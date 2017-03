Magyar állampolgár lett két Videoton-játékos

A székesfehérvári polgármesteri hivatalban mindketten Cser-Palkovics András polgármester előtt tették le esküjüket. A városvezető hangsúlyozta: a két futballista számos emlékezetes pillanattal örvendeztette meg már eddig is a hazai futballszurkolókat. Azt kívánta, a jövőben magyar állampolgárként szerezzenek minél több örömet a Videoton és a magyar válogatott drukkereinek.



Vinícius Paulo elmondta, az egyik legszebb álma teljesült azzal, hogy családja körében magyar állampolgársági esküt tehetett. Hozzátette: tökéletesen otthon érzi magát a városban, szeret Székesfehérváron élni és a Videotonban játszani.



Fontos szempontnak nevezte, hogy a magyar futballválogatottban is szerephez juthat majd. "Minden labdarúgó arról álmodik, hogy Európa-bajnokságon, vagy világbajnokságon vegyen részt, nincs ez másként nálam sem" - fogalmazott.



Suljic Asmir kiemelte: legfőbb vágya, hogy a futballal visszaadjon valamit abból a sok szeretetből, amit Magyarországon és Székesfehérváron kap. Külön boldogságot jelent számára a lehetőség, hogy a jövőben a magyar válogatottnál is számításba vehetik - tette hozzá.



Vinícius Paulo 2011 őszén került a Videoton FC együtteséhez, azóta több mint 100 mérkőzésen lépett pályára a magyar élvonalban. Karrierjét a brazil Sao Paulo gárdájánál kezdte, majd ezt követően az uruguayi River Plate-nál vált meghatározó futballistává, innen igazolt Székesfehérvárra.



Suljic Asmir a bosznia-hercegovinai Srebrenicában látta meg a napvilágot. Profi pályafutását az FK Szarajevóban kezdte, ahonnan 2013-ban szerződött Újpestre. A szélső a liláknál 50 tétmérkőzésen szerepelt, majd 2015 augusztusában igazolt a Videoton FC-hez.



A honosításnak köszönhetően Vinícius a közeljövőben akár be is mutatkozhat a magyar labdarúgó-válogatottban, hiszen meghívót kapott Bernd Storck szövetségi kapitánytól. A válogatott jövő héttől az Európa-bajnok Portugália elleni vb-selejtezőre készül, az idegenbeli találkozón pedig akár szerepelhet is a védő, tekintve, hogy az alapembernek számító Guzmics Richárd megsérült.



A válogatottságra Suljicnak még várnia kell, mivel a szélső nem él öt éve életvitelszerűen Magyarországon, így a FIFA-szabálya szerint még nem szerepelhet a magyar nemzeti együttesben. Erre legkorábban 2018-ban kerülhet sor.