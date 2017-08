Magyar-lett: Storcknak jó az előérzete

Jó az előérzete a csütörtöki, lettek elleni világbajnoki selejtezőmérkőzéssel kapcsolatban Bernd Storcknak, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának.



"A legutóbbi két találkozón mindössze hét játékos volt a keretben, aki szerepelt az Európa-bajnokságon, most hét olyan van, aki nem volt ott tavaly Franciaországban" - mondta a Telkiben tartott hétfői sajtótájékoztatón a német szakember. Hozzátette, Botka Endre sérülése kiújult, így a Ferencváros futballistája hazautazott, helyére nem hív be senkit, a többiek viszont megérkeztek az edzőközpontba.



A szakember a keretben lévő, de sérült Gera Zoltánról is beszélt. Azt mondta, hiába nem léphet pályára, jelenlétével sokat segíthet társainak, ráadásul mivel karrierje után edzői pályát tervez, neki is hasznos, hogy bepillanthat a kulisszák mögé.



Storck a júniusban elszenvedett andorrai vereséggel kapcsolatban úgy fogalmazott, négyszemközti beszélgetésekkel lezárták a múltat, a legfontosabb, hogy tudják, miért történt a kínos kudarc. Elárulta, pozitív visszajelzéseket kap a folytatást illetően. Ezt mutatja számára az is, hogy minden bizonnyal már a lettek elleni találkozó is teltházas lesz, amit senki nem gondolt volna az elmúlt két meccs után.



Régi-új kapitányuk van a letteknek, 5-3-2-es felállásban játszanak, támadásban ez 3-5-2-re módosul. A védekezésük hasonló, mint Andorráé, a portugáloknak is nehéz volt feltörniük. Más játékra lesz szükség, mint Rigában, amikor 2-0-ra győztünk - beszélt a soron következő riválisról Storck.



A szövetségi kapitány ígérete szerint a válogatott játékstílusa megmarad. Úgy vélte, a labdavesztések után egységesebbnek kell lennie a csapatnak, mint az elmúlt időszakban. Labdabirtoklásra kell törekedni, nem a kontrára várni, mert a lettek ellen szeretnék megörvendeztetni a szurkolókat. Az Európa-bajnok portugálok elleni vasárnapi meccsről viszont addig nem akart beszélni, amíg nem játszottunk a lettekkel.



Storck nem akart számolgatni a selejtezőcsoportot illetően, de kijelentette, nemcsak közeli célokat kell nézni, hanem távolabbiakat is, mint például a jövő ősszel rajtoló Európa-bajnoki selejtezők.



A játékosok közül Elek Ákos úgy vélte, nem lesz könnyű a lettek elleni mérkőzés, de nem tart tőlük. Guzmics Richárd pedig azt emelte ki, hogy Storck azt kérte tőlük, most már ne foglalkozzanak az andorrai vereséggel.



A magyar szövetség (MLSZ) azt közölte, hogy nagyjából ezer jegy nem kelt még el a csütörtöki összecsapásra, az pedig már biztos, hogy vasárnap a portugálok ellen telt ház lesz a Groupama Arénában. Vasárnap szurkolói falu lesz délelőtt 9 órától a Budapest Parkban, ahol a drukkerek hangolhatnak a mérkőzésre, és együtt szurkolhatnak azok, akiknek nincs belépőjük a stadionba.



A magyarok hat forduló után hét ponttal a világbajnoki selejtezőcsoportjuk harmadik helyén állnak. Reális esély már nincs a továbbjutásra, a százszázalékos teljesítménnyel éllovas svájciakkal szemben ugyanis 11, míg az Európa-bajnok portugálokkal szemben nyolc pont a hátrány. A hatosból az első kijut a jövő évi, oroszországi vb-re, a második pedig pótselejtezőt játszhat.