Lakatos Rita az Audi ETO és a Vác után Norvégiában folytathatja

A norvég Aftenpostennek Oddvar Aardahl, a Byasen igazgatósági elnöke így nyilatkozott: „Ha segíteni tudjuk abban, hogy klasszis játékos váljon belőle, azzal mi is jól járunk."



Amióta Lakatos Győrben együtt játszott a norvég légiósokkal, a fejébe vette, hogy kipróbálja magát a skandináv országban. A Byasennél akkor döntöttek végleg a megszerzéséről, amikor tavaly év végén a juniorválogatottal az északiaknál járt, és jól is játszott a házigazdák ellen.



A Byasenben játszik jelenleg a 32 éves olimpiai, világ- és Európa-bajnok Ida Alstad, aki fél évig csapattársa volt Lakatosnak Győrben.



„Rita az egyik legtehetségesebb magyar játékos, több poszton bevethető. Minden képessége megvan ahhoz, hogy nagy kézilabdázó váljon belőle" – mondta Alstad, majd hozzátette: „Egy fiatal játékos esetében nem könnyű a váltás, főleg egy új országba, de ha valaki képes venni ezt az akadályt, az Rita."



Alstad szerint sok magyar játékos olyan képességekkel rendelkezik, amilyenekről a norvégok csak álmodhatnak.

„Ez azonban semmit sem ér, ha nem tudod elkerülni a sérüléseket. Ezért is vonzó számára a Byasen, mert itt nagyon odafigyelünk ezek megelőzésére" – mondta Alstad.



A csapat edzőjét, Roger Kvannlit is megszólaltatta a lap: „Lakatos nem lesz egyből kulcsjátékos, idővel azonban reméljük, hogy igen. Azt várom, hogy az első naptól hozzá tud majd tenni valamit a játékunkhoz."



Lapunk természetesen megkereste a játékost is, de Lakatos Rita a szerződés aláírásáig nem kíván nyilatkozni.