia foglalta keretbe a versenyt, az ünnepélyes eredményhirdetés után pedig jurta-partival zárult a vb.