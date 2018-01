Közel 110 millióból megújul az egyetemi csarnok burkolata Győrben

Ez idő alatt a női és férfi kosarasoknak, valamint a futsalosoknak is ki kell költözniük. Várhatóan az Olimpiai Sportparkban játsszák le ezek a csapatok a mérkőzéseiket.



A győri egyetemi csarnok 2002 októberében nyitotta meg kapuit, több sportcsapat otthona a kezdetektől, rengeteg sport- és kulturális eseményt rendeztek meg az épület falai között, viszont most már jó ideje visszatérő probléma a talaj minősége. Többször is javították a hibákat, mondhatni, toldozták-foltozták, ám mostanra megérett a helyzet arra, hogy komplett cserére szorul a padló.



Mint azt Baráth Lászlóné, a győri polgármesteri hivatal stratégiai koordinációs ügyintézője elmondta: „A Széchenyi István Egyetem sportcsarnokában meglévő parketta padozata rendkívüli mértékben elhasználódott, kopott, rendkívül balesetveszélyes. A parketta több helyen beszakadt és az állandó foltozással történő javítások miatt statikai rendszere megbomlott, így a részleges beszakadozások egyre gyakoribbá váltak. A sűrűn előforduló foltozások miatt edzéseket kellett kihagyni, illetve más lehetőséget keresni az edzések biztosítására. A mostani felújítás során a meglévő sportburkolatot, a parkettarendszert felszedik, az egyedileg készített alátétet eltávolítják és korszerű, strapabíró, új padozatot építenek ki."



A munkálatok február 12-én kezdődnek és előreláthatólag hatvan napot vesz igénybe a felújítás.



A felújítás összesen nettó 109.401.120 forint, melynek hetven százalékát az MKSZ, harminc százalékát pedig az önkormányzat biztosítja önrészként.



Mint azt Baráth Lászlónétól megtudtuk: a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) tornaterem- és tornacsarnok-felújítási programot támogató nyílt pályázatot hirdetett meg, melynek célja a leromlott állapotba került, kézilabdázásra alkalmas tornatermek korszerűsítése, és ezáltal a kézilabdautánpótlás-nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása, a sportág tömegesítésének elősegítése.



„A győri önkormányzat erre nyújtott be pályázatot, meg is nyerte a támogatást a létesítmény padozatának felújítására" – fogalmazott az ügyintéző.



Jelenleg három csapat edz és rendezi mérkőzéseit az egyetemi csarnokban: az NB I-es női (CMB Cargo-UNI Győr) és az NB I/B-s férfi kosárlabdázók (Agrofeed-Széchenyi-egyetem-Győri KC), valamint az élvonalbeli futsalosok (Rába ETO). Gyakori, hogy ezen klubok utánpótlásgárdái is itt tréningeznek, vagy itt játsszák a meccseiket.



Most viszont mindenképpen költözniük kell erre a két hónapra. Az egyetemi edzőcsarnok alternatívát nyújt, bár már az a létesítmény is elég telített.



A tervek szerint a munkálatok idejére az Olimpiai Sportparkba költöznek át a csapatok. Erről a napokban születhet végleges döntés és megállapodás.