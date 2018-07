Érthetően oldott hangulatban készül a belga válogatott az Anglia elleni elődöntőre: Eden Hazardék a brazilok búcsúztatását követően most elméletben készültek arra, hogy bejussanak a fináléba. A közös kvízjátékot még a Marouane Fellaini fémjelezte csoport nyerte, amely az 50 megszerezhető pontból 40-et be is gyűjtött.