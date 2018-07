Látványos rekordkísérlet lesz szombaton a Szabadság hídon

Érdekes és látványos rekordkísérletre készülnek a birkózók szombat délután, amikor a lezárt Szabadság hídon több mint 200-an fognak egyszerre lemenni hídba."A hidalás lényege, hogy ne verjenek tussal, vagyis, hogy ne kerülj két vállra. Ha nem hidalsz jól, akkor a hátadon fekszel, és az a birkózásban nem előnyös" - mondta az MTI-nek Bárdosi Sándor olimpiai ezüstérmes korábbi kötöttfogású birkózó, aki a 15 órakor kezdődő, "Lehidaltok tőlünk!" elnevezésű esemény egyik házigazdája lesz.A rendezvény elsődleges célja az októberi, budapesti birkózó-világbajnokság népszerűsítése lesz, ennek érdekében nemcsak hidalókat láthatnak majd a kilátogatók, hanem birkózó-bemutatókat is. Egyúttal találkozhatnak a vb-n szereplő válogatott legjobbjaival, mivel többek között Lőrincz Tamás, Lőrincz Viktor, Kiss Balázs, Bácsi Péter, Szabó László, Szilvássy Erik, Lám Bálint, Ligeti Dániel és Veréb István is ott lesz az eseményen."Biztos vagyok benne, hogy a hangulatra nem lesz panasz, mert a birkózók száma és a vidámság foka egyenesen arányos. Ahol sok birkózó van, ott mindig jó a hangulat" - jegyezte meg Bárdosi Sándor.A rendezvényen Champlion, a birkózó oroszlán, a vb kabalafigurája is részt vesz.