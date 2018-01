Luka Modric elismerte, hogy adót csalt

A futballista feleségével, Vanjával jelent meg a madridi bíróságon, de sem a spanyol, sem a horvát médiának nem kívánt nyilatkozni.



Az adóhivatal még 2016 januárjában rendelt el vizsgálatot a vele szemben, mert gyanússá vált a 2012-től 2014-ig leadott adóbevallása, amelyben nem szerepeltek a reklámszerződésekből befolyt összegek.



A spanyol hatóságok tavaly év végén indítottak eljárást Modric és felesége ellen. A vád szerint a házaspár Luxemburgban alapított céget, hogy elkerülje az adózást Spanyolországban. A horvát játékos a reklámszerződésekből befolyó bevételeit ide irányította át. Míg Luxemburgban a jövedelemadó 1 százalék, addig Spanyolországban a bevételei után 30 százalékot kellett volna adóznia. Az ügyészség szerint a házaspár valamivel több mint 870 ezer euró adó befizetését próbálta meg elkerülni.



A spanyol lap korábban azt írta: Modric a céget a luxemburgi Atoz Tax Advisers adótanácsadó vállalat javaslatára hozta létre, amelyben felesége "A kategóriás" menedzser. A családi vállalkozásban egyébként Modric az egyetlen részvényes. A cég 3,6 millió eurós tőkével indult, ugyanakkor 2014-re ez az összeg elérte a 6 millió eurót. A vállalkozásnak később a Real Madrid is évente 1,5 millió eurót utalt át.



A spanyol lap arról is beszámolt, hogy nem lehet tudni, a Modric elleni eljárás ezzel befejeződik-e, vagy magasabb pénzügyi bírságot is kiszabnak rá adócsalás miatt. Az újság emlékeztetett rá, hogy az FC Barcelona argentin sztárját, Lionel Messit - négymillió euró adó befizetésének elkerülése miatt - kétmillió euró pénzbírság megfizetésére ítélte a bíróság.



Modric ellen Horvátországban hamis tanúzás miatt folyik vizsgálat. A labdarúgót a horvát bíróság Zdravko Mamic, a Dinamo Zagreb labdarúgóklubjának korábbi igazgatója és annak fivére, Zoran, volt vezetőedző adócsalási és vesztegetési ügyében hallgatta meg. Az ügyészség szerint Modric megváltoztatta a vallomását, és amennyiben elegendő bizonyíték gyűlik össze, vádat emelnek ellene.