Kosárlabda: alapos vérátömlesztésen esett át az UNI Győr kerete - videón az érkezők

Alapos vérátömlesztésen esett át az UNI Győr együttese. Az előző szezonban a bajnokságban és a Magyar Kupában egyaránt bronzérmes gárdából távozott valamennyi légiós – Nirra Fields, Goree Cyesha, Kamilla Sztepanova, Danielle Robinson még a szezon hajrájában elhagyta a klubot –, s már nem a zöld-fehéreknél kosarazik Krivacevic Tijana, Simon Zsófia, Nagy-Bujdosó Nóra, Markó Dorina és Simon Anikó. Utóbbi azonban marad a klub kötelékében, az NB I/B-s csapatban játszik, fiatalokkal foglalkozik és az irodában is kapott munkát.Jövőre is a győrieket erősíti ugyanakkor Laklóth Anna, Czank Tímea, Varga Zsófia, Szabó Petra, Török Ágnes és Horváth Krisztina.Új játékos lesz Nagy Dóra, aki Diósgyőrben játszott legutóbb, korábban viszont – igaz, még nagyon fiatalként, 16 évesen már játszott az első csapatban – több szezont lehúzott Győrben a még mindig csak 23 éves irányító.Raksányi Krisztina számára sem ismeretlen Győr, a magyar válogatott csapatkapitánya a 2012/13-as szezonban szerepelt a zöld-fehéreknél. A 27 éves kosaras szintén Diósgyőrből érkezik, noha a bajnokságot még a PEAC csapatában kezdte.Krnjic Sara szintén 27 éves. A szerb válogatottal Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes center 2008 és 2011 között Pécsett, ezután 2017-ig Sopronban játszott, a legutóbbi szezonban pedig Szekszárdon szerepelt, s velük lett Magyar Kupa-győztes, valamint bajnoki ezüstérmes. Korábban a WNBA-ben a Washington Mystics draftolta, de végül nem szerepelt az amerikai bajnokságban.Négy idegenlégiós csatlakozik a kerethez: a 25 éves görög erőcsatár, Artemisz Szpanu hazája válogatottjával részt vesz az őszi spanyolországi világbajnokságon. A 2016/17-es szezonban Spanyolországban a Girona csapatában játszott, az előző évadban pedig a CCC Polkovice csapatában többek közt az Euroligában is szerepet kapott, itt 9,7 pontot, 6,1 lepattanót és 2,1 asszisztot átlagolt.A 24 éves amerikai hátvéd, Lexie Brown igazi kosarascsaládba született, hiszen édesapja Dee Brown 12 szezonon keresztül szerepelt az NBA-ben (Boston Celtics, Toronto Raptors és Orlando Magic), 1991-ben megnyerte az NBA All-Star gála zsákolóversenyét is. Az új játékos egyetemi karrierjét a Marylandi Egyetemen kezdte, majd a Duke-on tanult és csapatában játszott 2018-ig. A WNBA-ben 2018-ban az első kör 9. választottjaként draftolta a Connecticut Sun csapata.A szintén amerikai, 25 esztendős Reshanda Gray erőcsatárként és centerként is használható. A kosarast 2015-ben a Minnesota draftolta a WNBA-ben, de játszott az Atlanta Dream és a New York Liberty csapatában is. Európában 2015 és 2017 között a Napoli együttesét erősítette, az elmúlt két évben pedig megfordult Koreában is.Érkezik egy tehetséges bosnyák játékos, Melissa Brcaninovic mindössze 19 éves, elsősorban center, de erőcsatár is. Győrbe a Famila Schio csapatától érkezik kölcsönbe. Az elmúlt szezonban a Vicenzának „kölcsönözte ki" a Schio, korábban pedig a Galatasarayban játszott.Az utánpótlásból három fiatal kerül fel az első csapat keretéhez: Szirony Dorina, Biczó Laura és Baffy Fanni.A szakmai stábban annyi a változás, hogy Ábrahám Márta Pécsre szerződött, Patai Benjámin azonban maradt, s Sandro Orlando munkáját még a szintén olasz Loris Barbiero segíti. Az 53 éves szakember az olasz válogatott másodedzőjeként is dolgozik – mint ismeretes, Orlando az olasz U20-as válogatottat irányítja, többek között a hétvégétől Sopronban esedékes EB-n –, de vezetőedzőként is többéves tapasztalattal rendelkezik: edzette többek közt a Vicenza, a Lucca és a Reyer Venezia csapatát is.Fűzy András, a győri klub elnöke így nyilatkozott a változásokról: „Olyan játékosokat kerestünk, akik egyrészt szakmailag beleillenek abba a stílusba, amelyet vezetőedzőnk szeretne meghonosítani, emellett a palánk alatt is stabilabbá tudunk válni, másrészt pedig emberileg is megfelelnek az elvárásoknak. Ahogyan Sandro Orlando fogalmazott: farkasokat kerestünk, nem bárányokat. Az új szezonra a szlogenünk: »Jövünk, ne félj!«, ami leginkább annak szól, hogy nem mondtunk le céljainkról, szeretnénk ismét bajnoki döntőt játszani."