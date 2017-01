Lipóti siker az Alcufer-kupán

A hétvégén 15. alkalommal rendezték meg Győrött, a Magvassy-sportcsarnokban a hagyományos Alcufer-kupát, ez volt a 12. Horváth Ferenc-emléktorna, amellyel a korábbi főtámogató előtt tisztelegtek a résztvevők.

Az első nap általában az esélyesek sikerével zárult. Az A csoportban a Lipót minden találkozóját megnyerte, mellette még az ifjúsági játékosaival szereplő ETO jutott a felsőházba.



„Úgy szerepeltünk, ahogy vártuk, remélem, a folytatás is hasonló lesz" – mondta Horváth Dénes, a lipótiak trénere, akinek mint kiderült, nem kellett csalódnia.



A B jelű ötösben az NB II-es Mosonmagyaróvár nem hagyott kétséget afelől, hogy a legjobb együttes a csoportban, másodikként pedig a jól játszó Gönyű jutott a felsőházba.

A C csoportban remekül kezdett a komoly szurkolótáborral érkező Kapuvár, ám az Ajka és a Csorna lett a két felsőházi továbbjutó.



A D jelű négyesben az élvonalbeli Gyirmót a vártnak megfelelően hozta mindhárom találkozóját, mögötte a Pénzügyőr került a rangosabb ágra.



A vasárnap délután több pikáns találkozót is hozott.



„Nagyon tetszik a torna, edzőként is mindig szívesen vettem részt rajta, hiszen minden csapat számára nagyszerű lehetőség" – emelte ki az ETO korábbi legendás középpályása, Hannich Péter.



A döntőbe végül a Mosonmagyaróvárt is legyőző Lipót, illetve a Gyirmót jutott.



A bronzmeccs és a finálé előtt azonban a Gyirmót- és a DAC-öregfiúk csaptak össze. Előbbi gárda Oross Márton mesternégyesével nyert 4–0-ra.



„A szurkolók mellett a csapatok is jól járnak, a torna ugyanis nagyszerűen szolgálja a felkészülést, örülök, hogy ennyi megyei együttes vehet részt rajta" – foglmazott Horváth László, az MLSZ megyei igazgatója.

Helyosztók, bronzmérkőzés: Ajka–Mosonmagyaróvár 3–2. Döntő: Lipót–Gyirmót 0–0, nyolcméteresekkel: 2–1.

Érdekesség, hogy már 2–1-nél Csiki lövését, a talán korábban elmozduló Takács kapus megmozdulása miatt megismételtette a játékvezető, ám a gyirmóti játékos az ismétlésnél a palánkra helyezte a labdát.



A 15. Alcufer-kupa, Horváth Ferenc-emléktorna végeredménye: 1. Lipót Pékség, 2. Gyirmót FC Győr, 3. FC Ajka, 4. Credobus-Mosonmagyaróvár, 5. ETO FC Győr, 6. Pénzügyőr SE, 7. Csornai SE, 8. Gönyű SE, 9. Öttevény, 10. Kapuvári SE, 11. WHB-Ménfőcsanak, 12. Gyirmót FC Győr II, 13. Loland-Nyúl, 14. Perutz FC Pápa, 15. Bácsa FC, 16. DAC, 17. Bágyogszovát.



A torna legsportszerűbb csapata az ETO, legsportszerűbb játékosa Csiki Norbert (Gyirmót), legjobb gyirmóti játékosa Madarász Márk, felfedezettje Lőrinczy Attila (Ajka), gólkirálya Vass Patrik (Gyirmót), legjobb mezőnyjátékosa Laki Balázs (Mosonmagyaróvár), legjobb kapusa Takács Norbert (Lipót) lett.