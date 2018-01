Kosárlabda: Nagy-Bujdosó visszatér Győrbe

Nagy-Bujdosó Nóra alapembere volt a 2012-ben bajnoki címet nyert győri kosárlabdacsapatnak. A legutóbb Cegléden szerepelt játékos most visszatér egyik nagy sikere helyszínére, mert mint azt Fűzy András, a CMB Cargo-UNI Győr elnöke bejelentette: a 32 éves kosarassal megállapodtak abban, hogy ismét zöld-fehér szerelést húz.

„Hivatalosan elindítottuk az átigazolási folyamatot, amiről a Ceglédet is tájékoztattuk. Bízunk benne, hogy a játékos és a klub közötti vitás ügy mihamarabb rendeződik, így hamarosan pályára léphet nálunk Nóra" – mondta a klubvezető, aki hozzátette: az elmúlt időszak megmutatta, hogy belső posztokon sebezhető a csapat.„Több sérüléssel is meg kellett küzdenünk az ősszel, s mikor hiányzóink voltak, látszott, a palánk körüli posztokban kevesen vagyunk. Itt jelenthet komoly erősítést Nagy-Bujdosó, aki mellett szólt az is, hogy nem zsákbamacskát veszünk, hiszen jól ismerjük a képességeit" – fogalmazott Fűzy András.