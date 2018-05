Labdarúgó NB I - Ötszáz szurkoló jegyét a Videoton játékosai állják

„Nehéz azt visszaadni, amit a szurkolóink tesznek a csapatért, hiszen ebben a szezonban is mindenhol szép számmal megjelentek és biztattak minket - tudjuk, hogy nem csak az idegenbeli, hanem a hazai meccsek is sok utazással, áldozattal járnak. Most ezzel a kis gesztussal is szeretnénk megköszönni nekik az eddigi szurkolást, valamint kérjük őket, hogy tartsanak velünk Újpestre is, hogy a Vasas meccs után is együtt örülhessünk a három pontnak. Ezek a mérkőzések utáni közös pillanatok mutatják szerintem a legjobban, hogy mennyire egymásra talált a csapat a szurkolókkal. Szeretnénk, ha a Szusza Ferenc Stadionban is minél többen ott lennének minket buzdítva a lelátón, mi pedig a pályán teszünk meg mindent azért, hogy még egy lépéssel közelebb kerüljünk a céljainkhoz!"