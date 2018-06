Löw: nem vagyunk hozzászokva, hogy elveszítjük az első meccset, de nem játszottunk a megszokott szinten

"Valóban csalódást keltő elveszíteni az első mérkőzést. Ehhez nem vagyunk hozzászokva, de most ehhez a helyzethez kell alkalmazkodnunk" - mondta a szakember a mexikóiaktól elszenvedett 1-0-s vereséget követő sajtótájékoztatón, a moszkvai Luzsnyiki Stadionban, utalva arra, hogy az ő irányításával Eb-n és vb-n eddig mindig győztek a nyitómérkőzésükön.



"Az első félidőben nagyon rosszul játszottunk - szögezte le. - A passzok hatékonysága nem volt megfelelő, amikor pedig elveszítettük a labdát, ellenfelünk veszélyesen támadott, nagyon sebezhetőek voltunk."

Szerinte a második félidőben valamivel jobban futballozott a csapata - mint megjegyezte, "volt néhány kapura lövésünk is" -, de úgy vélekedett, hogy nem voltak mindig kellően türelmesek.



"Néha kicsit gyorsan fejeztünk be egy-egy támadást, nem volt türelmünk kialakítani a jobb lehetőséget." - fogalmazott.



Ugyanakkor elismerte, hogy sok lövést blokkoltak a mexikóiak, akik szervezetten védekeztek, és labdaszerzés után nagyon gyorsan mentek át támadásba. Kérdésre válaszolva elmondta: nem érte őket meglepetés abban a tekintetben, hogy tudták, a mexikói csapatnak jó játékosai vannak, akik magas színvonalon képesek futballozni.



"A következő mérkőzés meghatározó lesz a számunkra, azt meg kell nyernünk. Most az a feladat, hogy megtaláljuk a gyengébb játékunk okát, előfordul, hogy van ilyen. Ezzel együtt nem csüggedünk, tovább fogunk jutni" - mondta.



"Minden tiszteletem az ellenfélé, de az első félidőben mi voltunk a jobbak, és összességében nagy meccset játszottunk" - hangsúlyozta pár perccel korábban Juan Carlos Osorio, a mexikóiak szövetségi kapitánya.



A kolumbiai tréner szerint az idősebb, tapasztaltabb játékosok és a fiatalabbak jó társaságot alkotnak.



"Bátran játszottunk, amikor támadtunk, és teljes szívvel védekeztünk, amikor arra volt szükség. Nagyon magas szinten futballoztunk a világbajnok ellen" - értékelte együttese teljesítményét.



A mexikóiak sikere már csak azért is meglepetés, mert az eddigi 11 találkozójukon ötször kikaptak a németektől, ötször döntetlent játszottak velük és csak egyszer, 1985-ben egy hazai barátságos mérkőzésen sikerült felülmúlniuk őket.



A német válogatott ezt megelőzően még nem vesztette el az első mérkőzését azután, hogy világbajnok lett: 1958-ban 3-1-re verte az argentinokat, 1978-ban 0-0-s döntetlent játszott a lengyelekkel, 1994-ben pedig 1-0-ra nyert Bolívia ellen.



A németek az oroszországi vb-n legközelebb a svédekkel, a mexikóiak pedig a dél-koreaiakkal játszanak.