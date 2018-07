Kosárlabda - Pótolta Milovanovicot az Euroliga ezüstérmes Sopron

Az Euroliga legutóbbi ezüstérmese a rendkívül sokoldalú Amanda Zahuival pótolja a szerződésének szüneteltetését kérő szerb Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes Jelena Milovanovicot.



Mint azt a klub közleményében jelezte, a még csak 24 éves, 196 cm magas svéd játékos már letette névjegyét az Euroligában. A soproni vezetés egészen fiatal kora óta követi a játékos pályafutását, többször voltak már vele kapcsolatban, de csak most érkezett el az idő arra, hogy le is tudják igazolni.



„Szerződtetése kapcsán elmondhatjuk azt is, hogy nem vásároltunk zsákbamacskát, hiszen vezetőedzőnk, Roberto Íniguez már edzette egy évig Orenburgban. Amanda várhatóan szeptember elsején csatlakozik a csapathoz" – írta a klub, mely egyben azt is bejelentette, hogy a fizioterapeutaposztot is sikerült betölteni: a spanyol Guillem Ruiz Valenciából érkezik Sopronba.