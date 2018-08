Labdarúgó NB I - A Honvéddal vív rangadót a Vidi

A már biztos európai kupafőtáblás MOL Vidi FC a százszázalékos Budapest Honvéd vendége lesz a labdarúgó OTP Bank Liga ötödik fordulójában.



A székesfehérváriak a keddi, Malmö elleni Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján elért 0-0-s döntetlennel biztosították legalább Európa-liga-főtáblás helyezésüket. Marko Nikolic csapatára az AEK Athénnal szembeni első, szerdai találkozó előtt kemény próbatétel vár: a négy forduló után hibátlan Budapest Honvédhoz látogat.



A pályaválasztó fővárosiak dolgát nehezíti, hogy a Bozsik Stadion hamarosan kezdődő bontása miatt ők is albérletbe kényszerülnek, és az Új Hidegkuti Nándor Stadionban fogadják mostantól ellenfeleiket, így a címvédőt is. Supka Attila együttese mellett szól ugyanakkor, hogy jóval pihentebben várhatja a mérkőzést, és nem kell előre sem tekintenie, hiszen a hét közben nem lép majd pályára.



A mezőny másik hibátlan csapata, a Ferencváros jó eséllyel megőrzi makulátlan mérlegét, ugyanis szombaton hazai pályán fogadja a még nyeretlen Paksot. Thomas Doll együttese négy forduló alatt 13 gólt szerzett, s annak ellenére is favoritnak tekinthető, hogy legutóbbi hat egymás elleni összecsapásuk közül mindössze egyszer tudta legyőzni mostani riválisát.



A forduló pénteken, Debrecenben kezdődik, ahol a DVSC fogadja az újonc MTK-t. Mindkét csapat jó formában kezdte a szezont: a hazaiak a negyedik, fővárosi ellenfelük a harmadik helyről várja a rangadónak tekinthető összecsapást.



A négy kör után nyeretlen együttesek közül a Puskás Akadémia a rúgott gól és pont nélkül utolsó helyezett Kisvárda ellen szerezheti meg idénybeli első győzelmét, míg az utolsó előtti Diósgyőr a Haladást fogadja.



OTP Bank Liga, 5. forduló:

augusztus 17., péntek:

Debreceni VSC-MTK Budapest 20.00 (M4 Sport)



augusztus 18., szombat:

Ferencvárosi TC-Paksi FC 17.00 (M4 Sport)

Puskás Akadémia FC-Kisvárda Master Good 19.30

Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 19.30

Budapest Honvéd-MOL Vidi FC, Új Hidegkuti Nándor Stadion 19.30 (M4 Sport)

Diósgyőri VTK-Szombathelyi Haladás 19.30



A tabella:

1. Ferencváros 4 4 - - 13-3 12 pont

2. Budapest Honvéd 4 4 - - 9-2 12

3. MTK Budapest 4 3 - 1 6-5 9

4. Debreceni VSC 4 2 2 - 5-2 8

5. MOL Vidi FC 3 1 2 - 6-2 5

6. Újpest FC 4 1 2 1 4-5 5

7. Mezőkövesd Zsóry FC 3 1 1 1 4-3 4

8. Szombathelyi Haladás 4 1 1 2 7-9 4

9. Paksi FC 4 - 2 2 3-6 2

10. Puskás Akadémia 4 - 1 3 4-7 1

11. Diósgyőri VTK 4 - 1 3 3-9 1

12. Kisvárda Master Good 4 - - 4 0-11 0



A 3. fordulóból a MOL Vidi FC-Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzést a székesfehérváriak Bajnokok Ligája-szereplése miatt későbbre halasztották.