Legyőzte Kínát Duisburgban a férfi vízilabda-válogatott

A magyar férfi vízilabda-válogatott - pénteki vereségét követően - szombaton magabiztosan megnyerte második mérkőzését a németországi négycsapatos nemzetközi tornán: az együttes Kína legjobbjait verte hat góllal.



Eredmény: Magyarország-Kína 13-7 (3-3, 3-3, 5-0, 2-1)

A magyar góldobók: Manhercz 4, Vadovics 3, Kovács 2, Török, Erdélyi, Sedlmayer, Német

A mérkőzés első két negyede kiegyenlített játékot hozott, a magyar csapat hat gólt is szerzett, ám a védekezésébe többször is hiba csúszott, így a rivális is hat alkalommal talált be. Fordulatot a harmadik játékrész hozott, melyben öt magyar gólra egyetlen válasz sem érkezett.



Märcz Tamás legénysége a júliusi Európa-bajnokságra való felkészülés jegyében vesz részt a duisburgi tornán, ahol pénteken az amerikaiaktól 12-5-re kikapott, vasárnap pedig a házigazda németekkel mérkőzik meg 13.45-től.