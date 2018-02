Labdarúgó Magyar Kupa: ETO-Balmazújváros 2-3 - fotók

További eredmények

Tegnap: MTK Budapest (II.)–Sényő FC (megyei I.) 4–0 (3–0)

BFC Siófok (II.)–Budapest Honvéd 2–2 (0–2)

Nagykanizsa (megyei I.)–Békéscsaba (II.) 1–3 (0–3)

ZTE (II.)–Puskás Akadémia 1–0 (0–0)

DVSC–Dorog (II.) 1–2 (0–0)

DVTK–Vác (II.) 2–0 (1–0)

Újpest–Paks elmaradt

Előzmények:

WKW-ETO FC Győr–Balmazújváros 2–3 (1–2)Győr, ETO Park, Magyar Kupa-nyolcaddöntő, 1. mérkőzés, 350 néző. V.: Radványi.ETO: Szatmári Z. – Kovács K., Bagi, Vadász, Rokszin – Tajthy, Szatmári L., Szánthó R. – Szimcso, Zamostny, Szabó L. Edző: Szentes Lázár.Balmazújváros: Pogacsics – Tamás, Póti, Habovda, Uzoma – Arabuli (Rudolf, 52.), Zsiga (Sindagoridze, 78.), Sigér – Andric (Rácz, 68.), Vajda, Maisuradze. Edző: Horváth Ferenc.Gsz.: Szánthó R. (28., 70.), ill. Vajda (16.), Arabuli (32., 11-esből), Rácz (83.).Sárga lap: Kovács K. (31.), Bagi (62.), ill. Zsiga (63.).A nemrégiben elhunyt Palotai Károlyra egyperces gyászszünettel emlékeztek a mérkőzés előtt.A 16. percben Vajda ugrott ki a győri védők között és a kifutó Szatmári Z. mellett a kapu közepébe lőtt. 0–1. A 28. percben egy bal oldali szöglet után Szánthó R. bal lábbal a balmazi kapu jobb sarkába küldte a labdát. 1–1. A 32. percben Kovács K. elrúghatta volna a labdát, de nem tette, a belépőjével viszont Zsigát buktatta a 16-oson belül. A büntetőt Arabuli a kapust becsapva laposan lőtte a jobb sarokba. 1–2.A 70. percben Szabó L. bal oldali beadása után Szánthó R. 10 méterről mellel továbbította a labdát a bal sarokba. 2–2. A 83. percben Rácz kapott jó labdát, jobbról mintegy 12 méterről lőtt. Úgy tűnt, a labdája elment volna a kapu előtt, azonban a rávetődő Szatmári kapus hasa alatt a kapuba csúszott. 2–3.Az ETO a mezőnyben többnyire egyenrangú ellenfele volt az NB I-es csapatnak, veresége balszerencsésnek mondható.A visszavágót február 28-án rendezik Balmazújvárosban.Szentes Lázár: – Sajnos a félidőt jelentő első mérkőzés után vesztésre állunk, de a jövő héten a második félidőben megpróbáljuk kiharcolni a továbbjutást. Az osztálykülönbség a játék dinamikájában látszott meg.Horváth Ferenc: – A mutatott játékkal és a szerzett gólokkal elégedett vagyok, a helyzetkihasználással nem. Már ezen a meccsen eldönthettük volna a továbbjutás sorsát.Vége a meccsnek. Harmadjára már nem tudott egyenlíteni a győri csapat.Harmadszor is vezetést szerez a Balmazújváros, az egykor az ETO-ban is játszó Rácz Ferenc talál a győri kapuba.Ismét egyenlít az ETO, ismét Szánthó jóvoltából.Büntetőből ismét a vendégek kerültek előnybe. A gólszerző: Arabuli.Szánthó Regő egyenlített.Vajda góljával megszerezte a vezetést a Balmazújváros.A WKW-ETO FC Győr számára a Magyar Kupa nyolcaddöntőjének első mérkőzésével ma kezdődik meg a tavaszi szezon. A zöld-fehérek az NB I-es Balmazújvárossal találkoznak a továbbjutásért. A győri összecsapás 16 órakor kezdődik.Végre megkezdődik itthon a futballtavasz, tétmérkőzésen lépnek pályára a hazai csapatok – bár erre pont rácáfolni igyekszik az időjárás.A Magyar Kupában a WKW-ETO FC Győr a 8 közé jutásért játszik, a Balmazújvárost fogadja 16 órától a nyolcaddöntő első felvonásán, a játékvezető Radványi lesz.A győri klubnál mindent megtesznek azért, hogy a havazás ellenére játékra alkalmas pálya várja ma a csapatokat, valamint a futballra éhes szurkolókat."Remélhetőleg normális pályaviszonyok között tudunk megmérkőzni az első osztályú Balmazújvárossal. Természetesen a célunk a mérkőzés megnyerése. Tudjuk, hogy az első osztály csapatai jó játékerőt képviselnek függetlenül a helyezéstől, de mindent meg fogunk próbálni, hogy legyőzzük őket" – nyilatkozta a mérkőzés esélyeiről Szentes Lázár, az ETO vezetőedzője, aki a győri klub játékosaként is sok nagy kupacsata részese volt.A vendégcsapatban több, a győri szurkolóknak ismerős arc található. Rudolf Gergely, Virág Aladár, Nemanja Andric és Rácz Ferenc hosszabb-rövidebb ideig volt az ETO labdarúgója. Az edző, Horváth Ferenc is dolgozott Győrött, 25 meccsen át irányította a zöld-fehér együttest. A visszavágót február 28-án, szerdán 19 órától rendezik Balmazújvárosban.