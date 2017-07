Kosárlabda - Soproni darazsak: lépcsőfokokat lépnének

A szakember összefoglalta az elmúlt egy évet, és a feladatokról és célokról is nyilatkozott.



A soproni utánpótláscsapatok idén is ott voltak az országos döntőkön, az éremgyűjteményt azonban ezúttal nem sikerült gyarapítani.



„Az alsó korosztályokban azt gondolom, minden rendben volt – kezdte Czukorné Hollós Anna. – Itt nincsenek országos döntők, de a hazai és nemzetközi tornákon mind nagyon jól szerepeltünk. Az idősebbeknél idén nem kerültek el bennünket a sérülések, ezek érzékenyen érintették a serdülő-, a kadett- és a juniorcsapatot egyaránt. Ez is közrejátszott abban, hogy érem nélkül zártuk az országos döntőket."



Minden szinten döntő



Mindezek ellenére azért akadtak pozitívumok az idény során, melyekből a következőket emelte ki az akadémia elnöke: „Az egyre nagyobb verseny ellenére idén is minden csapatunk ott volt az országos döntőn. Ezt rajtunk kívül csak a Csata DSE mondhatja el magáról. Szintén pozitív, hogy sok olyan nívós tornán jártunk szerte Európában, melyekről értékes tapasztalatokkal tértünk haza. Több mint egy évtizedes nemzetközi kapcsolataink révén nem kevesebb mint 15 tornára jutottunk el. Ugyancsak örömteli, hogy több játékost is adunk a válogatottakba. Dubei Debóra a felnőtt EB után most éppen az U20-as kontinenstornán vesz részt, ahol Weninger Virág is a keret tagja. Az U18/U19-es nemzeti együttesnek Varga Kamilla és Czukor Dalma, az U16-nak Cser Zsófia a tagja, a győri EYOF-on ő is ott lesz. Balogh Júlia pedig az U18-as 3x3 világbajnokságon lett negyedik a válogatottal."



Fontos hír még, hogy a soproniak Horváth József személyében az Universiade-válogatotthoz is adnak edzőt.

A felnőttcsapat keretében is több fiatal kapott lehetőséget az előző szezonban. A szereplésüket, fejlődésüket így értékelte Hollós Anna: „Nagyon örültünk annak, hogy sokan bekerültek a felnőttegyüttes keretébe. Meg kell itt említeni azokat is, akiket kölcsönadtunk, gondolok itt Böröndy Dominikára és Kocsis Fannira, ők is szerepet kaptak csapataiknál. Az érzésem ezzel együtt felemás. Egyik oldalról azt gondolom, hogy fejlődtek, több lehetőséghez is jutottak, mint az azt megelőző évben. Ugyanakkor talán játszhattak volna többet, több konkrét feladattal, illetve azokban a periódusokban, amikor a mérkőzéseken kevesebbet jutottak szóhoz, lehetett volna velük többet edzeni."



Tanulnak a spanyoloktól



Augusztustól spanyol edzői stáb érkezik a felnőttek élére. Kérdés, ebből mit profitálhat az akadémia.



„A most befejeződött Európa-bajnokság is jól mutatja, hogy a spanyol női kosárlabda ellépett az európai mezőnytől. Ez egyértelműen azt mondatja, melyet évek óta mi is tapasztalunk, és nem véletlenül járunk a barcelonai akadémiára évek óta tanulni, hogy a spanyol női kosárlabda olyan magaslatokba ért, melyet csak követni lehet. Óriási lehetőség, hogy ilyen magas kvalitású spanyol vezetőedző jön hozzánk két segítőjével, és szeretnénk tőlük a legtöbb tudást ellesni. Évek óta tanulmányozzuk az ottani munkát, melyek alapján azt már látjuk, miben járnak lényegesen előttünk, és remélem, most megkapjuk a kérdéseinkre azokat a válaszokat, mit, mikor és hogyan kell másként csinálnunk, hogy elinduljunk azon az úton, melyen ők haladnak" – felelte a szakmai vezető, aki az új korosztályhatárokról is beszélt. Ennek értelmében a tini kategória megszűnik.

„Nagyon nehéz helyzetbe hozta a szövetség ezzel a döntéssel a klubokat. A probléma többrétegű. Eddig 19 éves korig tartott az utánpótlás korosztály, mely most lecsökkent 18 éves korra. A magyar iskolarendszer felépítéséből kifolyólag így több játékos kerül olyan helyzetbe, hogy még csak a középiskola 12. osztályába jár, de már nem tud hol kosárlabdázni, mert a felnőttcsapatokba még nem fér be, viszont az utánpótlásban történő versenyzés lezárult előtte. Ezzel a helyzettel a klubok nem tudnak mit kezdeni. A másik probléma, hogy a 2004-es korosztályú lányok gyakorlatilag csak egy évig lesznek serdülők, a következő évben már kadettkorba lépnek. Magyarán egy évük lesz arra, hogy a legátfogóbb, legösszetettebb kosárlabdaanyagot megtanulják. A harmadik probléma, hogy a kenguru és a gyerek jamboree-küzdelmek után nincs megfelelő átmenet egy serdülő országos döntőig."



Jelenleg több mint 400 gyerek kosarazik az akadémián, mely azt mutatja, sikerült még egyet előrelépni a bázis növelése terén. Hogy mik lehetnek a következő lépcsőfokok, arról így beszélt a korábbi kiváló játékos: „Nagyon örülünk, hogy ilyen sokan választják a kosárlabdázást. Évről évre növekszik a nálunk kosarazó gyerekek létszáma, az alsóbb korosztályokban egyre több csapat működik párhuzamosan egészen a serdülő végéig. Ennek megfelelően a tavaly használatba vett harmadik terem is teljes kihasználtsággal működik az arénában. A legfelsőbb szinteken, a kadett és a junior korosztályokban az akadémiának már egy-egy csapata van. A következő évtől kialakítunk egy regionális kiválasztó hálót, ami a régiónknál kicsit szélesebb körben kutatja a tehetségeket. Ennek egyik kulcsállomása lesz terveink szerint Szombathely, amely fiúvonalon magas szinten működik, és bízunk benne, hogy egy együttműködési megállapodással az ottani kosárlabdázni vágyó lányoknak következő lépcsőfok, célpont lehetünk."



Tisztelik a hagyományt



Az utánpótlásklub idén 20. alkalommal rendezte meg nyári táborát, míg az év során olyan, nagy hagyományokra visszatekintő rendezvényeknek volt a házigazdája, mint – a teljessség igénye nélkül – a Nyuszi- és Mikulás-kupa, az augusztus végi szezont felvezető torna, az oviolimpia vagy az Európa-szerte nagy népszerű-

ségnek örvendő novemberi Bajnokok Tornája.