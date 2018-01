Letette az esküt a téli olimpiára utazó magyar csapat

Az eskü szövegét Engi Klára volt műkorcsolyázó mondta el az ünnepségen, amelyen megjelent Áder János köztársasági elnök is. "A magyar téli olimpiai érmek átlagéletkora több mint 67 év, a legutolsó is immáron 38 esztendős. Bízunk benne, hogy az elmúlt időkben dicső eredményeket elérő rövidpályás gyorskorcsolyázóink révén idén nemcsak élményekben gazdagodunk, de érmekben is megfiatalodhatunk" - fogalmazott Áder János.A magyar csapatot szinte biztosan ugyanúgy 16 fő alkotja majd, mint négy éve Szocsiban - a sízők kvótája ezen a héten válik hivatalossá. A paralimpiai csapat három fős lesz.