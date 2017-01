Kosárlabda - Szeszélyes SKC-szereplés

Az SKC amerikai irányítója (fehérben) úgy döntött, nem kosárlabdázik tovább a kékeknél. Fotó: M. D.

Hazai pályán egyszer kapott ki, idegenben viszont egyszer sem tudott nyerni ősszel az NB I-ben a Sopron KC férficsapata. Az egyetlen idegenbeli sikerét a FIBA-Európa-kupában érte el Sabáli Balázs legénysége, amely egy-egy mérkőzésen belül is igen szélsőséges teljesítményt tudott felmutatni: jó periódusok után mély hullámvölgyek következtek. A szakvezetővel értékeltük az őszi évadot.– Ha az egy évvel ezelőtti szereplést nézzük, akkor voltak idegenbeli bravúrjaink, de itthon kikaptunk az Albától és a Pakstól. Most ezt a két csapatot itthon legyőztük, idegenből viszont hiányoztak a bravúrok – felelte Sabáli Balázs. – Hosszú a bajnokság, s az eddig erőn felül szereplő csapatok tavasszal, illetve januártól többször játszanak majd idegenben. Nekünk egy éve januárban kezdődött egy hosszabb győzelmi sorozatunk. Természetesen nem bánnám, ha most is így lenne. Lehet, meglepő, de szerintem két elveszített meccsen játszottunk a legjobban. Szolnokon Vojvoda bravúrtriplái kellettek ahhoz, hogy a bajnok legyőzzön bennünket, a francia élcsapat Nanterre-rel pedig végig partiban voltunk, a végén védekezésben hibáztunk, ezt egy nyerő triplával büntette az ellenfél. E meccseken a vereségek ellenére mind támadásban, mind védekezésben megvalósítottuk az elképzeléseket.– Ami a mutatott játékot illeti, van bőven hiányérzet bennem. A gyors játék a hatékony védekezéssel kezdődne, de ebben egyénileg és csapatszinten is voltak gondjaink. Egyénileg elsősorban a külső, a mezőnyjátékosok védekezésével voltak problémák, időnként egy az egyben könnyen adták meg magukat játékosaink. Ami a csapatvédekezést illeti, ott a kettő-kettő ellen volt, hogy borult minden. Ebben előre kell lépnünk.– Kiegyensúlyozottabban kell végigjátszani egy-egy meccset. Az utolsó, zalaegerszegi találkozónk jó példa, miben kell előrelépni. A statisztika ötperces bontásokban tájékoztat az eredmény alakulásáról. A nyolc ötperces periódusból ötöt mi nyertünk, a hármat viszont, amit elveszítettünk, összességében 32–10-re „buktuk". Volt tehát három rövidzárlatunk, s ezek nem is öt, inkább két-három perces szétesések voltak, amelyeket az ellenfelek könyörtelenül büntettek. Ami ezekben a periódusokban a legrosszabb volt, hogy többnyire ki nem kényszerített hibáinkat, eladott labdáinkat használták ki a riválisok. Ezekből gyakran könnyű kosarakat kaptunk, olyanokat, amelyekért ellenfeleinknek nem is kell igazán megdolgozniuk. Ezek számát minimálisra kell csökkentenünk, ha sikeresek szeretnénk lenni. A teljes képhez hozzátartozik, sérülések vagy eltiltás miatt nagyon kevés meccsen tudtunk teljes kerettel felállni, Dénes Gábor és Tóth Gergely is hosszabb időt hagyott ki. Ezen túlmenően gyakran hiányzott egy kis plusz, egy olyan extra, amely átlendíthette volna a csapatot a holtponton.– Nem feltétlenül egy játékosra. Átalakult a kosárlabda, a mai óriási iram mellett nem jellemző, hogy a meccseket végigjátszó, huszonöt-harminc pontokat dobáló játékosok rohangálnának a pályán. Inkább szépen megoszlanak a terhek, egy-egy csapatban van négy-öt tizenöt pont körül átlagoló játékos. Inkább úgy gondolnám, egy-egy meccsen belül jó lenne, ha valaki előlépne. Amikor akadt ilyen, többnyire nyertünk is.Nincs egyébként könnyű helyzetben a szakember, mert gyakorlatilag új csapatot kell építenie. Mint arról már beszámoltunk, Kevin Lewis helyére érkezett Anthony Myles, a Szegedre távozó Bán Tibor helyére pedig Lakosa Zsolt. A két ünnep között derült égből villámcsapásként érte a soproniakat, hogy nem tér vissza Sopronba az amerikai irányító, Jay Threatt.

Pojbics Szabolcs, a Sopron KC ügyvezetője lapunk érdeklődésére elmondta, a bajnokságban közel 15 pontot és több mint 6 gólpasszt átlagoló irányító, bár december végéig megkapta járandóságát, karácsony után az egész eset előtt szintén értetlenül álló magyar ügynökén keresztül azt üzente: nincs kedve visszajönni Magyarországra.Az SKC ügyvezetője elmondta, ha nincs kedve, akkor nem erőlteti a klub, de ennek következményei lehetnek. Threatt játékengedélye a soproni klub birtokában van. Amennyiben a kosaras más, esetleg a soproninál jobb ajánlatot kap – Pojbic szerint nem zárható ki, hogy ez állhat Threatt döntésének a hátterében –, akkor az érdeklődő klubnak meg kell vásárolni az amerikai irányító játékengedélyét.Az SKC ügyvezetője hozzátette, természetesen ahogy a klubnál megkapták a hírt, elkezdtek irányítót keresni, s már meg is van a kiszemelt játékos.