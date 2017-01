Labdarúgás - Így mondták: Végeztünk, hatszáz

Egy látványos Gyömörei-gól a MÁVDAC mezében.

„Pálos-Prutzkival osztálytársak voltunk, ő már a DAC úttörőben játszott, amikor engem is lecsalt a csapathoz – kezdte Gyömörei Sándor.– Mindez 1959-ben történt és én 30 éven át hű maradtam a klubhoz előbb játékosként, majd edzőként.Csupán a katonaidőszak alatt viseltem piros-fehér mezt, ekkor a tatai Rákóczi futballistája voltam."Végigjárta a ranglétrát, de így is fiatalon debütált az első csapatban 1965 tavaszán.„Gőcze Sanyi bácsi volt az edzőnk és pénteken szólt, hogy »Bütyök, készülj, mert vasárnap játszol az Oroszlány ellen«. Két napig szinte aludni sem tudtam az izgalomtól. Sulyok és Nagy Tomi között játszottam összekötőt. A lámpalázam akkor múlt el, amikor levettem egy kapuskirúgást és ezért a szurkolók megtapsoltak. Az NB II-ben 1969-ben Fehérvári Frédi bácsival megnyertük a bajnokságot. Akkor alakult ki a későbbi MÁVDAC sikercsapatának magja. Nagyszerű társaságot alkottunk a pályán és azon kívül is."

Kedvenc helyük a Zöldfa étterem volt, ahová szinte bármikor betérhettek.„Mi vonattal utaztunk az idegenbeli meccseinkre, így volt, hogy éjjel értünk haza – folytatja az egykori középpályás. – Ilyenkor beugrottunk egy-egy fröccsre és zsíros kenyérre a Zöldfába. Ha netán esküvő volt az étteremben, akkor a menüből mindig jutott nekünk is. Jóban voltunk a pincérekkel, egyszer egy hétfői pihenőnapon sörmeccsre kiálltunk ellenük. Tizenhárom-nullra vezettünk, amikor Pintér Lajos – ő is Bütyök – megbeszélte a kapusunkkal, Tóth Lacival, hogy engedjen neki egy gólt rúgni, és kap érte egy láda sört. Meg is született a becsületgól... Másnap hallom ám az étteremben, ahogy Lajos másoknak meséli: »Kijátszottam Kovács Bandi lestaktikáját, elfektettem Tóth Lacit és bevágtam a labdát a kapuba.« A nyereményt persze együtt ittuk meg."A hetvenes években a MÁVDAC közel állt az NB I-be jutáshoz, de végül nem sikerült a bravúr.„Hatszáz forintot kaptunk egy győztes meccsért. Szerencsére gyakran mondhattuk a bajnokik után: Végeztünk, hatszáz – teszi hozzá nevetve.– Amikor úgy nézett ki, hogy sikerülhet a feljutás, összedobtuk több meccsünk győzelmi prémiumát, plusz a B-közép is gyűjtött pénzt a szurkolóink között. Ezzel próbáltuk motiválni az ellenfelet. A hajrában itthon sajnos döntetlenre játszottunk a Dunaújvárossal – Buti kihagyta a büntetőt –, így a Dorog lépés- előnyben volt velünk szemben. Az utolsó fordulóban hiába győztünk Debrecenben, a Dorog nem kapott ki Szolnokon, ezért ők jutottak az NB I-be. A megbízottunk, Tálos György gyúró Szolnokról telefonált: »A mi pénzünk sajnos kevés volt.«"Gyömörei Sándor miután befejezte az aktív játékot, a vasúton a győri tmk-műhely vezetőjeként dolgozott, de edzősködött is.„A DAC ifiedzője voltam 1989-ig, nyertem bajnoki címet is a csapattal. Rábapatonán, Bőnyön és Bajcson is aranyérmes együttesem volt. A Patonával megnyertük a Szabad Föld-kupát. Diósgyőrben rendezték a döntőt, utána pedig a Fradi és a Vác játszott a Magyar Kupában. Mi is zöld-fehérben futballoztunk, ezért minket buzdított az egész Fradi-tábor. Óriási élmény volt" – emlékezik Gyömörei Sándor, akit szerdán köszöntenek majd 70. születésnapja alkalmából.