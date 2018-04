Magabiztos győzelmet aratott magyar férfi kézilabda-válogatott Ausztria ellen a felkészülési tornán

A magyar férfi kézilabda-válogatott 11 góllal legyőzte Ausztria csapatát a siófoki felkészülési torna pénteki nyitónapján.



Ez volt a tavaly nyáron kinevezett Ljubomir Vranjes hatodik mérkőzése és első győzelme magyar szövetségi kapitányként.



Eredmény:

Magyarország-Ausztria 33-22 (14-11)

a magyar gólszerzők: Hornyák 6, Bóka, Ancsin 4-4, Bartók, Juhász, Bodó 3-3, Lékai, Bánhidi, Ligetvári, Bohács 2-2, Országh, Balogh Zs. 1-1



A svéd edző Császár Gáborra, Jamali Imanra, Győri Mátyásra, Faluvégi Rudolfra és Fekete Dávidra sérülés miatt nem számíthat a tornán.



A házigazda magyar együttes a hetedik percben vezetett először (3-2), és támadásban, illetve védekezésben is egyre hatékonyabban teljesített. Az osztrákok a THW Kiel irányítója, Nikola Bilyk vezérletével igyekeztek tartani magukat, de az izlandi Patrekur Jóhannesson szövetségi kapitánynak a 17. percben időt kellett kérnie, mert négygólos hátrányba került csapata (10-6).



A játék iramán és minőségén is érződött, hogy barátságos meccsről van szó, a magyarok megoldásain pedig látszott az összeszokottság hiánya. Mivel Mikler Roland egyre jobban védett, a másik kapu előtt pedig a csereként beállt játékosok is eredményesek voltak, a hazaiak három találattal vezettek a szünetben (14-11).



A második felvonást remekül kezdte Ausztria csapata, és hat perc alatt egyenlített (16-16), a folytatásban azonban ismét pontatlanabbá vált a játéka, így újra elhúztak a magyarok (20-17). Juhász Ádám és Hornyák Péter vezérletével a 46. percben már öt gól volt az előny, ami a hajrában megduplázódott, részben Mikler újabb bravúrjainak köszönhetően.



A német Lemgo jobbátlövője, Bartók Donát háromszor volt eredményes a becserélése után, így a házigazda végül magabiztosan nyert.



A két csapat 48. alkalommal mérkőzött meg egymással, a magyarok 11 vereség és két döntetlen mellett immár 35-ször győztek.



Az osztrák válogatott szombaton 17 órától Brazíliával találkozik, vasárnap 14.30-tól pedig a magyar csapat játszik a dél-amerikaiakkal a siófoki Kiss Szilárd Sportcsarnokban.