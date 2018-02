Látványos ünnepséggel megnyílt a 23. téli olimpia Phjongcshangban - videók, galéria

Scott Bryan on Twitter And the Olympic cauldron has been lit #OpeningCeremony https://t.co/tmYj3wucDX

A rendező ország történetét bemutató zenés, táncos műsor után került sor a résztvevő országok csapatainak bevonulására 35 ezer néző előtt. A stadionba - a dél-koreai ábécé alapján - 89.-ként érkező magyar küldöttség nemzeti zászlaját a gyorskorcsolyázó Nagy Konrád vitte. A 92 nemzet közül a hagyományoknak megfelelően az első helyen ezúttal is Görögország sportolói vonultak fel, a sort pedig a házigazda Dél-Korea, valamint Észak-Korea közös bevonulása zárta. Sportolóik a Koreai-félszigetet ábrázoló, egységet kifejező zászló alatt érkeztek, a lobogót két sportoló - egy észak- és egy dél-koreai résztvevő - közösen vitte.Érdekes színfolt volt Tonga zászlóvivője, az ezúttal sífutásban induló Pita Taufatofua, aki a fagypont alatti hőmérséklet ellenére félmeztelenül menetelt. A 34 éves sportoló a 2016-os riói olimpián is zászlóvivő volt, Brazíliában tekvondóban versenyzett.Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnökének köszöntő beszédét követően Mun Dzse In dél-koreai államfő nyitotta meg hivatalosan a játékokat. Az olimpiai zászló érkezése és az olimpiai eskü elhangzása után a stadionban az olimpiai lángot a koreai közös női jégkorongcsapat két tagja vitte fel a fáklyához, ahol Kim Ju Na, Dél-Korea első műkorcsolyázó olimpiai bajnoka lobbantotta fel a lángot.Phjongcshangban rekordot jelentő 92 ország 2925 versenyzője - köztük 19 magyar - indul. Az országban tapasztalt doppinghelyzet miatt Oroszországból 168 versenyző vehet részt, "Olimpiai Sportoló Oroszországból" (OAR) megnevezéssel a játékokon. Az ötkarikás eseményen 15 sportág 102 versenyszámában avatnak győztest.A látványos megnyitót részben beárnyékolta, hogy a stadionban nem működött a wifi, s ez alaposan megnehezítette az újságírók és fotósok munkáját. A szervezők tájékoztatása szerint a teljes network-hálózat összeomlott, ami a játékok minden helyszínét érintette.- Megérkezett az olimpiai láng. Hogy ki gyújtja meg a fáklyát, az még mindig rejtély.- 7500-an vihették Koreában az olimpiai lángot, amely hamarosan érkezik a stadionba.- Következik az olimpiai eskütétel: egy koreai versenyző, egy edző és egy versenybíró mondja el az esküt, koreaiul.- Jön az olimpia himnusza egy operaénekes előadásában.- Érkezik az olimpiai zászló.- John Lennon Imagine című számát énekli 4 énekes, miközben fáklyás önkéntesek egy nagy galambot formálnak a színpadon.Thomas Bach német NOB-elnök koreaiul kezdi a beszédét. Nagy sikert arat. Beszédében nagy hangsúlyt fektet a két Korea közös indulásán és bevonulásán, majd Mun Dzse In dél-koreai elnök nyitja meg hivatalosan az olimpiai játékokat.- Tűzijáték zárja a sportolók bevonulását. Folytatódik a műsor!13.12 - Óriási ováció keretében vonul be Korea egységes felszerelésben a Stadionba!Ennél már csak a bermudában vonuló bermudaidak voltak jobbak:Jamaica látványosan érkezett:Már Japánnál tartunk, akik a 62.-ek a sorban. Lassan mi következünk!