Labdarúgó NB I - Lanzafame döntötte el a Ferencváros-Újpest rangadót

Az újpesti Litauszki Róbert (b) és a ferencvárosi Davide Lanzafame a labdarúgó OTP Bank Liga 9. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Újpest FC mérkőzésen a fővárosi Groupama Arénában 2018. szeptember 29-én. MTI Fotó: Czagány Balázs

Labdarúgó NB I - Eredmények és tabella

A labdarúgó OTP Bank Liga góllövőlistája:

A listavezető Ferencváros közel 21 ezer néző előtt 1-0-ra legyőzte ősi riválisát, az Újpestet a labdarúgó OTP Bank Liga 9. fordulójának szombati rangadóján.Ez volt a két csapat történetének 224. bajnoki összecsapása, a zöld-fehérek immár 102 sikerrel rendelkeznek, 61 döntetlen és 61 vereség mellett.Groupama Aréna, 20 675 néző, v.: Andó-Szabógólszerző: Lanzafame (58.)sárga lap: Leandro (38.), Lanzafame (59.), illetve Litauszki (26.)Ferencvárosi TC:Dibusz - Lovrencsics G., Blazic, Leandro, Heister - Sigér, Spirovski - Varga R. (Frimpong, 87.), Bőle (Böde, 79.), Petrjak - Lanzafame (Gorriaran, 76.)Újpest FC:Pajovic - Pauljevic, Bojovic, Litauszki, Burekovic - Nwobodo, Sankovic (Balázs B., 76.), Onovo, Beridze (Lukács D., 63.) - Zsótér - NovothnyA kezdőrúgás előtt Géczi Istvánra, a Ferencváros legendás kapusára emlékeztek, aki több mint ötszáz mérkőzésen védte a zöld-fehérek kapuját, és tagja volt az 1965-ban VVK-győztes csapatnak is.A két szurkolótábor gyönyörű, az egész stadiont elborító élőképpel fogadta a csapatokat.A Ferencváros azonnal nekiesett riválisának és Davide Lanzafame révén már a negyedik percben helyzetbe került. A lendület ugyanakkor gyorsan alábbhagyott, az első félidő jelentős részét rengeteg, a szurkolókat is bosszantó technikai hiba és eladott labda jellemezte, emiatt nem igazán alakult ki folyamatos játék. A legnagyobb lehetőséget a lila-fehérek dolgozták ki a 37. percben, gyakorlatilag az első értékelhető újpesti támadás fejeződhetett volna be góllal, de Dibusz Dénes lábbal hárította Zsótér Donát közeli próbálkozását.A fordulást követően is a hazaiak irányították a mérkőzést, és az 57. percben góllá érett a fölényük: Lanzafame vett le egy beadást nyolc méterre háttal a kapunak, majd fordulásból tekert a hálóba. Az Újpest hátrányban sem tudott újítani, szinte csak a vendég térfélen zajlott a játék. Böde Dániel a pályára lépését követő első labdaérintésből helyzetbe került, de nem tudta lezárni az összecsapást.Az újpestiek a hajrában sem jelentették veszélyt a hazaiak kapujára, így a Ferencváros magabiztosan tartotta otthon a három pontot.Kispesti vereség FelcsútonA Budapest Honvéd egygólos vereséget szenvedett a Puskás Akadémia vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának szombati játéknapján.A második helyezett kispestiek immár három bajnoki találkozó óta nyeretlenek.Pancho Aréna, 1500 néző, v.: Berkególszerző: Knezevic (16.)sárga lap: Arabuli (68.), Osváth (85.), illetve Nagy G. (29.), Danilo (45.), Baráth (63.)Puskás Akadémia:Danilovic - Heris, Hegedűs J., Spandler - Osváth, Mioc, Varga J., Knezevic (Urblik, 77.), Balogh B. - Kiss T. (Radó, 59.), Arabuli (Jesús, 81.)Budapest Honvéd:Gróf - Batik, Kamber, Baráth - Heffler T., Nagy G., Hidi (Kukoc, 72.), Gazdag, Holender - Danilo (Tischler, a szünetben), N'Gog (Banó-Szabó, 82.)Óvatos, tapogatózó játékkal indult a mérkőzés, aztán tíz perc után nagyobb sebességi fokozatba kapcsoltak a csapatok. Ennek eredményeként mindkét kapusnak egy-egy bravúrt kellett bemutatnia, de az első negyedóra végén már Gróf sem tudott segíteni a vendégeken, mert a kiugró Knezevic elegánsan átemelte őt a labdával. A gól után ismét visszaesett a tempó, a kapuk sokáig egyáltalán nem forogtak veszélyben. A szünet előtti percekben viszont a Honvéd többször is egyenlíthetett volna, azonban Danilo kísérleténél Danilovic védett, míg N'Gog centikkel tévesztett célt.Nagy lendülettel kezdték a második félidőt a kispestiek: tíz perc alatt négy nagy helyzetük is volt, de egyiket sem sikerült gólra váltaniuk. Ezt követően viszont alábbhagytak a vendégrohamok, így Danilovicnak nem sok dolga akadt, elvétve a Honvédhoz visszatért Hidi próbálkozott távolról, de ő sem találta el a kaput. Az utolsó negyedórában ismét fokozódott a nyomás a hazai kapun, de ezúttal is meddőnek bizonyult a kispestiek fölénye, így pont nélkül távoztak Felcsútról.Hátrányból fordított és nyert otthon a DebrecenEgygólos hátrányból fordított, és 3-1-re nyert hazai pályán a DVSC az újonc Kisvárda ellen a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának szombati játéknapján.Debrecen, 2826 néző, v: Kassaigólszerzők: Takács T. (55., 84.), Barna (66.), illetve Horváth Z. (9.) sárga lap: Csősz (33.), Szécsi (76.), illetve Vári (8.), Lucas (11.), Misic (38.), Horváth Z. (45.), Protic (51.), Ene (81.)DVSC:Nagy S. - Kusnyír, Kinyik, Pávkovics, Barna - Varga K., Csősz (Könyves, 46.), Haris, Bódi - Szécsi (Jovanovic, 76.), Bereczki (Takács T., 46.)Kisvárda:Felipe - Melnik, Ene, Vári, Anderson - Gosztonyi (Sassá, 61.), Lucas, Misic (Karaszjuk, 56.), Protic, Ilic (Negrut, 76.)- Horváth Z.Bátran kezdte a mérkőzést az újonc Kisvárda, amely hamar megszerezte a vezetést is. A bekapott gól "megfogta" az amúgy is gyengén játszó DVSC-t, és a vendégek a folytatásban is egyenrangú ellenfelei voltak a hazai csapatnak. A debreceniek egysíkúan, gyakran minden elképzelés nélkül játszottak, a kisvárdai védelmet szinte egyáltalán nem tudták zavarba hozni. A szünetben két csatárt is becserélt Herczeg András, a Loki vezetőedzője. A változtatásnak hamar meg is lett az eredménye, hiszen a hazaiak támadóbb felfogásban játszottak, és 10 perc elteltével egyenlítettek, majd újabb 10 perc kellett, hogy megszerezzék a vezetést is. A Kisvárda a második félidőben alig-alig jutott el a debreceni tizenhatosig, és a DVSC a hajrában a mérkőzésen két gólt szerző Takács találatával bebiztosította győzelmét.Fordított és nyert a Paks SzombathelyenA sereghajtó Haladás ugyan vezetett, de végül 2-1-re kikapott a vendég Pakstól a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának szombati játéknapján.Egyik csapat sorozata sem szakadt meg ezzel: a Paks immár hat meccs óta veretlen, míg a Haladás öt mérkőzés óta nyeretlen.A szombathelyi együttesnél rendhagyó módon mutatkozott be a héten kinevezett új tréner, Horváth Ferenc, aki csak a lelátóról figyelhette új gárdáját, mivel az elmúlt szezon végén - még a Balmazújváros vezetőedzőjeként -, a Ferencváros elleni szezonzárón kiállította a játékvezető, s eltiltását töltötte.Szombathely, 2846 néző, v: Solymosigólszerzők: Priskin (51.), illetve Simon A. (62.), Kecskés (89.)sárga lap: Priskin (92.), illetve Remili (53.), Papp (69.)Haladás:Király - Tamás L., Kolcák, Németh Mi. (Schimmer, 48.), Habovda - Mészáros, Jagodics, Rácz, Halmosi (Németh Má., 80.) - Priskin, Bamgboye (Gaál, 64.)Paks:Nagy G. - Kulcsár D., Fejes, Gévay, Báló - Haraszti (Simon A., 59.), Kecskés, Papp, Bertus, Remili (Bartha, 71.) - Hahn (Kővári, 85.)Az első félidőben közepes volt az iram, s többnyire a két tizenhatos között folyt a játék, helyzeteket szinte alig láthatott a közönség. A játékrész legnagyobb lehetősége Remili Mohamed előtt adódott közvetlenül a szünet előtt, de Király Gábor védeni tudta közeli lövését.A fordulást követően egy védelmi hibát kihasználva vezetéshez jutott a Haladás, s ezzel kissé felpörgött a mérkőzés. A Paks jobban erőltette a támadásokat, ezáltal fellazult a védelme, s a hazaiak is több lehetőséghez jutottak támadásban. Király is hibázott azonban egy nagyot, s a néhány perccel korábban beállt Simon András ki is használta ezt, kiegyenlítve az állást.A második gól után visszaesett az iram, de a hajrában a vendégek tettek többet a győzelemért, s ez végül kifizetődött.Az utolsó percben mentett pontot az MTKAz MTK Budapest egy utolsó percben értékesített tizenegyessel mentette 2-2-es döntetlenre a vendég Mezőkövesd ellen vívott mérkőzését a labdarúgó OTP Bank Liga kilencedik fordulójának szombati játéknapján.Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1852 néző, v: Karakógólszerzők: Bognár (7.), Kanta (89.), illetve Molnár G. (62.), Drazic (80.)sárga lap: Vass Á. (35.), Baki (70.), illetve Szalai A. (39.), Farkas D. (45.), Szeles (51.)MTK:Kicsak - Katona, Pintér (Baki, 57.), Balogh B., Szelin - Vass Á. - Vass P., Kanta, Bognár, Gera (Schäfer, 71.) - Lencse (Torghelle, 79.)Mezőkövesd:Dombó - Farkas D., Pillár, Szalai A., Vadnai - Cseri (Koszta, 63.), Szeles, Mevongou, Tóth B. (Molnár G., a szünetben) - Vajda, DrazicNagy lendülettel kezdte a mérkőzést a hazai együttes, amely az első percekben jelentősen többet birtokolta a labdát, mint ellenfele, s egy gyors góllal előnybe is került. Bognár találatát követően túlnyomórészt a mezőnyben zajlott a játék, mindkét oldalon követtek el sárga lapot érő szabálytalanságot a játékosok, a kapuk azonban a szünetig nem forogtak veszélyben.Fordulás után egy csere nyomán élénkebbé vált a Mezőkövesd középpályás játéka, és a szünetben Tóth Bencét váltó Molnár Gábor góljával kiegyenlített a vendégcsapat. A kövesdiek ezután átvették az irányítást, veszélyesebben futballoztak, és a hajrá kezdetén újfent betaláltak Kicsak kapujába.Az MTK-nak úgy sikerült egy pontot megmentenie, hogy a csereként pályára lépő Torghelle Sándorral szemben szabálytalankodtak, s az ezért megítélt büntetőt Kanta értékesítette a 89. percben.A labdarúgó OTP Bank Liga mezőnyében egyedüliként továbbra is veretlen a Ferencváros, miután a kilencedik forduló szombat esti rangadóján házigazdaként 1-0-ra legyőzte az Újpest FC csapatát.A fővárosi zöld-fehérek legutóbb március 3-án a Diósgyőr vendégeként veszítettek bajnoki mérkőzést.A Haladás a szlovák vezetőedző, Michal Hipp menesztése után sem tudott elmozdulni a tabella utolsó helyéről, mivel 2-1-re kikapott a vendég Pakstól. A tolnaiak immár hat meccs óta veretlenek, míg a vasiak öt mérkőzés óta nyeretlenek.A táblázat második és harmadik helyén továbbra is a Honvéd és az MTK áll, annak ellenére, hogy legutóbbi három találkozóját egyik fővárosi csapat sem tudta megnyerni.OTP Bank Liga, 9. forduló:Ferencváros-Újpest FC 1-0Puskás Akadémia-Budapest Honvéd 1-0Szombathelyi Haladás-Paksi FC 1-2MTK Budapest-Mezőkövesd Zsóry FC 2-2Debreceni VSC-Kisvárda Master Good 3-1vasárnap játsszák:Diósgyőri VTK-MOL Vidi FC 18.00A tabella:1. Ferencváros 9 7 2 - 19-6 23 pont2. Budapest Honvéd 9 5 1 3 12-7 163. MTK Budapest 9 4 2 3 13-15 144. Paksi FC 9 3 4 2 12-10 135. Debreceni VSC 9 3 4 2 12-11 136. MOL Vidi FC 7 3 3 1 15-7 127. Mezőkövesd Zsóry FC 9 3 3 3 14-12 128. Újpest FC 8 2 4 2 6-7 109. Puskás Akadémia 9 2 2 5 10-14 810. Kisvárda Master Good 9 2 2 5 8-17 811. Diósgyőri VTK 8 1 3 4 7-14 612. Szombathelyi Haladás 9 1 2 6 11-19 5A 6. fordulóból a MOL Vidi FC-Újpest FC mérkőzést a székesfehérváriak Bajnokok Ligája-selejtezői miatt november 21-re halasztották.A 10. forduló programja:október 6., szombat:Budapest Honvéd-Diósgyőri VTK 14.45Újpest FC-Puskás Akadémia 17.00Mezőkövesd Zsóry FC- Szombathelyi Haladás 17.00Paksi FC-Kisvárda 17.00Ferencvárosi TC-Debreceni VSC 19.30október 7., vasárnap:MOL Vidi FC-MTK Budapest 18.00korábbi eredmények:1. forduló (július 21-22.):Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 4-1, Újpest FC-MTK Budapest 0-2, Puskás Akadémia FC-Debreceni VSC 0-1, MOL Vidi FC-Kisvárda 4-0, Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 3-1, Budapest Honvéd - Swietelsky-Haladás 3-22. forduló (július 28-29.):Diósgyőri VTK-Puskás Akadémia FC 2-2, Debreceni VSC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1, MOL Vidi FC-Paksi FC 1-1, Budapest Honvéd-Kisvárda 4-0, Swietelsky-Haladás - Újpest FC 2-2, MTK Budapest-Ferencvárosi TC 1-43. forduló (augusztus 4-5., szeptember 26.):Újpest FC-Kisvárda Master Good 1-0, Budapest Honvéd-Paksi FC 1-0, Puskás Akadémia FC-MTK Budapest 1-2, Debreceni VSC-Diósgyőri VTK 2-0, Ferencvárosi TC-Szombathelyi Haladás 3-1, MOL Vidi FC-Mezőkövesd Zsóry FC 3-14. forduló (augusztus 10-12.):MOL Vidi FC-Debreceni VSC 1-1, Kisvárda Master Good-Ferencváros 0-2, Szombathelyi Haladás-Puskás Akadémia FC 2-1, MTK Budapest-Diósgyőri VTK 1-0, Paksi FC-Újpest FC 1-1, Mezőkövesd Zsóry FC-Budapest Honvéd 0-15. forduló (augusztus 17-18.):Ferencvárosi TC-Paksi FC 1-1, Puskás Akadémia FC-Kisvárda Master Good 1-1, Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 1-1, Budapest Honvéd-MOL Vidi FC 0-3, Diósgyőri VTK-Szombathelyi Haladás 1-0, Debreceni VSC-MTK Budapest 3-36. forduló (augusztus 25.):Budapest Honvéd-Debreceni VSC 3-0, Mezőkövesd Zsóry FC-Ferencvárosi TC 0-1, Paksi FC-Puskás Akadémia FC 3-2, Kisvárda Master Good-Diósgyőri VTK 1-1, Szombathelyi Haladás-MTK Budapest 1-27. forduló (szeptember 1-2.): Ferencvárosi TC-MOL Vidi FC 2-2 (1-1), Debreceni VSC-Szombathelyi Haladás 1-1 (1-1), Mezőkövesd Zsóry FC-Puskás Akadémia FC 2-0 (1-0), Újpest FC-Budapest Honvéd 0-0, MTK Budapest-Kisvárda Master Good 0-1 (0-1), Diósgyőri VTK-Paksi FC 0-08. forduló (szeptember 15.): Újpest FC-Debreceni VSC 1-0, Puskás Akadémia FC-MOL Vidi FC 2-1, Mezőkövesd Zsóry FC-Diósgyőri VTK 4-2, Paksi FC-MTK Budapest 3-0, Kisvárda Master Good-Szombathelyi Haladás 4-1, Budapest Honvéd-Ferencváros 0-15 gólos:Danilo (Budapest Honvéd)4 gólos:Hahn (Paks), Kanta (MTK), Lanzafame (Ferencváros), Petrjak (Ferencváros), Priskin (Haladás), Varga R. (Ferencváros)3 gólos:Drazic (Mezőkövesd), Knezevic (Puskás Akadémia), Lencse (MTK), M. Scepovic (MOL Vidi FC), Simon A. (Paks), Takács T. (Debrecen), Vajda (Mezőkövesd)2 gólos:A. Diallo (Újpest), Cseri T. (Mezőkövesd), Gaál (Haladás), Horváth Z. (Kisvárda), Huszti (MOL Vidi FC), Ilic (Kisvárda), Juhász (MOL Vidi FC), Kecskés (Paks), Lukács D. (Budapest Honvéd), Mészáros (Haladás), Molnár G. (Puskás Akadémia, Mezőkövesd), Nagy D. (Újpest), Ramos (MTK), Szalai A. (Mezőkövesd), Vári (Kisvárda)1 gólos:Arabuli (Puskás Akadémia), Bacsa (Diósgyőr), Bamgboye (Haladás), Barna (Debrecen), Bertus (Paks), Bognár (MTK), Bódi (Debrecen), Böde (Ferencváros), Bőle (Ferencváros), Brkovic (Diósgyőr), Calvente (Debrecen), U. Diallo (Puskás Akadémia), De Jesús (Puskás Akadémia), Gazdag (Budapest Honvéd), Gera (MTK), Hadzic (MOL Vidi FC), Heister (Ferencváros), Holender (Honvéd), Horj (Újpest), Jagodics (Haladás), Kamber (Budapest Honvéd), Kinyik (Debrecen), Kiss T. (Puskás Akadémia), Kovács I. (MOL Vidi FC), Kulcsár D. (Paks), Latifi (Puskás Akadémia), Lazovic (MOL Vidi FC), Leandro (Ferencváros), Lovrencsics G. (Ferencváros), Lucas (Kisvárda), Makrai (Diósgyőr), Mihajlovic (Diósgyőr), N'Gog (Budapest Honvéd), Nikolov (MOL Vidi FC), Pillár (Mezőkövesd), Rabusic (Haladás), Radó (Puskás Akadémia), S. Scepovic (MOL Vidi FC), Schäfer (MTK), Spirovski (Ferencváros), Szatmári (Debrecen), Szeles (Mezőkövesd), Tajti (Diósgyőr), Tamás K. (MOL Vidi FC), Torghelle (MTK), Tóth B. (Diósgyőr), Varga K. (Debrecen), Vernes (Diósgyőr), Zsótér (Újpest)Öngól:Tamás M. (Diósgyőr, a Ferencváros ellen), Kinyik (Debrecen, a Mezőkövesd ellen), Simon Á. (Paks, a MOL Vidi FC ellen), Jánvári (Kisvárda, a Budapest Honvéd ellen), Hegedűs J. (Puskás Akadémia, a Paksi FC ellen), Katanec (Mezőkövesd, a MOL Vidi FC ellen)