Labdarúgó NB I - Négy meccsből három végződött győzelemmel szombaton

Kispesti vereség Felcsúton

A Budapest Honvéd egygólos vereséget szenvedett a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának szombati játéknapján.



A második helyezett kispestiek immár három bajnoki találkozó óta nyeretlenek.



OTP Bank Liga, 9. forduló:

Puskás Akadémia-Budapest Honvéd 1-0 (1-0)

Pancho Aréna, 1500 néző, v.: Berke

gólszerző: Knezevic (16.)

sárga lap: Arabuli (68.), Osváth (85.), illetve Nagy G. (29.), Danilo (45.), Baráth (63.)



Puskás Akadémia:

Danilovic - Heris, Hegedűs J., Spandler - Osváth, Mioc, Varga J., Knezevic (Urblik, 77.), Balogh B. - Kiss T. (Radó, 59.), Arabuli (Jesús, 81.)



Budapest Honvéd:

Gróf - Batik, Kamber, Baráth - Heffler T., Nagy G., Hidi (Kukoc, 72.), Gazdag, Holender - Danilo (Tischler, a szünetben), N'Gog (Banó-Szabó, 82.)



Óvatos, tapogatózó játékkal indult a mérkőzés, aztán tíz perc után nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak a csapatok. Ennek eredményeként mindkét kapusnak egy-egy bravúrt kellett bemutatnia, de az első negyedóra végén már Gróf sem tudott segíteni a vendégeken, mert a kiugró Knezevic elegánsan átemelte őt a labdával. A gól után ismét visszaesett a tempó, a kapuk sokáig egyáltalán nem forogtak veszélyben. A szünet előtti percekben viszont a Honvéd többször is egyenlíthetett volna, azonban Danilo kísérleténél Danilovic védett, míg N'Gog centikkel tévesztett célt.



Nagy lendülettel kezdték a második félidőt a kispestiek: tíz perc alatt négy nagy helyzetük is volt, de egyiket sem sikerült gólra váltaniuk. Ezt követően viszont alábbhagytak a vendégrohamok, így Danilovicnak nem sok dolga akadt, elvétve a Honvédhoz visszatért Hidi próbálkozott távolról, de ő sem találta el a kaput. Az utolsó negyedórában ismét fokozódott a nyomás a hazai kapun, de ezúttal is meddőnek bizonyult a kispestiek fölénye, így pont nélkül távoztak Felcsútról.



Hátrányból fordított és nyert otthon a Debrecen

Egygólos hátrányból fordított, és 3-1-re nyert hazai pályán a DVSC az újonc Kisvárda ellen a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának szombati játéknapján.



OTP Bank Liga, 9. forduló: Debreceni VSC-Kisvárda FC 3-1 (0-1)

Debrecen, 2826 néző, v: Kassai

gólszerzők: Takács T. (55., 84.), Barna (66.), illetve Horváth Z. (9.) sárga lap: Csősz (33.), Szécsi (76.), illetve Vári (8.), Lucas (11.), Misic (38.), Horváth Z. (45.), Protic (51.), Ene (81.)



DVSC:

Nagy S. - Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Barna - Varga K., Csősz (Könyves, 46.), Haris, Bódi - Szécsi (Jovanovic, 76.), Bereczki (Takács T., 46.)



Kisvárda:

Felipe - Melnik, Ene, Vári, Anderson - Gosztonyi (Sassá, 61.), Lucas, Misic (Karaszjuk, 56.), Protic, Ilic (Negrut, 76.)- Horváth Z.



Bátran kezdte a mérkőzést az újonc Kisvárda, amely hamar megszerezte a vezetést is. A bekapott gól "megfogta" az amúgy is gyengén játszó DVSC-t, és a vendégek a folytatásban is egyenrangú ellenfelei voltak a hazai csapatnak. A debreceniek egysíkúan, gyakran minden elképzelés nélkül játszottak, a kisvárdai védelmet szinte egyáltalán nem tudták zavarba hozni. A szünetben két csatárt is becserélt Herczeg András, a Loki vezetőedzője. A változtatásnak hamar meg is lett az eredménye, hiszen a hazaiak támadóbb felfogásban játszottak, és 10 perc elteltével egyenlítettek, majd újabb 10 perc kellett, hogy megszerezzék a vezetést is. A Kisvárda a második félidőben alig-alig jutott el a debreceni tizenhatosig, és a DVSC a hajrában a mérkőzésen két gólt szerző Takács találatával bebiztosította győzelmét.



Fordított és nyert a Paks Szombathelyen

A sereghajtó Haladás ugyan vezetett, de végül 2-1-re kikapott a vendég Pakstól a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának szombati játéknapján.



Egyik csapat sorozata sem szakadt meg ezzel: a Paks immár hat meccs óta veretlen, míg a Haladás öt mérkőzés óta nyeretlen.



A szombathelyi együttesnél rendhagyó módon mutatkozott be a héten kinevezett új tréner, Horváth Ferenc, aki csak a lelátóról figyelhette új gárdáját, mivel az elmúlt szezon végén - még a Balmazújváros vezetőedzőjeként -, a Ferencváros elleni szezonzárón kiállította a játékvezető, s eltiltását töltötte.



OTP Bank Liga, 9. forduló:

Szombathelyi Haladás-Paksi FC 1-2 (0-0)



Szombathely, 2846 néző, v: Solymosi

gólszerzők: Priskin (51.), illetve Simon A. (62.), Kecskés (89.)

sárga lap: Priskin (92.), illetve Remili (53.), Papp (69.)



Haladás:

Király - Tamás L., Kolcák, Németh Mi. (Schimmer, 48.), Habovda - Mészáros, Jagodics, Rácz, Halmosi (Németh Má., 80.) - Priskin, Bamgboye (Gaál, 64.)



Paks:

Nagy G. - Kulcsár D., Fejes, Gévay, Báló - Haraszti (Simon A., 59.), Kecskés, Papp, Bertus, Remili (Bartha, 71.) - Hahn (Kővári, 85.)



Az első félidőben közepes volt az iram, s többnyire a két tizenhatos között folyt a játék, helyzeteket szinte alig láthatott a közönség. A játékrész legnagyobb lehetősége Remili Mohamed előtt adódott közvetlenül a szünet előtt, de Király Gábor védeni tudta közeli lövését.



A fordulást követően egy védelmi hibát kihasználva vezetéshez jutott a Haladás, s ezzel kissé felpörgött a mérkőzés. A Paks jobban erőltette a támadásokat, ezáltal fellazult a védelme, s a hazaiak is több lehetőséghez jutottak támadásban. Király is hibázott azonban egy nagyot, s a néhány perccel korábban beállt Simon András ki is használta ezt, kiegyenlítve az állást.



A második gól után visszaesett az iram, de a hajrában a vendégek tettek többet a győzelemért, s ez végül kifizetődött.



Az utolsó percben mentett pontot az MTK

Az MTK Budapest egy utolsó percben értékesített tizenegyessel mentette 2-2-es döntetlenre a vendég Mezőkövesd ellen vívott mérkőzését a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának szombati játéknapján.



OTP Bank Liga, 9. forduló:

MTK Budapest - Mezőkövesd Zsóry FC 2-2 (1-0)

Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1852 néző, v: Karakó

gólszerzők: Bognár (7.), Kanta (89.), illetve Molnár G. (62.), Drazic (80.)

sárga lap: Vass Á. (35.), Baki (70.), illetve Szalai A. (39.), Farkas D. (45.), Szeles (51.)



MTK:

Kicsak - Katona, Pintér (Baki, 57.), Balogh B., Szelin - Vass Á. - Vass P., Kanta, Bognár, Gera (Schäfer, 71.) - Lencse (Torghelle, 79.)



Mezőkövesd:

Dombó - Farkas D., Pillár, Szalai A., Vadnai - Cseri (Koszta, 63.), Szeles, Mevongou, Tóth B. (Molnár G., a szünetben) - Vajda, Drazic



Nagy lendülettel kezdte a mérkőzést a hazai együttes, amely az első percekben jelentősen többet birtokolta a labdát, mint ellenfele, s egy gyors góllal előnybe is került. Bognár találatát követően túlnyomórészt a mezőnyben zajlott a játék, mindkét oldalon követtek el sárga lapot érő szabálytalanságot a játékosok, a kapuk azonban a szünetig nem forogtak veszélyben.



Fordulás után egy csere nyomán élénkebbé vált a Mezőkövesd középpályás játéka, és a szünetben Tóth Bencét váltó Molnár Gábor góljával kiegyenlített a vendégcsapat. A kövesdiek ezután átvették az irányítást, veszélyesebben futballoztak, és a hajrá kezdetén újfent betaláltak Kicsak kapujába.



Az MTK-nak úgy sikerült egy pontot megmentenie, hogy a csereként pályára lépő Torghelle Sándorral szemben szabálytalankodtak, s az ezért megítélt büntetőt Kanta értékesítette a 89. percben.