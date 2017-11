Labdarúgó BL - Nyolcaddöntős a Barcelona

A Barcelona sztárja, Lionel Messi csak csereként kapott lehetőséget, de beállása után sem tudott kapuba találni a csapata, amely így is behozhatatlan előnyre tett szert riválisaival szemben, azaz megnyerte csoportját.



A harmadik helyen álló Sporting Lisboa sima, 3-1-es győzelmet aratott az Olimpiakosz felett.



A Manchester United számára szintén tökéletesen megfelelt volna a pontosztozkodás az FC Basel otthonában, csakhogy a svájciak a hajrában szerzett góllal diadalmaskodtak, így - a CSZKA Moszkvával kiegészülve - továbbra is három csapat verseng az első két helyért.



Az AS Romának ugyancsak továbbjutást ért volna a döntetlen, azonban 2-0-ra kikapott az Atlético Madrid vendégeként. A gólok sorát a francia Antoine Griezmann nyitotta: a francia csatár a levegőben úszva, félfordulatból talált a kapuba. A mostani vereség ellenére az olasz gárda maradt kedvezőbb pozícióban, ugyanis ha a zárókörben felülmúlja a sereghajtó azeri Qarabagot, akkor a 16 közé jut.



A már korábban továbbjutott Paris Saint-Germain és Bayern München a papírformát igazolva ezúttal is győzött a Celtic Glasgow, illetve az Anderlecht ellen. A százszázalékos franciák ugyan az első percben hátrányba kerültek, aztán 7-1-re fordítottak.



Bajnokok Ligája, csoportkör, 5. forduló:

A csoport:

FC Basel (svájci)-Manchester United (angol) 1-0 (0-0)

gólszerző: Lang (89.)



CSZKA Moszkva (orosz)-Benfica (portugál) 2-0 (1-0)

gól: Sennyikov (13.), Jardel (56., öngól)



Az állás: 1. Manchester United 12 pont, 2. FC Basel 9, 3. CSZKA Moszkva 9, 4. Benfica 0



B csoport:

Paris Saint-Germain (francia)-Celtic Glasgow (skót) 7-1 (4-1)

gól: Neymar (9., 22.), Cavani (28., 79.), Mbappe (35.), Varratti (75.), Alves (80.), illetve Dembele (1.)



RSC Anderlecht (belga)-Bayern München (német) 1-2 (0-0)

gól: Hanni (63.), illetve Lewandowski (51.), Tolisso (77.)



Az állás: 1. (és továbbjutott) Paris Saint-Germain 15 pont, 2. (és továbbjutott) Bayern München 12, 3. Celtic Glasgow 3, 4. Anderlecht 0



C csoport:

Atlético Madrid (spanyol)-AS Roma (olasz) 2-0 (0-0)

gól: Griezmann (69.), Gameiro (85.)

piros lap: Peres (83., AS Roma)



Qarabag (azeri)-Chelsea (angol) 0-4 (0-2)

gól: E. Hazard (21., 11-esből), Willian (36., 85.), Fabregas (71., 11-esből)

piros lap: Sadiqov (Qarabag, 19.)



Az állás: 1. (és továbbjutott) Chelsea 10 pont, 2. AS Roma 8, 3. Atlético Madrid 6, 4. Qarabag 2



D csoport:

Sporting Lisboa (portugál)-Olimpiakosz Pireusz (görög) 3-1 (2-0)

gól: Dost (40., 66.), Cesar (43.), illetve Odjidja-Ofoe (86.)



Juventus (olasz)-FC Barcelona (spanyol) 0-0



Az állás: 1. (és továbbjutott) FC Barcelona 11 pont, 2. Juventus 8, 3. Sporting Lisboa 7, 4. Olimpiakosz 1



A csoportok első két helyezettje jut a nyolcaddöntőbe, míg a harmadikok átkerülnek az Európa Liga kieséses szakaszába. Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsorolnak.