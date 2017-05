Kosárlabda - Soproni ezüst, győri bronz

Meszlényi Róbert fiai a MAFC ellen kezdték a csoportmérkőzéseket, és azok után, hogy az első félidőben még döntetlenre álltak, a második félidőben nagy fölényben játszva 83–58-as győzelmet arattak. A második napon előbb óriási küzdelemben, végig szoros, kiélezett, nagy csatában 68–65-re győzött a csapat a Kosárlabda Akadémia Pécs csapata ellen, az utolsó csoportmeccsen pedig jól védekezve, simán 64–40-re verte a házigazda Debreceni Kosárlabda Akadémiát.



A döntőbe jutásért a Honvéd volt az ellenfél, s egy hullámzó játékot hozó, küzdelmes találkozón 51–48-as győzelemmel jutottak a fináléba a sportiskolások.



A döntőben a nyíregyházi legénység várt az együttesre, s ahogy az elődöntőben, itt is 51 pontig jutott a Sopron, viszont az ellenfél 57-et dobott, így a Soproni Sportiskola végül ezüstérmet szerzett. A játékosok közül Polgárdy Ádám és Rátvay Balázs is bekerült a torna All Star-csapatába.



A győri Széchenyi Kosárlabda Akadémia tinicsapata bronzérmes lett. A csoportmeccsek során először a budapesti Török Flóris csapatával mérkőztek a fiatalok, s álomkezdéssel (25–3 volt az első negyed) megalapozták a 79–49-es győzelmet. A második körben a megyei rangadón a Soproni Darazsakat múlta felül 63–49-re a győri gárda.



A folytatásban a Csata DSE 93–55-re legyőzte a győrieket, akik így is bejutottak a négy közé.



Az elődöntőben a Széchenyi-akadémia 70–66-ra kikapott a Zsíros Akadémia Kőbányától, a bronzmeccsen viszont a Szekszárdot 78–64-re múlta felül, s szerzett bronzérmet.



A csapat tagjai: Bogdán Réka, Bognár Kinga, Ferenczi Kata, Geleta Fanni, Milkovics Réka, Téringer Luca, Varga Laura, Varga Réka, Mihály Emma, Pogány Panna, Nagy Bogáta, Boros Tímea. Edzők: Gálosné Farkas Andrea, Marosvölgyi Anita, Tullner Krisztián (serdülőcsapat edzője), Boda István (gyerekcsapat edzője), Kiss László (erőnléti edző).