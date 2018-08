Labdarúgó NB I - Dajka László vesz át a Kisvárdát a távozó vezetőedzőtől

Dajka László veszi át a labdarúgó OTP Bank Ligában újonc Kisvárda szakmai munkájának irányítását a szombaton megrendezendő, Ferencváros elleni bajnoki összecsapást követően.



Révész Attila sportigazgató a klub honlapjának elárulta: szóbeli megállapodást kötöttek a szakemberrel, aki a helyszínen tekintette meg vasárnap az együttes újpesti bajnoki fellépését, a héten pedig megismerkedik a klub felépítésével. Hozzátette: fontos volt számukra, hogy az új edző a városhoz és a csapathoz is kötődjön.



"Dajka László Kisvárdán járt gimnáziumba és felnőtt futballistaként itt mutatkozott be a csapatban" - mondta Révész. A sportvezető szerint az utód kiválasztásánál az is fontos volt, hogy edzői karrierje során már az utánpótlásban is szerzett tapasztalatot. Utóbbi esetükben azért lényeges, mert Dajka a kisvárdai akadémiával kapcsolatban is kap szakmai feladatokat.



A Kisvárda Kondás Elemér vezetésével jutott fel a másodosztályból, de a címvédő MOL Vidi FC-től és a Budapest Honvédtól elszenvedett egyaránt 4-0-s vereség után múlt hétfőn távozott. Az együttest ideiglenesen a korábbi tréner segítői, Erős Gábor és Kocsis János irányítják, vasárnap aztán a harmadik vereségét is elszenvedte a Kisvárda, amely az Újpest vendégeként kapott ki 1-0-ra, és a mezőny egyetlen pont nélküli csapataként sereghajtó az NB I-ben.