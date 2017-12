Kosárlanda - Jubilálhat a Sopron a Polkowice ellen

Jegyek a helyszínen válthatók 1300 forintos egységáron. 14 év alatt és 70 év felett a belépés ingyenes!



Sopron vs. Polkowice



5 mérkőzés, 4 győzelem, 1 vereség



364 dobott, 357 kapott pont

Mindenképpen növelheti a csapat önbizalmát a törökországi siker, mely már a harmadik volt idegenben az idei szezonban. Erre utoljára a 2003/2004-es évadban volt példa! Előtte is csak egyszer sikerült felmutatnunk ezt a bravúrt, és 2001-ben tudtunk csupán ennél többet, szám szerint négyet kiharcolni. A mezőnyöket összehasonlítva, nem lebecsülve az akkori szép eredményeinket, nem vitás, hogy a mostani sokkal nagyobb tettnek számít.Visszakanyarodva a Polkowicéhez. Az is magabiztosságot adhat lányainknak, hogy idén, a második fordulóban, idegenben is elkaptuk őket. A két csapat 5 alkalommal találkozott eddig egymással, mely során négyszer mi diadalmaskodtunk, és csupán egyszer, a 2011/2012-es évadban szenvedtünk vereséget.Ettől függetlenül nem lesz könnyű feladat legyűrni a selejtezőből feljutott lengyeleket. Ugyan 2 győzelemmel és 6 vereséggel a csoport sereghajtóinak számítanak, de a Kurszk elleni találkozójukat leszámítva, minden ellenfelükkel szemben komoly ellenállást mutattak. Hazai pályán legyőzték a Bourges gárdáját, és a Galatasaray vendégeként is győztesen hagyhatták el a parkettet. Veszélyes együttes, de ha végig megfelelően tudunk koncentrálni, akkor tovább növelhetjükgyőzelmeink számát, megerősítve a második pozíciónkat a csoportban.A mérkőzés előtt csapatunk erőnléti edzőjét, Alberto Pachecot kérdeztük a várakozásairól.