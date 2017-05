Labdarúgó NB I - A Gyirmót a Vasastól is kikapott - Fotók

Az éllovas Budapest Honvéd és a vele azonos ponttal második Videoton is nyert a labdarúgó OPT Bank Liga 32. fordulójában, így a jövő szombati zárókör egymás elleni rangadója dönt a bajnoki cím sorsáról.



A Honvéd kora este Debrecenben simán, 5-2-re győzött, míg este a Videoton a címvédő Ferencváros ellen diadalmaskodott szintén simán, 4-1-re.



A kieső 11. helyen álló MTK és a 10. DVTK megosztozott a pontokon, így a Honvédtól otthon kikapó, kilencedik Debrecennel együtt továbbra is nehéz helyzetben van mindkét együttes.



A már kiesett, sereghajtó Gyirmót 2-1-re kikapott a vendég Vasastól a labdarúgó OTP Bank Liga 32., utolsó előtti fordulójában, szombaton.



A zárókörben a Diósgyőr a Debrecent fogadja, míg az MTK a Pakssal mérkőzik.



A Paks mezőkövesdi vereségével az is biztossá vált, hogy a Gyirmóton diadalmaskodott Vasas az európai kupaporondon szerepelhet a következő idényben, mint ahogy a Ferencváros is.

Ugyanakkor a mezőkövesdiek 3-2-es sikerükkel biztosították élvonalbeli tagságukat a következő szezonra.



OTP Bank Liga, 32. forduló:

Újpest FC-Swietelsky Haladás 2-1

Debreceni VSC-Budapest Honvéd 2-5

MTK Budapest-Diósgyőri VTK 0-0

Mezőkövesd Zsóry FC-Paksi FC 3-2

Gyirmót FC-Vasas 1-2

Videoton FC-Ferencváros 4-1



A tabella:

1. Budapest Honvéd 32 19 5 8 54-30 62 pont

2. Videoton FC 32 18 8 6 65-27 62 3.

Vasas 32 15 6 11 49-39 51 4.

Ferencváros 32 13 10 9 52-44 49 5.

Paksi FC 32 11 11 10 40-36 44 6.

Swietelsky Haladás 32 12 7 13 41-44 43 7.

Újpest FC 32 10 12 10 47-49 42 8.

Mezőkövesd Zsóry FC 32 10 9 13 38-53 39 9.

Debreceni VSC 32 10 8 14 39-45 38 10.

Diósgyőri VTK 32 10 7 15 38-55 37 11.

MTK Budapest 32 8 12 12 25-35 36 12.

Gyirmót FC 32 4 9 19 19-50 21



A 33., utolsó forduló programja:

május 27. szombat:

Ferencváros-Újpest FC 19.00

Vasas-Mezőkövesd Zsóry FC, Szusza Ferenc Stadion 19.00

Paksi FC-MTK Budapest 19.00

Diósgyőri VTK-Debreceni VSC, Mezőkövesd 19.00

Budapest Honvéd-Videoton FC 19.00

Swietelsky Haladás-Gyirmót FC, Sopron 19.00