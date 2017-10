Leszavazta a többség az olimpia megrendezését, nem pályázik Innsbruck 2026-ra

"Tirol és Innsbruck nem pályázik a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál (NOB) a 2026-os téli olimpiára" - jelentette be Günther Platter tiroli kormányzó.



Vasárnap a tiroli szavazáson 53,35 százalék a pályázat ellen voksolt, míg a rendezést 46,65 százalék támogatta. Innsbruckban ennél is többen (67,41 százalék) utasították el a rendezést. Az osztrák pályázati anyag előkészítői hiába ígértek "elérhető és megfizethető" játékokat a helyieknek, nem tudták meggyőzni őket.



Egy megvalósíthatósági tanulmány alapján Innsbruck 1,175 milliárd euróból (364 milliárd forint) akarta megrendezni a téli olimpiát. Az elképzelések szerint a sportágak versenyeit a tiroli régió különböző területein, valamint Dél-Németországban és Észak-Olaszországban rendezték volna meg, hogy ne kelljen új, drága létesítményeket építeni. Október elején Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke arról nyilatkozott, hogy adott esetben Magyarország is nyitott lenne társrendezőként az osztrákokhoz csatlakozni.



Innsbruck mellett eddig egyelőre Stockholm, illetve Sion központtal négy svájci kanton mutatott érdeklődést a rendezés iránt a NOB-nál. Az osztrákokhoz hasonlóan a másik két helyen is lesz népszavazás.



Innsbruck korábban már két téli olimpiának adott otthont, 1964-ben és 1976-ban.