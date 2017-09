Magyar-portugál: Storck támadna a portugálok ellen

Támadó felfogásban küldi pályára csapatát Bernd Storck, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya vasárnap a portugálok elleni világbajnoki selejtezőn.



"Nem tervezünk defenzív taktikát, támadni próbálunk, s aktív játékot szeretnénk megvalósítani. Európa legjobb csapatával, sztárok ellen játszunk. Ez hatalmas kihívás, öntudatosan kell futballoznunk, megvalósítva azt, amit tudunk" - nyilatkozta a német szakember szombaton a telki edzőközpontban rendezett sajtótájékoztatón. Hozzátette, természetesen rendkívül fontos lesz a stabil védekezés is.



A szakvezető kiemelte, az eltiltott Bese Barnabás, valamint a véleménye szerint kiváló állapotban lévő, a lettek ellen szép és fontos gólt szerző, de sérülést szenvedő Szalai Ádámon kívül minden játékosára számíthat. Arról, hogy ki helyettesítheti majd a Hoffenheim csatárát, elmondta, a keretben lévő csatárok jó formában vannak, s van már elképzelése is a megoldásra.



Megjegyezte, Dzsudzsák Balázs kisebb bokasérülést szenvedett a lettek ellen 3-1-re megnyert csütörtöki összecsapáson, így a csapatkapitányt pihentették, kihagyta az edzést.

Bernd Storck szerint a portugálokban lehet majd feszültség a találkozó tétje miatt. "Szeretnénk holnap bizonyítani, hogy Európa legjobbja ellen is meg tudjuk állni a helyünket, ez a felelősségünk saját magunkkal szemben és a szurkolók irányába" - tette hozzá Storck, aki szerint a magyarok felszabadultan játszhatnak majd a Groupama Arénában.

Lovrencsics Gergő - aki csereként lépett pályára a lettek ellen - elmondta, mindenki százszázalékosan készen áll a találkozóra, s bízik benne, hogy a 12. játékos, azaz a szurkolók segítségével sikerül visszavágniuk a portugáloknak a lisszaboni 3-0-s vereségért.



Pátkai Máté megjegyezte, ugyan nagyon szereti a portugál futballt, de bízik benne, hogy nem a vendégek örülnek majd a találkozó végén.



Nyolc fordulót követően a svájciak százszázalékos mérleggel (21 pont) vezetik a csoportot a portugálok (18) előtt, a harmadik helyen álló magyarok hátránya nyolc pont a kontinensbajnokkal szemben. Amennyiben a magyarok pontot veszítenek, akkor biztossá válik, hogy lemaradnak a jövő évi oroszországi vb-ről.



A magyar válogatott várható kezdőcsapata (az MTI szerint):

Gulácsi Péter - Fiola Attila, Kádár Tamás, Guzmics Richárd, Korhut Mihály - Nagy Ádám, Pátkai Máté - Varga Roland, Lovrencsics Gergő, Dzsudzsák Balázs - Priskin Tamás