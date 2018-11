Los Angelesben bokszol a soproni bunyós

Ráadásul nem is „kishallal" találkozik a Profibox Promotion versenyzője, hanem a korábban négy súlycsoportban is világbajnoki címig jutott amerikai Robert Guerreróval (33 győzelem, 6 vereség, 1 döntetlen).



Korábban ilyen volumenű riválissal csak egyszer küzdhetett magyar bunyós: Bedák Zsolt 2016-ban a filippínó világsztár Nonito Donaire ellen húzott kesztyűt WBO kispehelysúlyú vb-címmérkőzésen.



„Beteljesülhet minden bunyós álma. Egy szupersztárral bokszolhatok. Beért tizenhét év munkája. A sokszoros világbajnok „Szellem", Robert Guerrero lesz az ellenfelem a Fury–Wilder gálán. Guerrero olyan nevekkel küzdött korábban, mint Danny Garcia vagy Floyd Mayweather... Azt hiszem, ez önmagában is elismerés, ráadásul a gála főprogramjában bokszolunk. Nincs vesztenivalóm, most tudok csak igazán felszabadultan ringbe lépni, mert erre vártam. Élő gálán, Amerikában, egy korábbi sokszoros világbajnok ellen bunyózhat egy soproni srác" – fogalmazott közösségi oldalán a 27 éves ökölvívó.



Máté Ádám már jó ideje edzésben van, hiszen készült az RBO szervezet európai övének megvédésére, amelyet így értelemszerűen elhalasztottak.



A helyszín egyébként elég rossz emlékeket idézhet a magyar bokszrajongók körében: a Staples Center adott otthont 2006-ban a Jorge Barrios–Nagy János összecsapásnak, amely máig fájó „élményt" jelent a sportág szerelmeseinek. A tizenkét menetesre tervezett összecsapás a 49. másodpercben véget ért: Barrios két egymást követő, bordára irányzott balhoroggal a padlóra küldte a magyar bokszolót. Nagy János térdre rogyott, s kiszámolták őt.