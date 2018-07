Kosárlabda - Pécsre szerződött a soproni edző

Meszlényi Sopronban volt a Postás női, majd az SKC – illetve akkor még Soproni Ászok – vezetőedzője. A Postás lányaival érte el a legnagyobb sikereit: bajnoki és Magyar Kupa-ezüstérmet szerzett. Öt éve az utánpótlásban dolgozott a Soproni Sportiskolánál, s közben a SMAFC NB I/B-s gárdájának is volt vezetőedzője. Pályafutása korábbi szakaszában dolgozott Dombóváron és Kecskeméten, utóbbi együttessel kupagyőztes lett.

„Érdekes, nekem nagy kihívásnak számító feladatot kaptam, amit elvállaltam. Nagyon jól éreztem magam az utánpótlásvonalon és az NB I/B-ben, ott is sok-sok tapasztalatot szereztem az elmúlt években. Női vonalon viszont elég régen dolgoztam, újra meg kell ismernem a mezőnyt. Szerencsére kitűnő, a női szakágat remekül ismerő kollégáim vannak a Győrből Pécsre szerződő segítő, Ábrahám Márta, valamint a klub menedzsere, Éles Péter személyében, és az ügyvezető Kond Árpád is tökéletesen ismeri a női vonalat" – mondta a szakvezető, akinek gyakorlatilag teljesen új csapatot kell építenie.



„A cél egyértelmű: előrelépni a legutóbbi hetedik helyről és a következő évadban kijutni a nemzetközi porondra" – fogalmazott Meszlényi Róbert, aki azért fél szemmel az SKC és a SMAFC szereplését is figyelemmel kíséri.