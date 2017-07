Labdarúgó NB I - Kétgólos hátrányból fordított a Mezőkövesd

OTP Bank Liga, 2. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 3-2 (0-0)



Mezőkövesd, 2356 néző, v.: Szabó Zs.

gólszerzők: Veselinovic (66.), Baracskai (70.), Strestík (77., 11-esből), illetve Szakály (56.), Lenzsér (60.)

piros lap: Kecskés (68.)

sárga lap: Papp (38.), Keita (67.), illetve Koszta (18.), Lenzsér (43.), Kecskés (59., 68.), Koltai (76.)



Mezőkövesd Zsóry FC:



Tujvel - Farkas, Hudák, Pillár, Gohér - Csirmaz (Baracskai, 58.), Keita - Koszta, Strestík, Cseri (Vadnai, 84.) - Novák (Veselinovic, 65.)



Paksi FC:



Molnár - Kulcsár, Lenzsér, Gévay, Szabó - Papp (Hajdú, 85.) - Haraszti (Koltai, 64.), Kecskés, Bertus, Bartha (Hahn, 64.) - Szakály



A rekkenő hőségben a Paks kezdett aktívabban, de hamar visszaesett a színvonal és az iram is. Tujvelnek az első percben kellett egy nagyot védenie, ezt leszámítva a kapuk egyáltalán nem forogtak veszélyben. Az első félidő végén a hazaiak akarata érvényesült, amit egy kapufa jelzett, de gól a szünetig nem született.



A folytatásban a Mezőkövesd lépett fel támadólag, de egy gyors paksi ellentámadás révén a vendégek szereztek vezetést, majd néhány perccel később megduplázták előnyüket. A hazaiaknak viszonylag hamar sikerült szépíteniük, ráadásul Kecskés második sárga lapja után emberhátrányba kerültek a paksiak, így a Mezőkövesd bátran rohamozhatott az egyenlítésért, amelyre nem is kellett sokat várni. A lendületben lévő Mezőkövesd kisvártatva büntetőből a vezetést is megszerezte, amire a paksiak csak kapufával tudtak válaszolni, így a hazaiak két forduló után egyedüliként százszázalékosak az NB I-ben.