Liu Shaolin kicsúszott és kizárták a döntőben, Jászapáti pontszerző, Björgen 7. aranyát nyerte - 8. nap élőben

Február 17. Szombat

Curling

női selejtező 1.05

Svájc–Svédország 7–8

Orosz csapat–Egyesült Államok 6–7

Japán–Kína 6–7

Dánia–Nagy-Britannia 6–7



férfi selejtező 6.05

Svédország-Kanada 5-2

Koreai Köztársaság - Nagy-Britannia 11-5

Svájc-Norvégia 7-5

Japán-Olaszország 6-5



női selejtező 12.05

Japán-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 10-5

Kína-Dánia 10-7

Koreai Köztársaság - Nagy-Britannia 7-4

Kanada-Egyesült Államok 11-3



Műkorcsolya

férfi kűr 1. Hanju Juzuru (Japán), 2. Uno Soma (Japán), 3. Javier Fernandez (Spanyolország)



Síakrobatika

női slopestyle 1. Sarah Höfflin (Svájc), 2. Mathilde Gremaud (Svájc), 3. Isabel Atkin (Nagy-Britannia)

férfi ugrás selejtező 12.00 és 12.45



Alpesi sí

női szuperóriás-műlesiklás 1. Ester Ledecká (Csehország), 2. Anna Veith (Ausztria), 3. Tina Weirather (Liechtenstein).



Jégkorong

nők, az elődöntőbe jutásért

Orosz csapat–Svájc 6–2

Finnország-Svédország 7-2



férfiak, A csoport

Csehország-Kanada 3-2 - szétlövéssel

Svájc-Koreai Köztársaság 8-0



férfiak, B csoport

OAR-Egyesült Államok 13.10

Szlovénia-Szlovákia 13.10



Sífutás

4x5 km-es női váltó 1. Norvégia, 2. Svédország, 3. OAR



Rövidpályás gyorskorcsolya

női 1500 m 1. Csoj Min Dzsong (Dél-Korea), 2. Li Csin-jü (Kína), 3. Kim Boutin (Kanada) ...6. Jászapáti Petra (Magyarország)

férfi 1000 m 1. Samuel Girard (Kanada), 2. John-Henry Krueger (Egyesült Államok), 3. Szeo Ji Ra (Koreai Köztársaság) . ..8. Liu Shaolin Sándor. Liu Shaoangot kizárták a selejtezőben.



Sílövészet

női tömegrajtos 12,5 km 1. Anastasiya Kuzmina (Szlovákia), 2. Darja Domracseva (Fehéroroszország), 3. Tiril Eckhoff (Norvégia)



Szkeleton

1. Lizzy Yarnold (Nagy-Britannia), 2. Jacqueline Lölling (Németország), 3. Laura Deas (Nagy-Britannia)



Síugrás

15.30 - Stoch megvédte címét nagysáncon

14.55 - Brit címvédés női szkeletonban

13.30 - Kanadai győzelem 1000-en, Liu Shaolin kicsúszott és kizárták

Később már nem volt helyem előzni. A végén pedig hibáztam, nem kellett volna ütköznöm senkivel, jogos volt a kizárás"

13.16 - Pontszerző helyen Jászapáti első olimpiáján!

Minden futamra úgy mentem fel, hogy ez lesz az utolsó, és arra gondoltam, hogy majd holnap ráérek pihenni"

Aztán szinte el se hittem, hogy a fináléban futhatok a bukás miatt"

13.10 - Kuzmina két ezüst után győzött

12.50 - Jászapáti Petra döntős 1500 méteren

Elise Christie-t, Liu Shaolin Sándor párját a bukás után kórházba kellett vinni.

A lengyel Kamil Stoch megvédte címét nagysáncon a férfi síugróknál szombaton a phjongcshangi téli olimpián. A világkupa éllovasa, aki a Négysáncversenyt százszázalékosan nyerte, ezzel kiköszörülte a csorbát, ugyanis egy hete a normálsáncon csak negyedik lett. A normálsáncon aranyérmes német Andreas Wellinger ezúttal a dobogó második fokára állhatott, az első tízben négy norvég zárt.olimpiai bajnok: Kamil Stoch (Lengyelország) 285,7 pont (135 méter/136,5 méter) 2. Andreas Wellinger (Németország) 282,3 (135,5/142) 3. Robert Johansson (Norvégia) 275,3 (137,5/134,5)A brit Lizzy Yarnold címvédésével zárult a női szkeletonosok versenye a phjongcshangi téli olimpián. A 29 éves bajnok két futam után még a harmadik helyen állt, s végül - zárásként pályacsúcsot döntve - 45 századmásodperccel nyert. A félidőben vezető, világ- és Európa-bajnok német Jacqueline Löllingnek be kellett érnie a második hellyel.olimpiai bajnok: Lizzy Yarnold (Nagy-Britannia) 3:27.28 perc (1. futam: 51.66 mp/2. futam: 52.30/3. futam: 51.86/4. futam: 51.46) 2. Jacqueline Lölling (Németország) 3:27.73 (51.74/52.12/52.04/51.83) 3. Laura Deas (Nagy-Britannia) 3:27.90 (52.00/52.03/51.96/51.91)Liu Shaolin Sándort kizárták a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres döntőjében, így összesítésben nyolcadik lett a phjongcshangi téli olimpia szombati napján. A táv magyar világkupagyőztese a legrosszabb, ötös pályáról indult, ennek ellenére a bemutatásnál ugyanolyan lazának tűnt, mint mindig. A rajtnál sem idegeskedett, nem próbált azonnal előre törni.A körök fogytával egyre fokozódott a tempó, de az MTK versenyzője továbbra is az utolsó helyen korcsolyázott. Úgy tűnt, egyszer-egyszer megpróbál előbbre kerülni, de sosem nyílt meg a hely számára. Amikor már csak két kör volt hátra, "begyújtotta a rakétákat", az egyik kanyar bejáratánál próbált belső ívre kerülni, de nem volt meg tisztán a pozíciója, elesett és elsodorta az egyik dél-koreait, aki honfitársával együtt földre került.Az aranyért így a szám 2016-os vb-ezüstérmese, a kanadai Samuel Girard és az amerikai John-Henry Krueger csatázott, aki a magyar színekben versenyző Cole William Krueger testvére. A papírformának megfelelően előbbi győzött, harmadikként pedig az esés után gyorsabban talpra álló Szeo Ji Ra ért célba. Az egy hete, 1500 méteren ötödik Liu Shaolint a kockázatos manőver miatt kizárták, így a B döntő végére, azaz nyolcadiknak sorolták be.- értékelt Liu Shaolin, aki a dél-koreai játékokon először tűnt csalódottnak. Ezt pedig azzal magyarázta, hogy bár az 1500 és a váltó után harmadszor is döntőben szerepelt, most nagyon közel állt az éremszerzéshez, ami azonban nem jött össze.A magyar klasszist arról is faggatták, hogy hatással volt-e a versenyzésére, hogy a párja, a brit Elise Christie kicsúszott a női 1000 méter elődöntőjében és elsőre úgy tűnt, megsérült. De erre azt a választ adta, profi sportolóként ki tudta zárni ezt a körülményt, azóta pedig már váltottak néhány üzenetet és rendben van Christie is.Samuel Girard (Kanada) 1:24.650 perc 2. John-Henry Krueger (Egyesült Államok) 1:24.864 3. Szeo Ji Ra (Koreai Köztársaság) 1:31.619 ...8. Liu Shaolin Sándor. Liu Shaoangot kizárták a selejtezőben.Jászapáti Petra a pontszerző hatodik helyen végzett a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpia szombati napján. Jászapáti a második magyar pontszerző a dél-koreai játékokon, egy hete Liu Shaolin Sándor ötödik lett ugyanezen a távon. Azt megelőzően legutóbb a 2006-os, torinói játékokon volt egyéniben magyar pontszerző, akkor Knoch Viktor ötödik, míg Huszár Erika éppen ebben a számban negyedik lett.A 19 éves magyar sportoló a világ legjobb rövidpályás gyorskorcsolyázóival állt rajthoz a hétfős futamban, hogy harcba induljon az ötkarikás érmekért. A phjongcshangi bajnok olasz Arianna Fontana és a holland Jorien ter Mors, a világbajnok dél-koreai Csoj Min Dzsong, vagy éppen az 500 méteren bronzérmes kanadai Kim Boutin is esélyes volt a végső sikerre, de a kínai Li Csin-jüt, vagy a másik hazai gyorskorcsolyázót, Kim Alangot sem lehetett leírni. A szegedi versenyző a négyes pozícióból rajtolt, és a hatodik helyet foglalta el az első körökben, amikor viszonylag lassú tempóban haladtak a versenyzők. Tízzel a vége előtt fokozódott az iram, Jászapáti hetedikként "vonatozott", nem kockáztatott semmit. Akkor próbálkozott előrelépéssel, amikor az utolsó négy körre öldöklővé vált a harc az élbolyban, a tempó pedig a lehető legnagyobb volt. Jászapáti végül az erejével teljesen elkészülő Fontanát utasította maga mögé.A győzelem Csoj Min Dzsongé lett, aki hat világbajnoki címe után ért a csúcsra, ráadásul fölényesen, mert az utolsó körben megnyugtató előnyt szerzett magának. Másodikként Li, harmadikként Boutin haladt át a célvonalon.- mondta Jászapáti a döntő után.Hozzátette: az elődöntőben nyolc körrel a vége előtt azt hitte, hogy - a kimerültségtől - elhányja magát, "de az nagyon ciki lett volna". A végén aztán sikerült megelőznie a kínai lányt és nagyon boldog volt, hogy meglesz a B döntő.- emelte ki. Hozzátette: a döntős szereplésre bónuszként tekintett, illetve az egész felkészülése megkoronázását látta benne.női 1500 méter, olimpiai bajnok: Csoj Min Dzsong (Koreai Köztársaság) 2:24.948 perc 2. Li Csin-jü (Kína) 2:25.703 3. Kim Boutin (Kanada) 2:25.834 ...6. Jászapáti Petra 2:26.138 Bácskai Sára Lucát kizárták a selejtezőben.A szlovák Anastasiya Kuzmina nyerte meg a női sílövők 12,5 kilométeres tömegrajtos viadalát szombaton a phjongcshangi téli olimpián. Az összesítésben immár háromszoros olimpiai bajnok előzőleg két ezüstig jutott a dél-koreai játékokon. A phjongcshangi olimpia első két sílövő számának győztese, a német Laura Dahlmeier most 16. lett.olimpiai bajnok: Anastasiya Kuzmina (Szlovákia) 35:23.0 p (1 lövő hiba) 2. Darja Domracseva (Fehéroroszország) 35:41.8 (1) 3. Tiril Eckhoff (Norvégia) 35:50.7 (2)Jászapáti Petra némileg szerencsés körülmények között fináléba jutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpia szombati napján. Az elődöntőben már könnyű futamot nem lehet kapni, a 19 éves szegedi sportoló ismét a hatszoros világbajnok Csoj Min Dzsonggal futott, továbbá a riválisok között volt a világbajnoki címvédő brit Elise Christie is, illetve két kínai és egy kanadai versenyző. Jászapáti eleinte az utolsó, hatodik helyen korcsolyázott, kimaradt a pozíciós csatározásokból, csak követte az ellenfeleket. Egészen az utolsó körökig nem változtatott a taktikán, akkor viszont ritmust váltott és a negyedik helyre jött fel, ami önmagában kisdöntőt ért volna. Csakhogy az utolsó kanyarban Christie a kezével ráfogott kínai vetélytársa lábára, majd mindketten kicsúsztak a második pozícióért csatázva, így a magyar versenyző ölébe hullott a második helyért járó döntős szereplés Csoj mögött. A zsűri végül kizárta Liu Shaolin Sándor brit párját, Li Csin-jüt pedig a fináléba juttatták, így Jászapátinak hat ellenfele lesz a 13.09 órakor kezdődő éremcsatában.



12.45 - Liu Shaolin Sándor simán jutott a döntőbe

12.10 - Liu Shaolin elődöntős 1000 méteren

11.35 - Jászapáti Petra továbbjutott 1500-on

11.30 - Norvég diadal sífutásban, Björgen hetedik aranya

Napi norvég nadrág: ma ilyen szerelésben játszanak Thomas Ulsrudék:

Fotó: MTI

Liu Shaolin Sándor döntőbe jutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres versenyében a phjongcshangi téli olimpián. A két éve 500 méteren világbajnok magyar versenyzőnek ezúttal a Phjongcshangban 1500 méteren győztes dél-koreai Lim Hjo Dzsunnal és a bronzérmes orosz Szemjon Jelisztratovval kellett megküzdenie, illetve az olasz Yuri Comfortola szerepelt még a négyesben. Az MTK sportolója - a táv világkupagyőztese - ugyan a kettes rajthelyről indult, de visszacsúszott negyediknek, kimaradva az első körök pozíciós csatározásaiból. Liu Shaolin hat körrel a vége előtt ritmust váltott, és kívülről mindenkit körbekorcsolyázott. A leghosszabb táv hazai bajnoka később visszaelőzte, de a másik két riválisának esélyt sem hagyott, hogy veszélyeztessék döntős helyezését. Ez azt jelenti, hogy a rövidpályás gyorskorcsolyázás harmadik versenynapján két magyar is az érmekért küzdhet: Jászapáti Petra 1500, Liu Shaolin 1000 méteren döntős. Utóbbi ellenfele Limen kívül az amerikai John-Henry Krueger, a dél-koreai Szeo Ji Ra és a továbbjuttatott kanadai Samuel Girard lesz.Liu Shaolin Sándor a táv világkupagyőzteséhez méltó versenyzéssel továbbjutott a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres negyeddöntőjéből a phjongcshangi téli olimpia szombati napján. Nem ígérkezett könnyűnek az ötfős futam, mivel az MTK sportolója ellenfélül kapta a háromszoros olimpiai bajnok kanadai Charles Hamelint és az 500 méter specialistáját, a kínai Vu Ta-csinget, továbbá két lett sportolót.A két éve 500 méteren világbajnok magyar versenyző negyedikként fordult az első kanyarba, aztán apránként előzte meg ellenfeleit. Előbb a lett Roberto Pukitist, majd a tengerentúli vetélytársát, végül az ázsiait is tisztán előzte meg. Liu Shaolin nem nyugodhatott meg, mert előbb Hamelin támadta agresszíven, majd a végén Vu is "ráborított", de egyik sem tudta megelőzni, vagy kibillenteni a magyart. A célba viszont szinte egyszerre robbantak hárman, mert az utolsó kanyarból Hamelin és Pukitis is jól gyorsított ki, de a lábbenyúlása Liu Shaolinnak volt a legjobb, azaz futamgyőztesként lett elődöntős.A 22 éves magyar sportoló ráadásul a második legjobb időt érte el, ami azért fontos, mert így jó startpozícióból indulhat a következő körben. A videózás után még az egyik nagy favoritnak tartott, de amúgy sem továbbjutó Vut kizárta a zsűri. További jó hírt jelent magyar szempontból, hogy a többi futamból két nagy esélyes is kiesett, ugyanis a dél-koreai Hvang Tae Hont és a holland Sjinkie Knegtet is kizárták negyeddöntőjéből.Jászapáti Petra egyáltalán nem volt megilletődve attól, hogy a legjobb dél-koreai és orosz gyorskorcsolyázó mellett egy kínai riválist is kapott. Eleinte a 4-5. helyen korcsolyázott, majd egy ritmusváltással egészen a második pozícióig jött fel. Egy körrel később pedig a kínai Li Csin-jü elé került, ekkor már csak hét kör volt hátra. Hosszú körökön át húzta a tempót, fárasztotta ellenfeleit, s végül csak a hazai közönség buzdítását élvező, hatszoros világbajnok Csoj Min Dzsong tudta őt megelőzni, a négyszeres Európa-bajnok Szofija Proszvirnova pedig kiesett. Az elődöntő 12.13 órakor kezdődik.Norvégia nyerte meg a 4x5 kilométeres női váltók küzdelmeit sífutásban a phjongcshangi téli olimpia szombati napján, Marit Björgen már hét aranyéremmel büszkélkedhet. A befutót vállaló 37 éves Björgen 13. olimpiai érmét szerezte, amivel rekorder a női sportolók között a téli játékok történetében. Egyben utolérte az összesített örökranglistán honfitársát, a sílövő Ole Einar Björndalent, aki ugyancsak 13-szor állhatott dobogóra. A hatodik helyen végző németek 1998 óta először nem szereztek érmet váltóban.olimpiai bajnok: 1. Norvégia (Ingvild Flugstad Östberg, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Ragnhild Haga, Marit Björgen) 51:24.3 perc 2. Svédország 51:26.3 3. OAR 52:07.6



11.08 - Bácskai Sára Luca kiesett 1500-on

Nagyon elfáradtam a végére, de kiadtam magamból mindent. Belül nem éreztem szabálytalannak magamat, de visszanéztem, és jogos döntést hoztak"

07.28 - Cseh győzelem a kanadaiak ellen a férfi hokitornán

06.50 - Svájci arany és ezüst női slopestyle-ban

06.31 - Hanju megvédte a címét

05.55 - Meglepetésgyőzelem női szuperóriás-műlesiklásban

Eddig azt hittem, jobb snowboardos vagyok"

Valószínűleg és voltam az egyetlen hódeszkás a pályán. A többiek nem kockáztattak sokat, nyilván nagy volt rajtuk a nyomás, én viszont csak azzal törődtem, hogy a legjobbamat nyújtsam. Azt gondoltam, ez sokkal később fog bekövetkezni a pályafutásomban, de nagyszerű, hogy így alakult"

04.31 - Továbbra is jól megy a svédeknek női curlingben  

03.27 - Egy órával halasztották a női szuperóriás-műlesiklást

Korábban

Persze, cél a döntő, de nem gondolunk annyira előre. Ez short track, itt mindig a következő feladatot kell megoldani, márpedig Sanyi először egy nagyon nehéz negyeddöntőben kezd"

Bár a kanadai Szocsiban 1500 méteren lett győztes, mégis igazi 1000-es, az fekszik a legjobban a lábainak. A kínai pedig nagyon veszélyes, ha nincs iram az elején, nem véletlen a legjobb 500-on"

Fizikálisan és mentálisan is tökéletes állapotban van"

Azért választottuk Sacit, mert ő rendkívül jól tud helyezkedni, nagyon jól használja ki a lehetőségeit. Ha nem lesz öldöklő iram az elején, akkor meglepetést okozhat, mert nagyon kemény és igazi harcos. Nem véletlenül lett harmadik Drezdában. Petra pedig egészen kiváló állóképességgel rendelkezik az 1500-hoz"

Az normális, hogy egy futamban két bombaerős rivális is van, és további kettő hasonló képességű. Bácskaié ennél azért nehezebb. A legjobb dél-koreait és oroszt megkapni sem leányálom, de a kínaiaktól nem kell hanyattesni ezen a távon"

Bácskai elképesztően nehéz futamba került, többek között két phjongcshangi bajnokkal kellett megküzdenie az 500 méteren aranyérmes olasz Arianna Fontana és a nagy pályán 1000 méteren első holland Jorien ter Mors személyében, "ráadásként" megkapta ellenfélül Sim Szuk Hit, a dél-koreaiak olimpiai és ötszörös világbajnokát.A 18 éves magyar versenyző az első kanyarra még negyedikként fordult rá, de aztán hamar élre állt, mert az első néhány körben nem volt iram. Később a második, majd a harmadik helyre esett vissza, amikor Fontana nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt. Bácskai az egyik egyenesben összeakadt a japán Kikucsi Szumirével, kézzel is próbálta védeni a pozícióját - sikertelenül. A dél-koreai Sim közben a mezőny végén kicsúszott, így elszállt az esélye a továbbjutásra.A budapesti korcsolyázó egyszer kezdett komoly előzési kísérletbe, hogy visszaszerezze japán riválisától a még éppen továbbjutást érő harmadik pozíciót, de ez nem sikerült neki, onnantól pedig már nem volt ereje újabb akciót indítani. Az utolsó körben pedig a kazah Kim Iong is elment mellette. Ennek ugyanakkor nem volt jelentősége, mert a bírók utólag kizárták.- értékelt Bácskai.A csehek szétlövésben legyőzték a kanadaiakat a phjongcshangi téli olimpia férfi jégkorongtornáján. Az A csoport második fordulós rangadóján az első harmad után még a tengerentúliak vezettek. A második szakasz elején a csehek egyenlítettek, több gól pedig már nem esett sem a harmadik harmadban, sem a hosszabbításban. A szétlövést Jan Kovar döntötte el az ötödik párban. Ezzel a csehek állnak az élen a négyesükben. Eredmények (az olimpia honlapja alapján): jégkorong, férfiak:Csehország-Kanada 3-2 (1-2, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0) - szétlövésselgól: Kubalik (7.), Jordan (21.), illetve Raymond (2.), Bourque (14.)Koreai Köztársaság-Svájc 8.40 B csoport, 3. forduló: később: OAR-Egyesült Államok 13.10 Szlovénia-Szlovákia 13.10Az első és a második helyen is svájci versenyző végzett a síakrobatika női slopestyle versenyében a phjongcshangi téli olimpián. Az aranyérmet Sarah Höfflin érdemelte ki, az ezüst a mindössze 18 éves Mathilde Gremaud-nak jutott, a bronzot a brit Isabel Atkin szerezte meg. A Bogvang Phoenix Havas Parkban kialakított pályán szombaton először a selejtező zajlott két futammal a trükkös akadályversenyben. Ebből meglepetésre nem jutott a legjobb tizenkettő közé a tavaly világbajnok francia Tess Ledeux, és ugyancsak lemaradt a fináléról a címvédő, a kanadai Dara Howell. A döntőben három lecsúszás volt, és mindenkinek a legjobb eredménye számított. Höfflin és Atkin a harmadik, Gremaud az első lecsúszásakor teljesített a legjobban. A pálya első felében korlátokon kellett trükköket bemutatni, a második felén pedig három nagy ugrás következett.olimpiai bajnok: Sarah Höfflin (Svájc) 91,20 pont 2. Mathilde Gremaud (Svájc) 88,00 3. Isabel Atkin (Nagy-Britannia) 84,60A műkorcsolyázók férfi versenyében a japán Hanju Juzuru megvédte Szocsiban szerzett címét a phjongcshangi téli olimpia szombati napján. A 23 éves Hanju az első férfi műkorcsolyázó az 1952-es, oslói játékok óta, aki meg tudta ismételni sikerét, akkor az amerikai Dick Buttonnak sikerült ez a bravúr. A japán versenyző mögött a tavalyi vb-n is ezüstérmes honfitársa, Uno Soma lett a második, a kétszeres világ- és hatszoros Európa-bajnok Javier Fernandez pedig a harmadik. Utóbbiak a kűr után cseréltek helyet.A szabadkorcsolyázás első igazán kiváló produkcióját az amerikai Nathan Chen mutatta be. A tavalyi világbajnokság hatodik helyezettje az elrontott rövidprogram után - immár tét nélkül - többek között hat négyfordulatos ugrással varázsolta el a több mint tízezres közönséget. Nagyszerű előadásának köszönhetően a 17. helyről egészen az ötödikik ugrott előre. Az utolsó, a legjobb hatot felvonultató csoportból az orosz Dmitrij Alijev lépett elsőként jégre, de nagyon idegesen kezdett, már szabadprogramja legelején nekisodródott a palánknak, aztán sorra rontotta el az ugrásait. Később megnyugodott, de ez már kevés volt ahhoz, hogy Chen elé kerüljön.Az igazi esélyesek közül a kínai Csin po-jang kezdte a sort, aki a Star Wars-filmzenéjére korcsolyázva parádés kűrt futott. Mindössze az egyik kombinációja első, négyfordulatos toeloop ugrása után esett el, de később ezt is pótolta. A hiba ellenére az elmúlt két vb bronzérmesének elég előnye volt ahhoz, hogy élre kerüljön. Onnan a következő korcsolyázó, a kanadai Patrick Chan nem tudta letaszítani.Hátulról harmadikként a címvédő és négypontos előnnyel éllovas Hanju Juzuru következett. A hibátlanul kivitelezett négyfordulatos Salchow, majd toeloop és a tripla flip után következő lépéssoránál a közönség elsőként őt jutalmazta már a kűr közben ütemes vastapssal. Később, a négyfordulatos toelappal induló kombinációjának első ugrását ellépte, így nem tudta rátenni a következő kettőt. A kétszeres világbajnoknak a továbbiakban sem voltak teljesen tiszták a jégre érkezései. Ennek ellenére a kűr végén a közönség elképesztő mennyiségű plüssállatot dobott a jégre, ő pedig mind a négy oldalra meghajolva köszönte meg a biztatást hangos sikoltozás közepette. Bár Chen kűrjét jobbra értékelték a bírók, Hanju így is fölényesen került az első helyre.Rögtön utána következett a szintén kétszeres világbajnok nagy rivális, Javier Fernandez. Az általa megjelenített Don Quijote jól kezdte a küzdelmét az első ötkarikás érméért, a négyfordulatos toeloop és a négyfordulatos Salchow, tripla toeloop kombináció is hibátlanul sikerült. Ezután viszont fokozatosan elbizonytalanodott Fernandez, a Salchowja például négyfordulatos helyett csak dupla lett, a Lutzból pedig rosszul, megbillenve fogott talajt. Ennyi hiba túl sok volt, hogy megelőzze Hanjut, sőt esélyt kínált a másik japánnak, hogy eléje kerüljön.Uno pedig annak ellenére élt is ezzel, hogy bizonytalanul kezdett. Előbb elesett a négyfordulatos Rittbergerben, majd ugyanennek az ugrásnak a triplája sem volt hibátlan. Később viszont semmi kivetnivaló nem akadt a kűrjében, mindhárom ugráskombinációját tökéletesen hajtotta végre, ez pedig éppen elégnek bizonyult ahhoz, hogy megelőzze Fernandezt, a többségében japán közönség nagy örömére.olimpiai bajnok: Hanju Juzuru (Japán) 317,85 pont 2. Uno Soma (Japán) 306,90 3. Javier Fernandez (Spanyolország) 305,24Nagy meglepetésre Ester Ledecká nyerte szombaton a női szuperóriás-műlesiklást a phjongcshangi téli olimpián. A 22 éves cseh versenyző - aki hódeszkásként világbajnok - 26-os rajtszámmal siklott le a pályán, amikor már sokan gratuláltak az aranyéremhez a négy éve győztes osztrák Anna Veithnek.Célba érkezésekor Ledecká ideje egy századmásodperccel jobb volt, noha a pálya alsó szakaszán egy ugratónál nem éppen a legsimábban fogott talajt. Ő maga sem hitte el, hogy megnyerte a versenyt, miközben Veith csalódottan vette tudomásul, hogy minimális különbséggel lemaradt a címvédésről. Az osztrák síelő egy tizeddel előzte meg a harmadik helyezett Tina Weirathert, akinek az édesanyja, Hanni Wenzel Liechtenstein egyetlen olimpiai bajnoka. Weirather a bronzérmet úgy harcolta ki, hogy mindössze egy századdal volt jobb a svájci Lara Gutnál.- mondta Ledecka a váratlan győzelmét követően.- folytatta összegzését. A sikeren felbuzdulva el szeretne indulni a jövő szerdai lesiklásban is, mielőtt felcsatolná a hódeszkát és rajthoz áll - egy nappal később - a párhuzamos óriás-műlesiklás selejtezőjében.A szuperóriás-műlesiklás az erős szél miatt egy órát csúszott a dzsongszoni pályán, ahol a várakozás után elsőként a 80 világkupa-elsőségével az abszolút örökranglista második helyén álló amerikai Lindsey Vonn, a szám egyik esélyese siklott le. A pálya felső szakaszán szépen jött, alul viszont egyszer lecsúszott az ideális ívről, emiatt végül hatodik lett a 45 fős mezőnyben.olimpiai bajnok: Ester Ledecká (Csehország) 1:21.11 perc 2. Anna Veith (Ausztria) 1:21.12 3. Tina Weirather (Liechtenstein) 1:21.22A svédek legyőzték a svájciakat, ezzel négy mérkőzés után is veretlenek a phjongcshangi téli olimpia női curlingtornáján. A körmérkőzéses selejtező után a legjobb négy folytatja szereplését az elődöntőben.Svédország-Svájc 8-7 Egyesült Államok-Olimpiai Sportolók Oroszországból (OAR) 7-6 - extra end Kína-Japán 7-6 - extra end Nagy-Britannia - Dánia 7-6 később: OAR-Japán 12.05 Kína-Dánia 12.05 Koreai Köztársaság - Nagy-Britannia 12.05 Egyesült Államok-Kanada 12.05Egy órával elhalasztották a női szuperóriás-műlesiklás rajtját a phjongcshangi téli olimpia szombati versenynapján. A dzsongszoni pályán magyar idő szerint hajnali 3 órakor siklott volna le az első síző, de a nagy szél miatt későbbre kellett tolni a kezdést. A nemzetközi sportági szövetség tájékoztatása szerint a felvonókat az erős szélben leállították, de 4 órakor várhatóan kezdetét veszi majd a verseny.Reális esély van arra, hogy 38 év után szombaton a magyar csapat érmet nyerjen a téli játékokon Liu Shaolin Sándor révén, aki a rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres küzdelmében a legnagyobb favoritok közé tartozik. Bár teljesen szokatlan a téli olimpiákat tekintve, de Magyarország történetének első aranyérmének megszerzése sem lenne meglepetés. Az MTK sportolója ugyanis a mostani világkupa-sorozatban megnyerte a táv pontversenyét, azaz a legjobbnak bizonyult. A két éve 500 méteren világbajnok Liu Shaolin ráadásul nagyszerűen szerepel a dél-koreai játékokon, leggyengébb számában, 1500 méteren ötödik lett, s csak azért nem tudott harcolni az érmekért, mert egy szabálytalanság folytán visszaesett a döntőben.- mondta az MTI-nek Bánhidi Ákos csapatmenedzser arra utalva, hogy a háromszoros olimpiai bajnok Charles Hamelin és az 500 méter specialistája, Vu Ta-csing is abban az ötösben kapott helyet.- tette hozzá. Az ötfős negyeddöntőből csak ketten lépnek az elődöntőbe, azaz a három klasszis közül egy mindenképpen kiesik. Ennek ellenére Bánhidi arra is felhívta a figyelmet, hogy lehetett volna ennél rosszabb is, mivel a francia Thibaut Fauconnet például a három dél-koreaival fut együtt, és azt nem szerette volna a tanítványának, mert a trió összedolgozása folytán nehéz elképzelni, hogy reális esélye lenne bárkinek továbbjutnia abból a futamból. Érdekesség, hogy Liu Shaolinnal szemben éppen az utólag emiatt kizárt Hamelin szabálytalankodott a múlt szombati 1500-as fináléban.- mondta a sportvezető az idősebbik Liu fivérről, akit a fogadóirodák az ötödik legesélyesebbnek gondolnak két dél-koreai rivális, továbbá a holland Sjinkie Knegt, illetve Vu mögött. Az oddsok alapján egyértelműen ebből az ötösből várják a végső győztest, ugyanis a hatodik legnagyobb odds már közel kétszer akkora, mint Liu Shaoliné. Szombaton Jászapáti Petra és a táv Eb-bronzérmese, Bácskai Sára Luca is jégre lép, méghozzá 1500 méteren.- mondta versenyzőiről Bánhidi. A futambeosztással kapcsolatban viszont úgy fogalmazott, Bácskai nagyon nehéz hatosban szerepel majd, köztük két phjongcshangi bajnokkal, az 500 méteren első olasz Arianna Fontanával és a hosszú pályán 1000 méteren győztes holland Jorien ter Morsszal, továbbá Sim Szuk Hivel, a dél-koreaiak olimpiai és ötszörös világbajnokával. Sokkal jobban Jászapáti sem járt, ugyanis a szegedi versenyző ellenfélül kapta a hatszoros világbajnok, szintén dél-koreai Csoj Min Dzsongot, aki a világkupa négy versenyéből hármat megnyert ezen a távon, és egyszer második lett. Az orosz Szofija Proszvirnova sem túl bíztató rivális, mivel négyszeres Európa-bajnok. Az 1500 első köréből a legjobb három jut elődöntőbe minden futamból.- mondta az ellenfelekről Bánhidi.Nemzetközi szinten is a kangnungi jégcsarnokra irányul majd a legnagyobb figyelem, csak éppen a férfi műkorcsolyázókra. Az elmúlt négy vb-n kétszer arany- és kétszer ezüstérmes japán Hanju Juzuru címvédőként mindössze négy ponttal előzi meg a szintén kétszeres világbajnok és első olimpiai érmére hajtó spanyol Javier Fernandezt.De szintén klasszikus számnak tekinthető a síugrók nagysáncos versenye. A favorit a világkupa-éllovas, a Négysáncversenyt százszázalékosan nyerő lengyel Kamil Stoch, noha a normálsáncon csak negyedik lett a német győztes Andreas Wellinger és két norvég mögött.A sílövőknél már a 15 kilométeres női tömegrajtos verseny következik, az eddig látottak alapján a két aranynál tartó német Laura Dahlmeier és a két ezüstnél járó szlovák Anastasiya Kuzmina a nagy esélyes.A sífutók 4x5 kilométeres női váltójában pedig norvég-svéd párharcra van kilátás.Az alpesi sízők női szuperóriás-műlesikló számában sok esélyes van, de talán a svájci Lara Gut és liechtensteini Tina Weirather emelkedik ki leginkább, és a címvédő Anna Veithet sem lehet leírni. Szombaton kilenc számban avatnak bajnokot Phjongcshangban.