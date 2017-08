Licit állása: 50.000 forint - Megint gazdára találhat a Dortmund dedikált trikója - Licitáljon! 5

Akadt, aki Németországból tett ajánlatot, köztük olyan is, aki magyarul sem tudott. Végül 125 ezer forintért kelt el a német játékosok által aláírt trikó, a győztes a győri Mod Számítástechnikai Kft. nevében licitáló Királyfalvi Gábor cégvezető lett.

„Nem csupán ekkora összeget adhattunk a kórháznak – kezdte Majlinger Csaba. – Többen ajánlottak fel pénzt úgy, hogy nem kellett nekik a mez. Mintegy négyszázezer forintot sikerült a gyermekintenzív-osztálynak összegyűjtenünk. Ha jól tudom, épp egy olyan műszert vettek belőle, amelyből csak egy volt, s ilyennel kezelték a kisfiunkat, amikor beteg volt."

Balról: Királyfalvi Gábor Majlinger Marcell és Csaba

Az akkor másfél éves Marcell veséjét súlyos fertőzés támadta meg. Veszélybe került az élete, ám a megyei kórházban kapott ellátásnak köszönhetően szerencsére teljesen meggyógyult.

Már lehet licitálni



Licitálni - név és telefonszám megadásával - az

A levél tárgya mezlicit legyen.



Az induló összeg 25.000 forint, s emelni (minimum) 5000 forintonként lehet.



A licit állását a kisalfold.hu-n követhetik nyomon.



A licit állása

„Most is úgy vagyok vele, csoda, ahogy az osztályon dolgoznak. Utólag tudtuk meg, a kisfiunk élete csupán pár órán múlt. Szerencsére Marci azóta is jól van, semmi baja, makkegészséges. Nemrég összefutottunk a három évvel ezelőtti mezlicit győztesével. Felvetette, mi lenne, ha azt újból licitre bocsátanánk" – mesélte az édesapa.„Bár egy gyűjtőnek, szurkolónak biztosan sokat érhet, számomra, számunkra a szándék volt a fontos korábban is, s nem a mez. Szeretnénk most is segíteni, ezért gondoltam arra, hogy felajánljuk mi is a futballcsapat mezét – mondja Királyfalvi Gábor. – Mivel licitálni most nem fogunk, százezer forintot a gyermekintenzív-osztálynak azért átadunk" – tette hozzá a cégvezető.A mezt egyébként közvetlenül a német sztárcsapattól kapta annak idején Majlinger Csaba, aki a Dortmund egyik július eleji edzőtáborában kereste meg a német csapat futballistáit.„Miután elmondtam a játékosoknak, hogy miért kérek tőlük egy aláírt mezt, másnapra már hozták is azt, egy fillért sem kértek érte, sőt, láthatóan nagyon szívesen adták erre a célra. Talán egy kivétellel, még minden mezt aláíró futballista maradt a Dortmund játékosa. Bízom benne, ezúttal is sokan licitálnak" – fűzte hozzá az édesapa.