Löw: kis szerencse is kell a ráadásban gólt szerezni, de a sikert a magunkba vetett hit hozta

Joachim Löw, a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya elismerte, hogy szerencse is kellett a svédek elleni mérkőzésen a győztes gól megszerzéséhez, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy végig hittek önmagukban.



"A ráadásban gólt szerezni már egy kicsit szerencse kérdése is, de a győzelem a saját magunkba vetett hit eredménye" - értékelt az oroszországi világbajnokságon Szocsiban szombat este lejátszott, 2-1-es német sikerrel zárult találkozó után. Kiemelte, sokra értékeli, hogy az ellenfél vezető góljának megszerzése után nem estek pánikba, megőrizték hidegvérüket, és igyekeztek gyorsabb passzokkal előrejutni, hogy futtassák és ezzel fárasszák a svédeket, a második félidőben pedig fokozták a nyomást. "Egy pillanatra sem veszítettük el a hitünket" - szögezte le, egyúttal külön örömét fejezte ki, hogy a 95. perc végén Toni Kroos szerezte a győztes gólt, akinek a hibája után kerültek a svédek előnybe.



- "Nagyon örülök, hogy sikerült megfordítani az eredményt ezzel az életbevágóan fontos góllal." A világbajnokságok történetében egyébként Kroosénál később németek nem szereztek gólt rendes játékidőben.



Janne Andersson, a svédek szakvezetője pályafutása legkínosabb mérkőzészárásának nevezte a szombatit, ugyanakkor nem hibáztatott senkit, és úgy vélekedett, csapata úgy játszott, ahogy kellett neki. "Sok érzés kavarog bennem, nehéz ilyenkor értékelni" - mondta a mérkőzés után.



-"Úgy játszottunk, ahogy a korábbiakban a nagycsapatok ellen, és szereztünk egy nagyszerű gólt. Nem akarom senkinek a felelősségére ráirányítani a figyelmet, de azért megjegyzem, azok, akik látták a közvetítést, azt mondták, tizenegyes volt a Marcus Berg elleni szabálytalanság" - utalt egy az első félidőben, még 0-0-s állásnál történt esetre. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még versenyben vannak a továbbjutásért, így most már a harmadik mérkőzéssel foglalkoznak majd.



Toni Kroos arról beszélt, hogy nagyon sok kritikát kaptak otthonról, köztük jogosat is, és szerinte sokan örültek volna, ha kiesnek. Elismerte, hogy a gólt az ő hibájából kapták. "Ha van négyszáz passzod egy mérkőzésen, lehet köztük egy vagy kettő, amelyik nem a megfelelő helyre megy" - mondta, majd csapata teljesítményét illetően úgy értékelt, időnként nagyon jól játszottak, csak nem éltek a lehetőségeikkel.



"Mindent beleadtunk, és a végén ez kifizetődött" - vélekedett Thomas Müller. "Nagyszerű mérkőzés volt a nézők számára, de nekünk fájdalmas" - összegzett a svéd Emil Forsberg. - Kroos fantasztikusan találta el a labdát, nehéz volt átélni, hogy a kapuban kötött ki. Mi mindent beleadtunk, de úgy vélem, a második félidőben már az igazi német válogatottat láttuk a pályán, azt, amelyik olyan futballt játszott, amilyent szokott".



Kross gólja a tizedik volt a mostani világbajnokságon, amely a rendes játékidő hosszabbításában esett. A németek úgy harcolták ki a győzelmet, hogy Jérome Boateng kiállítása miatt a 82. perctől emberhátrányban futballoztak.



A szerdai utolsó forduló előtt a mexikóiak hat, a németek és a svédek három-három ponttal, a dél-koreaiak pedig pont nélkül állnak. A németek a dél-koreaiakkal, a svédek pedig a mexikóiakkal játszanak az F csoport zárónapján.