Kosárlabda - Völgyi Győrből Diósgyőrbe igazolt

Völgyi Péter Pécsett kezdte edzői pályafutását, majd nevelőegyesületébe visszatérve 2010-ben duplázott a ZTE férficsapatával, megnyerték a bajnokságot és a Magyar Kupát is. Ezt követően dolgozott Pakson szintén férfiak mellett, majd ismét Zalaegerszegen.



Irányította a férfi U20-as válogatottat, és dolgozott a felnőtt női válogatott mellett is. 2014-től idén tavaszig vezette a győri csapatot – március közepén a Ceglédtől elszenvedett hazai vereség után menesztette a győri vezetőség –, amellyel bajnoki döntőbe jutott 2016-ban, 2015-ben pedig bronzérmet szerzett. Emellett több szezonban szerepelt a győriekkel az Európa-kupában, egy alkalommal pedig az Euroligában is járt a zöld-fehérekkel.

Tavaly ősszel vette át a magyar U18-as kosárlabda-válogatott szövetségi kapitányi posztját, amelyet diósgyőri munkája mellett is folytat.