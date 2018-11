Labdarúgó NB I: először kapott ki hazai pályán a DVSC - A Vidi így 2. helyre lépett fel a tabellán

Először kapott ki hazai pályán a DVSC, miután a labdarúgó OTP Bank Liga tizenötödik fordulójának vasárnapi mérkőzésén 1-0-ás vereséget szenvedett a bajnok MOL Vidi FC-től.



Sikerével a székesfehérvári csapat a második helyre lépett fel a tabellán, melyen öt ponttal követi a Ferencvárost.



OTP Bank Liga, 15. forduló: Debreceni VSC-MOL Vidi FC 0-1 (0-1)

Debrecen, 2922 néző, v: Iványi

gólszerző: Nego (41.)

sárga lap: Barna (24.), Haris (86.), Pávkovics (89.), illetve Hodzic (19.), Vinicius (55.), Nikolov (62.)



DVSC: Nagy S. - Kusnyír, Szatmári, Pávkovics, Barna (Ferenczi, 78.) - Varga K. (Jovanovic, 78.), Haris, Tőzsér, Bódi - Szécsi (Takács, 59.), Avdijaj



Vidi: Kovácsik - Fiola, Juhász, Vinicius, Stopira - Nikolov (Berecz, 83.) - Nego, Pátkai, Hadzic - Hodzic (Milanov, 69.), Scepovic (Kovács, 91.)



Bátran, lendületesen kezdett a DVSC, és az első negyedórában több veszélyes támadást is vezetett, így akár a vezetést is megszerezhette volt. A folytatásban aztán magára talált a címvédő Vidi, így kiegyenlített, jó iramú mérkőzést láthatott a közönség.

Mindkét csapat előtt adódtak helyzetek, a vezetést végül a Vidi Nego higgadt megoldását követően szerezte meg a félidő hajrájában.



A második játékrészt is a debreceniek kezdték aktívabban, sokáig a vendégek alig-alig lépték át a felezővonalat, Kovácsiknak pedig többször is volt dolga.

A találkozó utolsó tizenöt percében aztán a Vidi néhány veszélyes kontratámadást vezetett, de nem tudta bebiztosítani sikerét, s ez majdnem megbosszulta magát, ugyanis a második félidőben szinte végig nagy elánnal és akarattal küzdő hazaiak az utolsó pillanatban közel voltak az egyenlítéshez, ám a védők tisztáztak, így a székesfehérvári együttes örülhetett.



A címvédő MOL Vidi FC debreceni sikerével pontszámban beérte, s jobb gólkülönbsége miatt meg is előzte a második helyen a Budapest Honvédot az OTP Bank Ligában.



A 15. fordulóban az éllovas Ferencváros a vendég Kisvárdát győzte le magabiztosan, s öt ponttal vezeti a tabellát közvetlen riválisai előtt, miután a Honvéd hazai pályán döntetlenre végzett a Mezőkövesddel.



Az élcsoport együttesei közül az MTK volt a forduló vesztese, miután kikapott Diósgyőrben (2-3), így hátránya kilenc pontra nőtt a Ferencvárossal szemben.



A diósgyőriek sikerükkel a tizedikek, három ponttal megelőzve a Kisvárdát, míg a sereghajtó továbbra is a Haladás, mely a Puskás Akadémia otthonában veszített.



A 15. forduló eredményei:

Debreceni VSC-MOL Vidi FC 0-1



szombati mérkőzések:

Budapest Honvéd-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1

Újpest FC-Paksi FC 1-1

Ferencváros-Kisvárda Master Good 2-0

Puskás Akadémia FC-Szombathelyi Haladás 2-0

Diósgyőri VTK-MTK Budapest 3-2



A tabella:

1. Ferencváros 15 10 3 2 29-11 33 pont

2. MOL Vidi FC 15 8 4 3 26-13 28

3. Budapest Honvéd 15 8 4 3 19- 9 28

4. MTK Budapest 15 7 3 5 23-23 24

5. Mezőkövesd Zsóry FC 15 6 5 4 23-18 23

6. Újpest FC 15 6 5 4 17-12 23

7. Paksi FC 15 5 6 4 20-19 21

8. Debreceni VSC 15 5 6 4 20-19 21

9. Puskás Akadémia 15 5 2 8 18-22 17

10. Diósgyőri VTK 15 3 3 9 14-26 12

11. Kisvárda Master Good 15 2 3 10 13-34 9

12. Szombathelyi Haladás 15 2 2 11 12-28 8



A labdarúgó OTP Bank Liga góllövőlistája:

7 gólos: Molnár G. (Puskás Akadémia/Mezőkövesd)

6 gólos: Danilo (Honvéd), Hahn (Paks), Lanzafame (Ferencváros)

5 gólos: Holender (Honvéd), Kanta (MTK), Knezevic (Puskás Akadémia), Takács T. (Debrecen)

4 gólos: Bognár (MTK), Böde (Ferencváros), Drazic (Mezőkövesd), Lencse (MTK), Novothny (Újpest), Pátkai (MOL Vidi FC), Petrjak (Ferencváros), Priskin (Haladás), M. Scepovic (MOL Vidi FC), Varga R. (Ferencváros)



3 gólos: Arabuli (Puskás Akadémia), Beridze (Újpest), Gaál (Haladás), Gévay (Paks), Horváth Z. (Kisvárda), Huszti (MOL Vidi FC), Juhász (MOL Vidi FC), Kiss T. (Puskás Akadémia), Koszta (Mezőkövesd), Nego (MOL Vidi FC), Simon A. (Paks), Torghelle (MTK), Vajda (Mezőkövesd)



2 gólos: Bódi (Debrecen), Bőle (Ferencváros), Cseri T. (Mezőkövesd), A. Diallo (Újpest), Gera (MTK), Hasani (Diósgyőr), Hegedűs J. (Puskás Akadémia), Ilic (Kisvárda), Kecskés (Paks), Könyves (Debrecen), Lucas (Kisvárda), Lukács D. (Honvéd), Mészáros (Haladás), Mihajlovic (Diósgyőr), Nagy D. (Újpest), N'Gog (Honvéd), Nwobodo (Újpest), Ramos (MTK), Spirovski (Ferencváros), Tajti (Diósgyőr), Szalai A. (Mezőkövesd), Vári (Kisvárda), Vernes (Diósgyőr)



1 gólos: Avdijaj (Debrecen), Bacsa (Diósgyőr), Baki (MTK), Balázs (Újpest), Bamgboye (Haladás), Barna (Debrecen), Bartha (Paks), Batik (Honvéd), Bertus (Paks), Blazic (Ferencváros), Brkovic (Diósgyőr), Calvente (Debrecen), U. Diallo (Puskás Akadémia), De Jesús (Puskás Akadémia), Farkas II B. (MTK), Frimpong (Ferencváros), Gazdag (Honvéd), Hadzic (MOL Vidi FC), Heister (Ferencváros), Hodzic (MOL Vidi FC), Horj (Újpest), Jagodics (Haladás), Kamber (Honvéd), Kinyik (Debrecen), Kovács I. (MOL Vidi FC), Kulcsár D. (Paks), Latifi (Puskás Akadémia), Lazovic (MOL Vidi FC), Leandro (Ferencváros), Lovrencsics G. (Ferencváros), Makrai (Diósgyőr), Márkvárt (Diósgyőr), Nikolov (MOL Vidi FC), Pávkovics (Debrecen), Pillár (Mezőkövesd), Rabusic (Haladás), Radó (Puskás Akadémia), Remili (Paks), Sassa (Kisvárda), S. Scepovic (MOL Vidi FC), Schäfer (MTK), Sigér (Ferencváros), Simona A. (Paks), Szatmári (Debrecen), Szeles (Mezőkövesd), Szécsi (Debrecen), Tamás K. (MOL Vidi FC), Tóth B. (Diósgyőr), Varga K. (Debrecen), Vári (Kisvárda), Zsótér (Újpest)



Öngól: Tamás M. (Diósgyőr, a Ferencváros ellen), Kinyik (Debrecen, a Mezőkövesd ellen), Simon Á. (Paks, a MOL Vidi FC ellen), Jánvári (Kisvárda, a Honvéd ellen), Hegedűs J. (Puskás Akadémia, a Paksi FC ellen), Katanec (Mezőkövesd, a MOL Vidi FC ellen), Stopira (MOL Vidi FC, a Kisvárda ellen), Izing (Kisvárda, az Újpest ellen), Balogh B. (MTK, a Diósgyőr ellen)





Szombat:

Kikapott az MTK Diósgyőrben

A kiesés elől menekülő Diósgyőr 3-2-re legyőzte a negyedik helyezett MTK-t a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójának szombat esti mérkőzésén.



A DVTK sorozatban második találkozóját nyerte meg saját közönsége előtt, míg a fővárosi kék-fehérek egymás után másodszor kaptak ki idegenben.



OTP Bank Liga, 15. forduló:

Diósgyőri VTK-MTK Budapest 3-2 (2-0)

Diósgyőr, 2070 néző, v: Erdős

gólszerzők: Balogh (13., öngól), Hasani (44.), Vernes (73.), illetve Farkas II B. (81.), Torghelle (95., 11-esből)

sárga lap: Bukrán (73.), illetve Gera (40.), Torghelle (77.)



DVTK:

Bukrán - Sesztakov, Brkovic, Karan, Tamás M. - Márkvárt - Hasani, Juhar (Bárdos, a szünetben) - Tajti (Tóth, 88.) - Szabó B., Mihajlovic (Vernes, 72.)



MTK:

Kicsak - Baki, Pintér, Balogh, Szelin - Vass - Gera, Kanta (Torghelle, a szünetben), Bognár (Kulcsár, 69.), Schäfer - Lencse (Farkas II B., 69.)



Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, amelynek az első negyedórájában a hazaiak játszottak fölényben, s ebben az időszakban egy öngólnak köszönhetően meg is szerezték a vezetést. Ezután aktívabb futballt mutatott be az MTK, de a szünet előtt egyenlítés helyett egy újabb diósgyőri gól következett, így a jó félidőt produkáló DVTK megnyugtató előnnyel vonulhatott az öltözőbe.



Fordulás után a fővárosi együttes nagy erőket mozgósított a gólszerzés érdekében, a diósgyőriek pedig megpróbáltak gyors ellentámadásokkal veszélyeztetni. A labda jóval többet volt az MTK-nál, a találkozó harmadik gólját aztán mégis a Diósgyőr szerezte meg, ezzel gyakorlatilag eldöntötte a három pont sorsát - igaz, a fővárosiaknak a hajrában még két gólra futotta az erejükből.



A Puskás öt perc alatt lőtt két góllal verte a Haladást



A Puskás Akadémia magabiztosan, 2-0-ra verte a vendég és sereghajtó Haladást szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójában.



A felcsúti gárda sorrendben ötödik hazai mérkőzését nyerte meg, a szombathelyiek viszont ebben a szezonban még nem győztek idegenben bajnoki találkozón.



OTP Bank Liga, 15. forduló: Puskás Akadémia FC-Szombathelyi Haladás 2-0 (2-0)

Felcsút, 763 néző, v.: Szőts

gólszerzők: Kiss T. (12.), Knezevic (17.)

sárga lap: Szolnoki (58.), illetve Kovács L. (72.), Ofosu (73.)



Puskás Akadémia FC:

Danilovic - Osváth (Heris, 63.), Szolnoki, Hegedűs J., Poór, Trajkovski - Urblík, Varga J., Mioc - Kiss T. (Radó, 76.), Knezevic (Bokros, 89.)



Szombathelyi Haladás:

Rózsa D. - Habovda, Kolcák, Grumic, Bosnjak - Mészáros K. (Rabusic, 70.), Dausvili, Kovács L., Ofosu (Halmosi, 78.) - Gaál B. (Bamgboye, 62.), Priskin



A találkozó elején a Puskás Akadémia ragadta magához a kezdeményezést és szép góllal megszerezte a vezetést: Hegedűs János indításával a 18. születésnapját ünneplő Kiss Tamás lépett ki ziccerben, majd 17 méterről higgadtan emelte át a kapujából kimozduló Rózsa Dánielt. A Haladás hátrányba kerülve támadni kezdett és ez lett a veszte, mert egy gyors kontratámadás végén Kiss ezúttal gólpasszt adott Josip Knezevicnek. A szünetig nem sok változás történt a játékban, a hazaiak magabiztosan futballoztak, míg a vendégeket láthatóan megbénították a bekapott gólok.



Fordulást követően egy "másik" Haladás jött ki a pályára: többet birtokolták a labdát, lendületesebben játszottak, ám komoly helyzetekig nem jutottak. A Puskás Akadémia stabil védekezéssel őrizte előnyét és a három bajnoki pontot, melyet a mérkőzés összképe alapján megérdemelten gyűjtött be.



A Ferencvárosnak egy félidő is elég volt a Kisvárda legyőzéséhez



A listavezető Ferencváros magabiztosan, 2-0-ra legyőzte a vendég Kisvárda együttesét a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójában szombaton.



OTP Bank Liga, 15. forduló:

Ferencváros-Kisvárda 2-0 (2-0)

Groupama Aréna, 7543 néző, v.: Vad

gólszerzők: Frimpong (21.), Blazic (33.)

sárga lap: Gorriaran (37.), illetve Milevszkij (53.), Karaszjuk (72.), Lucas (83.), Lukjancsuk (88.)



Ferencváros:

Dibusz - Lovrencsics G., Blazic, Frimpong, Heister - Sigér, Leandro (Rodriguez, 75.) - Varga R., Gorriaran (Bőle, 84.), Petrjak - Lanzafame (Böde, 78.)



Kisvárda:

Felipe - Lukjancsuk, Beriosz, Ene Vári B. - Lucas, Mitosevic (Karaszjuk, a szünetben) - Gosztonyi, Milevszkij, De Oliveira (Ilic, 76.) - Negrut (Horváth Z., 74.)



Az első félidőben óriási mezőnyfölényben játszott a Ferencváros, sorra alakította ki a helyzeteit, és a szünetre kétgólos előnyt szerzett: Abraham Frimpong a 21., míg Miha Blazic a 33. percben egy-egy szöglet után kialakult helyzetet értékesített. A kisvárdai csapat teljesen beszorult, játékosai sokat hibáztak, támadásait pedig legkésőbb a félpálya környékén megszűrték a házigazdák.



A szünet után a Ferencváros kevesebb energiát mozgósított, így a visszafogott tempó miatt a vendégek kijöttek a szorításból. Helyzet azonban - egy lehetőséget leszámítva, amikor a bizonytalankodó Dibusz Dénest Frimpong segítette ki - továbbra is csak a hazaiak előtt adódott, de az eredmény a lefújásig már nem változott.



A ferencvárosi együttes pályaválasztóként immár 28 mérkőzés óta nem kapott ki a bajnokságban. A Kisvárda rossz sorozata az Üllői úton sem szakadt meg: az újonc hét forduló óta képtelen nyerni, és ez idő alatt mindössze egy pontot szerzett.



A Honvéd vendégeként pontot szerzett a Mezőkövesd



A Budapest Honvéd 1-1-es döntetlent játszott a vendég Mezőkövesddel a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójának szombati játéknapján.



A kispestiek hat, a mezőkövesdiek három bajnoki találkozó óta veretlenek.



OTP Bank Liga, 15. forduló:

Budapest Honvéd-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (0-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1556 néző, v.: Pintér

gólszerzők: Holender (64.), illetve Drazic (76.)



Budapest Honvéd:

Gróf - Batik (Nagy G., 57.), Kamber, Baráth - Heffler, Pilík (Skvorc, 59.), Hidi, Gazdag, Kukoc (N'Gog, 78.) - Danilo, Holender



Mezőkövesd Zsóry FC:

Szappanos - Farkas D., Pillár, Szalai A., Silye - Cseri (Drazic, 73.), Szeles, Vadnai (Meszhi, 86.) - Molnár G., Vajda (Szakály D., 90.), Koszta



Az első percekben kissé aktívabb volt a vendégcsapat, de az első helyzetet mégis a Honvéd hagyta ki. A szünetig többnyire kiegyenlített küzdelmet láthatott a közönség, de a kispestiek valamelyest veszélyesebb támadásokat vezettek.



A folytatásban is a piros-feketék próbálkoztak többet, de fölényük meddőnek bizonyult, mígnem egy sarokrúgást követően előbb Szappanos bravúrral védett, másodjára az újabb szöglet után azonban már ő is tehetetlen volt. A hazaiak egy ideig biztosan őrizték minimális előnyüket, Stefan Drazic beállítása viszont felpezsdítette a találkozót: a kövesdiek szerb légiósa két szöglet után háromszor próbálkozott, harmadikra pedig a kapuba is talált. A lefújásig a Honvéd támadott többet a győztes gólért, a nagyobb bravúrt mégis Grófnak kellett bemutatnia egy újabb Drazic-lövésnél.



"Szokásos" döntetlen az Újpest-Pakson



Az Újpest 1-1-es döntetlent játszott otthon a Pakssal a labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójának szombati játéknapján.



A két csapat sorozatban hetedik élvonalbeli összecsapása zárult pontosztozkodással.



OTP Bank Liga, 15. forduló:

Újpest FC-Paksi FC 1-1 (0-0)

Szusza Ferenc Stadion, 1435 néző, v.: Solymosi

gólszerzők: Beridze (62.), illetve Bartha (84.)

sárga lap: Fejes (28.), Papp K. (47.), Kulcsár D. (52.)



Újpest FC:

Pajovic - Ristevski, Bojovic, Pauljevic, Burekovic - Sankovic, Onowo - Nwbodo (Balázs B., 85.), Zsótér (Diallo, 81.), Beridze - Novothny (Nagy D., 62.)



Paksi FC:

Rácz - Kulcsár D., Gévay, Fejes, Báló - Papp K., Haraszti, Bertus (Bartha, 69.), Egerszegi - Hahn (Vági, 92.), Remili (Simon A., 59.)



Az Újpest óriási fölényben futballozta végig az első félidőt, jó néhány helyzetet is kidolgozott, azonban a kapu előtt rendre rossz megoldást választottak a hazai játékosok.



Nem sokkal a fordulást követően góllá érett a hazaiak fölénye, innentől kezdve pedig a paksiaknak kell fokozatosan kinyílniuk. Érkezett néhány bíztató vendég lehetőség, s a 84. percben Bartha egy gyönyörű lövéssel megszerezte az egy pontot jelentő találatot.



Eredmények és tabella

Növelte előnyét az éllovas Ferencváros a labdarúgó OTP Bank Ligában: a fővárosi együttes 2-0-ra legyőzte a Kisvárdát a 15. fordulóban, míg a második helyezett Honvéd 1-1-es döntetlent játszott a Mezőkövesddel.



A mezőny hátsó részében álló csapatok közül a Puskás Akadémia a Haladás, a Diósgyőr pedig az MTK ellen szerzett otthon három pontot, míg a paksiak újpesti vendégjátéka döntetlennel zárult.



A labdarúgó OTP Bank Liga 15. fordulójának szombati eredményei:

Budapest Honvéd-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1

Újpest FC-Paksi FC 1-1

Ferencváros-Kisvárda Master Good 2-0

Puskás Akadémia FC-Szombathelyi Haladás 2-0

Diósgyőri VTK-MTK Budapest 3-2



vasárnap:

Debreceni VSC-MOL Vidi FC 17.00



A tabella:

1. Ferencváros 15 10 3 2 29-11 33 pont

2. Budapest Honvéd 15 8 4 3 19-9 28

3. MOL Vidi FC 14 7 4 3 25-13 25

4. MTK Budapest 15 7 3 5 23-23 24

5. Mezőkövesd Zsóry FC 15 6 5 4 23-18 23

6. Újpest FC 15 6 5 4 17-12 23

7. Debreceni VSC 14 5 6 3 20-18 21

8. Paksi FC 15 5 6 4 20-19 21

9. Puskás Akadémia 15 5 2 8 18-22 17

10. Diósgyőri VTK 15 3 3 9 14-26 12

11. Kisvárda Master Good 15 2 3 10 13-34 9

12. Szombathelyi Haladás 15 2 2 11 12-28 8



A 16. forduló programja:

december 1., szombat:

Kisvárda Master Good-Puskás Akadémia FC 17.00

Mezőkövesd Zsóry FC-Újpest FC 17.00

Szombathelyi Haladás-Diósgyőri VTK 17.00

MTK Budapest-Debreceni VSC 17.00

Paksi FC-Ferencváros 19.30



december 2., vasárnap:

MOL Vidi FC-Budapest Honvéd 18.00



Korábbi eredmények:

1. forduló (július 21-22.):

Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 4-1, Újpest FC-MTK Budapest 0-2, Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC 0-1, MOL Vidi FC-Kisvárda 4-0, Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 3-1, Budapest Honvéd - Swietelsky-Haladás 3-2



2. forduló (július 28-29.):

Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 2-2, Debreceni VSC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1, MOL Vidi FC-Paksi FC 1-1, Budapest Honvéd-Kisvárda 4-0, Swietelsky-Haladás - Újpest FC 2-2, MTK Budapest-Ferencvárosi TC 1-4



3. forduló (augusztus 4-5., szeptember 26.):

Újpest FC-Kisvárda Master Good 1-0, Budapest Honvéd-Paksi FC 1-0, Puskás Akadémia FC-MTK Budapest 1-2, Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 2-0, Ferencvárosi TC-Szombathelyi Haladás 3-1, MOL Vidi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 3-1



4. forduló (augusztus 10-12.):

MOL Vidi FC-Debreceni VSC 1-1, Kisvárda Master Good-Ferencváros 0-2, Szombathelyi Haladás-Puskás Akadémia FC 2-1, MTK Budapest-Diósgyőri VTK 1-0, Paksi FC-Újpest FC 1-1, Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 0-1



5. forduló (augusztus 17-18.):

Ferencvárosi TC-Paksi FC 1-1, Puskás Akadémia FC-Kisvárda Master Good 1-1, Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1, Budapest Honvéd-MOL Vidi FC 0-3, Diósgyőri VTK-Szombathelyi Haladás 1-0, Debreceni VSC-MTK Budapest 3-3



6. forduló (augusztus 25., november 21.):

Budapest Honvéd-Debreceni VSC 3-0, Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencvárosi TC 0-1, Paksi FC-Puskás Akadémia FC 3-2, Kisvárda Master Good-Diósgyőri VTK 1-1, Szombathelyi Haladás-MTK Budapest 1-2, MOL Vidi FC-Újpest FC 1-0



7. forduló (szeptember 1-2.):

Ferencvárosi TC-MOL Vidi FC 2-2 (1-1), Debreceni VSC-Szombathelyi Haladás 1-1 (1-1), Mezőkövesd Zsóry FC-Puskás Akadémia FC 2-0 (1-0), Újpest FC-Budapest Honvéd 0-0, MTK Budapest-Kisvárda Master Good 0-1 (0-1), Diósgyőri VTK-Paksi FC 0-0



8. forduló (szeptember 15.):

Újpest FC-Debreceni VSC 1-0, Puskás Akadémia FC-MOL Vidi FC 2-1, Mezőkövesd Zsóry FC-Diósgyőri VTK 4-2, Paksi FC-MTK Budapest 3-0, Kisvárda Master Good-Szombathelyi Haladás 4-1, Budapest Honvéd-Ferencváros 0-1



9. forduló (szeptember 29-30.):

Diósgyőri VTK-MOL Vidi FC 0-1, Ferencváros-Újpest FC 1-0, Puskás Akadémia-Budapest Honvéd 1-0, Szombathelyi Haladás-Paksi FC 1-2, MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC 2-2, Debreceni VSC-Kisvárda Master Good 3-1



10. forduló (október 6-7.):

MOL Vidi FC-MTK Budapest 0-3, Budapest Honvéd-Diósgyőri VTK 1-0, Újpest FC-Puskás Akadémia 2-0, Mezőkövesd Zsóry FC- Szombathelyi Haladás 2-0, Paksi FC-Kisvárda 4-1, Ferencvárosi TC-Debreceni VSC 2-2



11. forduló (október 20.):

Kisvárda-Mezőkövesd Zsóry FC 1-2, Szombathelyi Haladás-MOL Vidi FC 0-2, MTK Budapest-Budapest Honvéd 1-1, Diósgyőri VTK-Újpest FC 1-2, Debreceni VSC-Paksi FC 2-1, Puskás Akadémia FC-Ferencváros 1-0



12. forduló (október 27-28.):

Kisvárda Master Good FC-MOL Vidi FC 2-2, MTK Budapest-Újpest FC 1-0, Debreceni VSC-Puskás Akadémia 2-1, Diósgyőri VTK-Ferencvárosi TC 1-4, Szombathelyi Haladás-Budapest Honvéd FC 0-1, Paksi FC-Mezőkövesd Zsóry 2-1



13. forduló (november 3.):

Kisvárda Master Good FC-Budapest Honvéd FC 0-3, Mezőkövesd Zsóry-Debreceni VSC 2-2, Paksi FC-MOL Vidi FC 0-4, Puskás Akadémia-Diósgyőri VTK 2-1, Újpest FC-Szombathelyi Haladás 2-0, Ferencvárosi TC-MTK Budapest 2-0



14. forduló (november 10-11.):

Mezőkövesd Zsóry FC-MOL Vidi FC 1-0, Diósgyőri VTK-Debreceni VSC 1-0, MTK Budapest-Puskás Akadémia FC 3-2, Kisvárda Master Good-Újpest FC 1-4, Paksi FC-Budapest Honvéd 0-0, Szombathelyi Haladás-Ferencváros 1-0